Simeone: "Estos chavales son energía pura, son sangre del Atlético"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al Arenteiro celebrado este jueves 22 de diciembre, correspondiente a la 2°ronda de Copa del Rey. La explosión de Pablo Barrios, la delicada situación del equipo y las complicaciones rojiblancas para llevarse el triunfo en el partido y el apoyo de la afición fueron los elementos más destacados tras acabar el encuentro.

Victoria sufrida

El partido no resultó sencillo para los rojiblancos. A pesar de que ‘a priori’ contaban con la etiqueta de favoritos, el conjunto rival logró adelantarse en el marcador. Morata falló un penalti, pero Carrasco, con un doblete, y Pablo Barrios dieron la vuelta al encuentro. “Esperaba un partido complicado. Sabíamos como competían. Me gustó el partido, con barro, con dificultades, fue muy complejo. En el andar no fue tan fácil como el resultado lo refleja", comenzó Simeone en rueda de prensa.

La importancia de Carrasco

Fallar el penalti frente al Leverkusen significó una lluvia interminable de críticas para el extremo belga, que no está pasando por el mejor momento de su carrera. Este jueves, el delantero metió dos goles y posibilitó la clasificación atlética para la tercera ronda de la Copa del Rey, y el técnico no dudó en elogiar a su delantero.

"Él sabe lo que le quiero y lo que le exigimos, de la misma manera que hasta ahora no estamos haciendo una temporada buena (diría que de regular a mala) porque tenemos tiempo para mejorar y buenos futbolistas. Estamos trabajando bien y más allá de los goles trabajó mucho. Nos viene bien y necesitamos que suban la intensidad", afirmó el técnico.

Jóvenes talentos

La puesta a punto de la cantera atlética es una de las prioridades máximas para el club tras la debacle en las competiciones europeas. Ayer, una de las novedades en el once fue Pablo Barrios, joven canterano del Atleti en el que el Cholo tiene puesta mucha confianza, y el chico respondió a la perfección.

Pablo Barrios y Alberto Moreno en el partido de Copa del Rey frente al Arenteiro. Foto @Atleti.

"Los chicos vienen trabajando muy bien, es una pena que Carlos no pudiera participar. Nos habría ayudado por el cansancio que se venía acumulando. Necesitamos a estos chavales son energía pura, son sangre del Atlético. Los Lucas, los Theo, los Koke, los Thomas, los Saúl, traen energía renovada y empujan a los más grandes", confesó el técnico.

Mal partido de Morata

El mal rendimiento del delantero español fue otro de los temas más destacados tras el encuentro, y los periodistas se lo hicieron notar al Cholo en rueda de prensa.

A pesar de ello, Simeone afirma que la confianza en su jugador es máxima, "hizo un gran esfuerzo, generó ocasiones, es nuestra referencia absoluta como delantero. Le necesitamos y le queremos fuerte".

Poco seguimiento de la afición.

Apenas 150 aficionados colchoneros se desplazaron al Espiñedo para vivir presencialmente el encuentro entre madrileños y ourenses, aun así Simeone no dudó en restarle importancia y agradecer de corazón los seguidores que les acompañaron. "La verdad que había un ambiente espectacular. Veía que había un grupo nuestro y los necesitamos a todos. Es muy importante. Somos cuatro patas que necesitamos estar juntos. Esperemos que las cuatro patas estén firmes para que las cosas salgan", declaró Simeone, dando por finalizada la rueda de prensa.