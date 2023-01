Manuel Pellegrini: ''Contento por clasificar''

El vigente campeón volvió a la Copa del Rey. El Real Betis Balompié visitó al CD Ibiza Islas Pitiusas en Can Misses. Tiró de remontada tras adelantarse en el marcador el conjunto local y acabó goleando 1-4 gracias a los goles de William José, Edgar González, Iker Murua en propia puerta y Nabil Fekir.

El técnico chileno, Manuel Pellegrini, atendió a los medios en la rueda de prensa post al encuentro de la competición.

La victoria

El técnico se mostró contento por superar al conjunto isleño y pasar a la siguiente ronda, donde la competición alberga a los mejores y hay posibilidad de cruce con otros primeras. ''Lo primero, contento por clasificar. Son partidos siempre complicados por la motivación de los rivales e hicieron un buen partido, lo dieron todo y se pusieron por delante, pero mantuvimos la calma porque sabíamos que jugando a la velocidad adecuada tendríamos espacios para darle la vuelta al marcador'', añadió Manuel Pellegrini.

''Más que destacar actuaciones individuales, me quedo con la actuación colectiva del equipo. El 1-0 nos hizo madurar'', citó el técnico.

El estadio

Tras manejar varios opciones, e incluso el Real Betis poner a disposición el Benito Villamarín, el encuentro copero se disputó en Can Misses III. Respecto al estadio se refirió el técnico chileno. ''Me extraña que un partido como este no se jugara en el estadio de al lado", haciendo referencia a Can Misses, estadio de la UD Ibiza que milita en Segunda División. "Se habría evitado dar la rueda de prensa en una cafetería'', añadió con tono irónico.

Otro posible derbi ante el Sevilla en Copa

''Ni me gustaría, ni me desagrada. Quedan menos equipos, el sorteo es justo y son difíciles los partidos ante todo tipo de rivales. El que toque, que toque'', añadió.

Insuficiente descanso

El Real Betis Balompié juega su correspondiente encuentro liguero el próximo domingo ante el Rayo Vallecanos en el Estadio de Vallecas. El técnico chileno ha mostrado su descontento ante los pocos días de descanso de los que dispondrá el conjunto andaluz respecto al madrileño. ''Tenemos la experiencia de la temporada pasada. La plantilla sabe que se necesitan a todos. Se han hecho muchos cambios y siempre se hacen pensando en lo mejor para cada partido'', culminó para finalizar la rueda de prensa.