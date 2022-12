Análisis del rival: el Elche, a intentar pescar en aguas revueltas

Con el Mundial ya como historia pasada, y además de verdad, pues a la posteridad pasará como Lionel Messi se coronó Rey del Fútbol en Qatar, toca volver a la normalidad. Tras la victoria frente al Arenteiro en un complicado partido de Copa del Rey, ahora hay que retomar la vida, y la vida no es otra que la competición doméstica. Lo dijo Simeone en rueda de prensa y se ha hartado de repetirlo. LaLiga es la vida. Y en ello está el Atlético, que necesita reencontrarse en la noche del jueves con su afición.

Y lo necesita porque el conjunto rojiblanco no anda bien. Como tampoco lo hace el Elche. Colista con tan solo cuatro puntos tras catorce partidos y dos cambios de entrenador mediante, el conjunto ilicitano llega a Madrid con la esperanza de rascar puntos en un campo que, si bien ha sido un fortín durante varias temporadas, hoy es el caldo de cultivo ideal para revivir equipos. Anda con dudas Simeone, tampoco ayudan los jugadores, que se transforman en un manojo de nervios cada vez que pisan el verde. Para colmo, tampoco ayuda la afición, cabreada con su equipo, y que genera run run en la grada. Un atlético propio de la era pre Simeone en la propia etapa del Cholo. Una locura.

Para ello, Pablo Machín, entrenador del Elche, planteará con total seguridad un partido largo y muy cerrado, buscando aprovechar alguna salida rápida que lleve la pelota a la red y la ansiedad a la grada. Se están especializando los equipos que visitan el Metropolitano en jugar a esto y la gente pica, siempre.

El entrenador soriano, que se caracteriza por su línea de tres centrales con dos carrileros, plasmará este dibujo en el tablero y esperará a ver con que responde Simeone, que ya comentó en rueda de prensa que se siente más cómodo igualando ese sistema de cinco defensas con otros cinco defensas.

Instagram Oficial del Elche CF

Edgar Badía bajo palos

El portero catalán es un fijo en la portería del Elche. Pese a sus altibajos y su alternancia de titularidades y suplencias, muchas veces dependiendo del entrenador que ocupaba el banquillo del Martínez Valero, Edgar Badía cumple su quinta temporada en Alicante y se antoja fundamental en los planes de Machín. Será titular.

Instagram Oficial del Elche CF

Defensa de cinco

Inamovible e innegociable para el recién nombrado entrenador del Elche, la linea de tres centrales estará formada, con casi total seguridad por Enzo Roco, Verdú y Bigas. En el costado derecho podría aparecer el colombiano Helibelton Palacios y en el izquierdo, Carlos Clerc, ambos carrileros con la premisa de aparecer por el área y dañar el sistema defensivo rival.

Centro del campo con un tridente de mucho trabajo

La constante ida y venida de los carrileros la compensan Raul Guti y Mascarell, jugadores técnicos pero también de trabajo que intentan equilibrar un sistema que si se ejecuta a la perfección es muy peligroso, véase el Atleti campeón de Liga 2020/2021, pero si se ejecuta mal se convierte en un equipo sin profundidad y constantemente roto, véase el Atlético de Madrid de la primera parte de la temporada. Con los dos jugadores mencionados anteriormente buscando equilibrar el equipo, Pere Milla se convierte en el responsable de enlazar con los de arriba.

Instagram Oficial del Elche CF

Roger y Boyé para el gol

Arriba, con la caña preparada, esperan dos jugadores muy peligrosos dentro del área. En primer lugar, Roger Martí, que en su primera temporada en el Elche no está teniendo el protagonismo que se le presuponía (tan solo ha jugado ocho partidos) pero al que la llegada de Machín le puede venir muy bien. El ex del Levante acompañará a la referencia de este Elche, Lucas Boyé. El 9 es pretendido por todos los grandes de España pero no se acaba de concretar su salida, por lo que de momento sigue poniendo su gol al servicio del Elche. 15 goles en dos temporadas y media atesora el delantero argentino. Unas cifras desdeñables para pertenecer a un equipo que suele luchar por la permanencia.

Instagram Oficial del Elche CF

Con esto llegará el Elche al Metropolitano. Con esto y con unas ganas tremendas de darle la vuelta a la situación. Las mismas, como poco, que deben poner los de Simeone si no quieren ver como, de nuevo, su gente se va a casa enfadada y con cara de póker. Que ruede la bola de nuevo. Y que el año nuevo ayude a cambiar la dinámica colchonera