Simeone: "Griezmann es una buena imagen para sus compañeros"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al Oviedo celebrado este miércoles 4 de enero, correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey.

La exhibición de Antoine Griezmann, el gran nivel mostrado por Pablo Barrios y la contundencia del equipo rojiblanco fueron los elementos más destacados tras acabar el encuentro.

Importancia de Griezmann en el equipo

El tema principal de la conferencia de prensa fue el francés, que después de realizar un gran campeonato del mundo, ante el Oviedo se marcó otra exhibición. "Tendríamos que irnos a siete días previos al Mundial, donde jugó como jugó ante el Almazán. Con la misma ilusión. Recuperó el afecto de la gente y el campo habla", declaró el técnico.

Antoine Griezmann y Marcos Llorente en un entrenamiento tras el partido frente al Oviedo. Foto @Atleti

El compromiso y el comportamiento de Antoine Griezmann siempre ha sido ejemplar y el Cholo quiso recalcarlo en rueda de prensa: "Es una buena imagen para sus compañeros. Si los jugadores quieren son capaces de llegar a un nivel importante. Es un jugador extraordinario pese a que muchos, muchos pensaban lo contrario", comentó Simeone, afianzando así declaración de amor hacia el juego de su estrella.

Un jugador para muchos años

Otro de los jugadores más destacados del encuentro fue Pablo Barrios, quien empezó desde el banquillo en el encuentro a pesar haber realizado varios partidos consecutivos a espléndido nivel, y volvió a ser resolutivo logrando el 0-2 definitivo para los colchoneros.

"Es difícil explicar ciertas situaciones. Le llevamos esperando y siguiendo desde hace tiempo. No entrenaba por estar con el juvenil. No hay edades. Hay jugadores que hay que saberlos llevar porque tiene un futuro prometedor que nos entusiasma. Hace mucho que un jugador de la cantera no viene con nosotros con este nivel", comentó el técnico acerca del gran futuro que tiene por delante el canterano.

Un bloque con actitud positiva

Además, Simeone no dudó en alabar también al trabajo de su grupo por la unión que han mantenido a pesar de los malos resultados, ya que tras parecen haber logrado reconducir el rumbo, y no dudó en destacar su gran actitud: "Todos están jugando con un compromiso importante para lo que necesita el equipo. Entran 11 y 5 de recambio después, hay que competir internamente porque es la mejor manera de lograr los objetivos".

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando uno de los goles frente al Elche. Foto @Atleti.

Las ganas de hacer daño y el entusiasmo de los jugadores por la Copa del Rey es vital para él. "Nos quedamos esa sensación que transmite el equipo: Mucho entusiasmo y buscar hacer daño", añadió el técnico.

Oviedo, hueso duro de roer

Simeone destacó del rival el gran carácter y las ganas de ganar que durante todo el partido a pesar de ir perdiendo. "Me gustó el bloque. El equipo supo a lo que jugar. Intentó robar en campo nuestro para generar oportunidades de gol. Un ambiente de partido, de Copa.

Ganas de levantar el trofeo

Tras ganar al Real Madrid en la temporada 2012-2013, la actuación del Atlético de Madrid en la Copa del Rey han dejado mucho que desear, pero la importancia en esta competición siempre ha sido la misma para el técnico rojiblanco.

"Lo llevamos haciendo mal mucho tiempo. Ahora hemos pasado las primeras eliminatorias y todo se ve de distinta manera. Intentamos cambiar y revertir el momento. Las palabras no sirven para nada", comentó el técnico, dando por finalizada de esta manera la rueda de prensa post partido.