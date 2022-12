El Mardrid, de vuelta a LaLiga

El Estadio José Zorrilla acogerá este viernes 30, en plenas vacaciones de Navidad, el encuentro entre el Real Valladolid y el Real Madrid C.F.

El conjunto de Carlo Ancelotti vuelve a LaLiga con el objetivo de volver a colocarse líder de una clasificación que ahora gobierna el F.C. Barcelona. Para ello deberá conseguir los tres puntos ante un rival que venía haciendo las cosas bien antes del parón mundialista y que también quiere esa victoria que le de un empujón en la clasificación y también anímicamente.

Para este partido, Carlo Ancelotti ha convocado a 23 jugadores, entre ellos los recién incorporados al grupo y los últimos en abandonar Catar; Luka Modric, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni.

Dudas en la alineación

A pesar de haber convocado a todos sus jugadores participantes en el Mundial de Catar, Ancelotti tiene un reto complicado y es, sacar once jugadores que estén realmente a tope y que lleguen en la mejor forma posible tras este parón en la temporada. Aunque hay muchos jugadores que no han acudido con sus selecciones, el italiano no confía en la gran mayoría por lo que se espera que jugadores como Thibaut Courtois, Fede Valverde o incluso el brasileño Vini Jr. sean titulares.

Otros como Karim Benzema también están deseosos de disputar de nuevo minutos en LaLiga, algo que el francés lleva sin hacer desde el día 19 de octubre frente al Elche.

Con todo el culebrón sobre la selección francesa a su alrededor, en lo único que piensa el actual Balón de Oro es en poder ayudar al equipo de nuevo.

La única baja para este partido es Mariano, quien sufrió un golpe en el tobillo el pasado miércoles.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.



Defensas: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V., Rüdiger y F. Mendy.



Centrocampistas: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni y Ceballos.



Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr. y Rodrygo.

Munuera Montero, el encargado de arbitrar

El colegiado Munuera Montero, perteneciente al comité andaluz, será el encargado de dirigir el encuentro entre Real Valladolid y Real Madrid del próximo 30 de diciembre en el Estadio Jose Zorrilla.

El árbitro estará apoyado por Jesús Gil Manzano en el VAR.