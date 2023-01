Sampaoli: "El rival está más formado que los otros dos"

El Sevilla FC encara este miércoles un duelo ante el Linares, perteneciente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Choque, que a priori debería ser un trámite, pero ya se sabe como se las gasta esta competición donde no hay eliminatoria fácil al ser a partido único.

Sobre ello y el mercado de fichaje ha hablado el técnico sevillista Jorge Sampaoli.

Sobre el encuentro que espera ante el Linares: "Es un equipo más formado y competitivo que los dos anteriores a los que nos enfrentamos en Copa. Seguramente van a intentar ponernos muchas incomodidades, hemos de tener claro cómo vamos a jugar. Va a ser un partido difícil".

Preparación del partido y de la reanudación de la temporada: "La preparación ha sido muy buena, nos permitió organizarnos de una manera diferente. Estamos empezando a intentar desarrollar la idea en competición pura. Estamos tratando de insertarla en el equipo. Hay que intentar que los jugadores que se incorporaron tras el mundial o tras lesiones no retrocedan el trabajo hecho".

Bajas para el partido ante Linares: "Recuperamos a los tres que no pudieron jugar por sanción (Montiel, Rakitic y Nianzou). Rafa Mir terminó con fatiga muscular el partido contra el Celta. No creo que pueda participar mañana, el jueves entrará con el grupo Hemos tenido que reclutar gente del Sevilla Atlético para tener una plantilla normal".

Iván Rakitic podrá volver a jugar tras no poder jugar en Vigo por sanción. Fuente: GettyImages

El porqué de la no presencia en los entrenamientos de Badé: "Llegó de su antiguo club con una incomodidad muscular. Podrá entrenar con nosotros el jueves, como me dijo el médico. Lo he visto y saludado, pero no lo he tenido, hasta el jueves o viernes no podrá entrenar con el equipo".

La posible vuelta de Lucas Ocampos: "Es un jugador que lo podemos analizar en todos los frentes de ataque. Lo conozco muy bien de la etapa en el Marsella, lo vi en muchos partidos. La dirección deportiva determinará si su llegada es oportuna o no".

Lucas Ocampos podría regresar al Sevilla. Fuente: GettyImages

Qué características requiere un delantero para jugar en el esquema de Jorge Sampaoli: "A Monchi le he pedido 20 goles. Si consigue un jugador que marque 20 goles está bien. En esa posición es importante que en el tiempo que falta se acomode al equipo, que llegue lo antes posible para insertarse en el grupo lo antes posible. Hay algunos que no se insertan, como el caso de Dolberg".

Por último, habló sobre si le preocupa la entrada y salida de jugadores en enero: "En cierta manera inquieta, pero me da la posibilidad de construir algo nuevo. Hay que trabajar con lo que tenemos, mejorar lo que tenemos, y lo mejor que puedo hacer cada día es contar qué jugadores tengo, armar el mejor entrenamiento posible e intentar que el equipo salga de donde está".