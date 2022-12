Ancelotti: "Hazard será uno de los jugadores que más jugará en esta segunda parte"

Era la primera rueda de prensa de Ancelotti tras el parón por el Mundial. 46 días en los que no ha habido Liga y en los que el técnico italiano ha podido aprovechar para descansar y preparar la segunda vuelta de la temporada. Varios jugadores del Real Madrid disputaron la cita mundialista, uno de ellos Hazard, por quien han preguntado al técnico italiano. “A Hazard lo veo bien. Ha entrenado bien. De hecho, lo veo mejor antes del Mundial. Con todos los partidos que tenemos tengo que utilizar a toda la plantilla y Hazard será uno de los jugadores que jugará más en esta segunda parte de la temporada”, ha asegurado el entrenador madridista.

Al Real Madrid le espera una gran carga de partidos hasta marzo, con la Supercopa y el Mundial de Clubes de por medio, por lo que la gestión de los minutos será importante. “Tenemos un calendario que exige mucho, porque tenemos la Supercopa de España, que no la tienen todos los equipos, el Mundial de Clubes… Hasta marzo es un calendario con muchos partidos. Lo que vamos a hacer es una evaluación individual de cada jugador. Cada jugador es distinto, necesitan más descanso o más trabajo… Hasta el 19 de marzo jugamos cada 3 días entonces día libre como tal no hay, pero cada jugador tendrá un día libre, porque creemos que es importante que sea así” ha explicado Ancelotti.

"Benzema tiene mucha ilusión de volver"

En esta segunda vuelta será clave ver si Karim Benzema ha recuperado su mejor nivel. Según el técnico italiano “poco a poco ha mejorado su condición, tiene mucha ilusión de volver porque jugó muy poco la primera parte de la primera parte de la temporada. Va a demostrar su calidad seguro”. Con respecto al a decisión que tomó Francia sobre la lesión de Benzema, Ancelotti ha comentado que “ellos han evaluado la situación del momento de Karim; para ellos no tenía opción de volver a jugar en el Mundial, mientras que para nosotros ha vuelto con más motivación y estamos convencidos de que nos va a ayudar mucho esta segunda parte de la temporada”.

Aunque, según Ancelotti “el equipo llega bien, con mucha ilusión de volver”, hay un aspecto a mejorar en esta segunda vuelta: conseguir dejar más veces la portería a cero. Si bien, Carlo Ancelotti ha dejado claro que “no es un problema solo de Courtois, es un problema defensivo que hay que arreglar”. Además, el entrenador del conjunto blanco ha dejado caer que en el partido contra el Valladolid habrá rotaciones, ya que aunque “los que han vuelto de las vacaciones están bien, la oportunidad para mañana se la voy a dar a los que han entrenado aquí”.

"La plantilla está bien hecha"

El mercado de invierno ha vuelto a salir a colación en la rueda de prensa, pero Carlo Ancelotti ha dejado claro que “no necesitamos jugadores porque la plantilla está muy bien hecha. Si comparamos con el final de diciembre del año pasado yo creo que estamos mejor”. Aun así, no ha asegurado que no vaya a haber salidas: “Las salidas aún no las sabemos, porque sobre todo los jugadores que juegan menos que pueden tener oportunidades de jugar más, puede ser que busquen un equipo donde jugar más”. Sobre los jugadores que acaban contrato en 2023, Ancelotti ha afirmado que “es una situación que no me preocupa ni a mí ni al club. Este tiempo servirá para evaluar individualmente cada situación. Hasta junio confío plenamente en ellos, tanto si renuevan como si no, estoy contento con ellos”. Por otra parte, sobre el nuevo fichaje madridista, Endrick, ha dicho que “es un gran jugador, un gran talento”.

"Que Messi es el mejor de la historia no va a salir de mi boca"

Para finalizar, Carlo Ancelotti ha sido preguntado por Messi y su opinión acerca de si el Mundial le confirma como el mejor jugador del mundo. El técnico madridista ha dicho que “Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. No sé si es el mejor de la historia, porque cada época ha tenido, tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes, por lo que decir que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca. He disfrutado de tantos jugadores en mi vida, tengo al balón de oro cada día entrenando. No he visto a Di Stefano, pero sí a Maradona, a Cruyff, por lo que decir el mejor de la historia…”.