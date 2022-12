Courtois: "Ya no entendemos cuando es mano y cuando no"

El fútbol volvía para el Real Madrid después del parón por el Mundial de Qatar, y lo hacía con una visita incómoda al Estadio José Zorrilla para cerrar este memorable 2022 midiéndose al Real Valladolid, rival que siempre pone en complicaciones a los blancos. Tras un encuentro sufrido, el conjunto de Carlo Ancelotti se impuso en el marcador por 0-2, obra estos dos tantos del actual Balón de Oro, Karim Benzema, para dormir líderes y meter así presión al FC Barcelona antes de su partido contra el RCD Espanyol, en el que los culés deberán ganar si quieren mantener el primer puesto de la clasificación.

El francés fue, con sus goles, uno de los jugadores más importantes para los madridistas y se reivindicó tras unos meses raros para el crack francés en los que no ha jugado todo lo que le hubiese gustado debido a distintos problemas físicos y en los que ha estado envuelto en una gran polémica por su relación con el seleccionador 'bleu', Didier Deschamps, y por su no presencia en el Mundial con su país por una decisión del propio cuerpo técnico, que afirmó que el jugador merengue tenía una lesión que le impedía jugar.

Más allá del capitán blanco, otra de las figuras del partido fue Thibaut Courtois. El portero merengue tuvo una actuación brillante y recordó al que fue durante la pasada temporada, en la que su nivel impresionó a todos los aficionados al fútbol. Contra los pucelanos dejó dos paradas excepcionales cuando su equipo más lo necesitaba, dejando con el molde a Aguado y Sergio León, que vieron como se chocaban contra el muro belga a pesar de sus magníficos intentos. Además, al término del encuentro, atendió a los medios y habló, entre otras cosas, de su compañero Karim y de la polémica del choque.

Puerta a cero

Al ser preguntado por haber logrado, por fin, no encajar en la competición doméstica, el meta ha comentado que para él lo que realmente importa es que el equipo gane: "Hoy sí ha venido bien pero en otros prefiero ganar 3-1 o 3-2 a quedar 0-0. Hoy parecía que iba a ser empate. Hemos hecho buenos partidos los dos porteros pero nos ha solucionado el partido Karim"

Polémica

Respecto al tema arbitral, el guardameta reflejó su confusión con el tema de las manos: "Él golpea el balón y es su rebote. En la liga con Asensio hay un partido que le da en el pecho y luego en la mano y sí es penalti, y para ellos no es lo mismo. No entendemos cuándo es penalti y cuándo no. Para mi la de Javi Sánchez es clara, son penaltis estúpidos pero son penaltis"

Estado de Benzema

Sobre el capitán blanco confirmó que está con ganas y preparado para lo que viene: "Karim está bien. Le faltaba algo de ritmo. El Karim del año pasado quizás habría hecho algún gol más, pero para su confianza es importante meter dos goles y se ha sentido bien. Ahora toca Copa y partido difícil en Villarreal y hay que seguir presionando al líder"