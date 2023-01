Simeone: "Estamos con ilusión y entusiasmo"

Nueva ronda de Copa del Rey y nueva oportunidad del Atlético de Madrid para demostrar que quiere pelear por este ilusionante trofeo en esta trágica temporada. En estos dieciseisavos de la Copa, el Atleti se enfrentará al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.

Durante la rueda de prensa, Simeone pudo tratar diferentes temas en lo que refiere a su plantilla y a su situación, entre los que destacó el mercado de fichajes invernal. El Cholo nunca habla sobre los jugadores que no pertenecen a su plantilla y sobre el futuro de estos, y así lo dejó claro en una ocasión más: "Saben cómo pienso, somos empleados del club y todo lo que suceda en beneficio del club o del equipo hay que estar preparado para buscar soluciones. Pero buscaremos soluciones cuando las cosas pasen, antes no tiene sentido". Y al igual que no le gusta hablar sobre "supuestos", también quiere que se alargue lo menos posible: "Es lo mejor para todos, para los jugadores; para los representantes, que seguro que tienen mucho que ver en esto; para los entrenadores, por saber con qué jugadores podemos contar...".

Solo un pensamiento: Copa del Rey

Tampoco se iba a quedar lejos el partidazo que tiene el Atlético de Madrid este fin de semana contra el FC Barcelona y el tema de Lewandoski, sin embargo, Simeone respondió contundente: "Oviedo". Y en cuanto a ese partido copero del Oviedo, los rojiblancos lo afrontan con ganas e ilusión, así como ha dejado claro el Cholo: "Necesitamos mejorar y crecer, estamos con ilusión y entusiasmo. LaLiga será compleja porque hay muchos quipos luchando por lo mismo".

En su rueda de prensa, el técnico rival elogió a Simeone, dejando entrever que el problema del equipo no es él, sino lo que tiene alrededor, por lo que el técnico del Atleti tuvo que agradecer esos comentarios de Cervera: "Siempre agradecer esas palabras. Siempre trabajó con seguridad en lo que cree, como en Oviedo, con una defensa sólida y dos delanteros con experiencia. Será competido, pero vamos con ilusión".

Más problemas que soluciones

Sus jugadores también fueron uno de los temas centrales de la rueda de prensa. Le preguntaron a Simeone sobre los lesionados De Paul, Joao y Savic, que no dejó nada claro: "Ahora dirán los doctores, De Paul entrenará un rato y veremos si Joao puede incorporarse o no". Por otro lado, Reinildo y Reguilón también se tuvieron su momento de importancia: "Reinildo es el mejor defensor del equipo y ya le explicamos por qué no está jugando, pero cada partido es diferente, LaLiga es larga y buscamos lo mejor en cada situación. Reguilón quiere aportar al equipo lo que tiene y el equipo lo necesita, nos puede dar fluidez con su pierna izquierda como alternativa a Carrasco".

Finalmente, Diego Pablo Simeone quiso acordarse de alguien muy importante en este inicio del nuevo año 2023, pues le preguntaron que qué le faltaba a lo que contestó con una sonrisa: "Mi papá".