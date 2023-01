Previa CD Ibiza vs Real Betis: vuelve el campeón

El Real Betis Balompié comienza su andadura por la Copa del Rey 2023 con el privilegio de ser el vigente campeón, tras levantar el título de la campaña anterior el 23 de abril en el estadio sevillano de La Cartuja. Dicha condición le ha permitido ahorrarse las dos primeras rondas, pero ahora vuelve al bombo y tendrá que estrenar parche ante el único superviviente de la 2º división RFEF.

Situación de ambos equipos

El conjunto verdiblanco llega al encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras empatar a cero el jueves pasado ante el Athletic Club de Bilbao en liga. Los hispalenses fueron superiores en cuanto a juego que los pupilos de Ernesto Valverde, pero no supieron materializar esa ventaja en el marcador. Si se suma ese empate a la contundente derrota por 3-0 que sufrieron en Mestalla en la última jornada liguera y al empate ante el Sevilla en la fecha anterior, hay que remontarse hasta el 3 de noviembre para ver la última victoria de los béticos en partido oficial, el cual fue ante el Helsinki en UEFA Europa League.

En clave Copa del Rey, los andaluces afrontan con confianza el partido ante los baleares. De hecho, desde que Manuel Pellegrini llegó a los banquillos del Benito Villamarín, el Real Betis ha disputado 13 partidos en esta competición, de los cuales 10 son victorias y 3 son empates, incluyendo la final contra el Valencia. Eliminatorias perdidas tiene solo una, tras caer en penaltis ante el Athletic Club en cuartos de final de la edición de 2021.

Por otro lado, el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, afronta el partido contra el vigente campeón de la competición tras eliminar, primero, al Rayo Majadahonda y, en segundo lugar, al Eibar. Mientras que en liga lleva sin ganar desde el 23 de octubre cuando venció por la mínima al Valencia B encadenando cinco derrotas y dos empates en sus siete últimos partidos en la 2º RFEF.

El estadio, la mayor polémica

La visita del Real Betis para enfrentarse al CD Ibiza en Copa del Rey está siendo, al menos en los días previos, de todo menos una fiesta. La culpa la tiene, la polémica surgida por el campo en el que se jugará el partido, que será el anexo de Can Misses III y no el estadio Palladium Can Misses. No ha habido acuerdo, para la cesión del coliseo ibicenco y el CD Ibiza ha acusado a la UD Ibiza (que tiene la cesión de uso del estadio) y al Ayuntamiento de Ibiza de impedir que todo llegase a buen puerto.

Finalmente, el partido se disputará en el Can Misses III, estadio que no supera las 1.000 localidades y cuyas entradas se agotaron a los diez minutos de estar en venta. Se espera, por lo tanto, un aforo completo aunque no sea una hazaña imposible de conseguir.

Precedentes entre CD Ibiza y Real Betis

El equipo helipolitano no se ha enfrentado en ninguna ocasión al CD Ibiza. Al no haber registros de partidos oficiales ni de partidos amistosos entre los dos conjuntos, el partido coge una gran expectación. Las condiciones de algunos campos vistos durante los años que lleva instaurado este formato de jugar en el campo del rival de menor categoría puede ser ventajoso para el Ibiza Islas Pitiusas y, quizás, perjudicial para el Real Betis.

Declaraciones

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido este miércoles para responder a las preguntas sobre el partido contra el Ibiza Islas Pitiusas. Ha querido repasar las sensaciones del equipo y destacar su malestar con la desventaja de tiempo con respecto al Rayo Vallecano, próximo rival liguero de los andaluces: “Hay mucha ilusión de volver a comenzar esta competición que fue tan importante para nosotros. No hay rivales más débiles o más difíciles, pensamos sólo en ganar este primer partido. Una de las bases del año pasado fue poder competir en todas las competiciones en las que estuvimos. Pensamos siempre en el partido siguiente, sólo queremos ganar a este equipo y pasar de ronda. Luego ya veremos lo que pasa... Llega un partido ante el Rayo con dos días de descanso menos que ellos, no me parece bien”, comentó el técnico verdiblanco.

Sobre la situación de los lesionados Sabaly y Camarasa, el chileno ha comentado: “Youssouf tuvo un esguince de tobillo, esperemos que se recupere a lo largo de esta semana o al inicio de la otra. Víctor tiene unas molestias y no está inscrito”.

Sobre las expulsiones y la sanción a Luiz Felipe, el técnico ha declarado: “En el tema Lewandowski no me meto. Creo que la sanción a Luiz Felipe fue exagerada. No entiendo que sean dos partidos de castigo. Me parece absurdo, nuestro equipo comete muy pocas faltas y tuvimos siete jugadores suspendidos en los últimos nueve partidos. En algún caso creo que hubo exceso de autoridad como en el caso de Canales. Debemos mejorar nosotros para controlar quizás ese plus de intensidad. Se trata de una ventaja muy grande la que damos”.

Manuel Pellegrini en el banquillo verdiblanco. Foto: Getty Images

Árbitro del encuentro

El colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva y hermano del ex árbitro de Primera División Ignacio Iglesias Villanueva ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir este partido. Dicho árbitro solo ha arbitrado una vez al Real Betis y fue el pasado 30 de octubre en Anoeta, en la victoria de los verdiblancos por 0-2 ante la Real Sociedad. En ese partido mostró ocho tarjetas amarillas, cuatro a cada equipo.

Javier Iglesias Villanueva arbitrando un partido. Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo ver el partido?

El CD Ibiza y el Real Betis se enfrentan este jueves 5 de enero a las 16 horas en el Polideportivo Municipal Can Misses III, en Ibiza. El enfrentamiento correspondiente a los dieciseisavos de la Copa del Rey será retransmitido en directo a través del canal Liga de Campeones por Movistar +.

Convocatorias

Real Betis Balompié: Bravo, Montoya, Edgar, Guido Rodríguez, Víctor Ruíz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Álex Moreno, Pezzella, Joaquín, Guardado, Loren, Aitor Ruibal, Dani Martín, Rodri, Miranda, Félix Garreta.

El CD Ibiza Islas Pitiusas no ha facilitado la relación de convocados para el partido contra el conjunto verdiblanco.

Real Betis Balompié: Dani Martín; Montoya, Víctor Ruíz, Félix, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Aitor Ruibal, Joaquín, Rodri; Willian José.

CD Ibiza Islas Pitiusas: Leal; Espínola, Villar, López, Adell; Barrero, Bernal Ortíz, Guzmán; Mas Costa, Sánchez.