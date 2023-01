Previa Atlético de Madrid vs FC Barcelona: oportunidad inmejorable para consagrarse líder

FC Barcelona es actualmente líder de LaLiga Santander, empatado a puntos con el Real Madrid. Tras la derrota del club merengue, los de Xavi solo necesitan un empate para ser líderes en solitario.

Pero enfrente no tiene a un rival cualquiera, un Atlético de Madrid que no está en sus mejores momentos, pero aún así es un rival que siempre le cuesta al club culé. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos, los blaugrana tan solo han ganado uno.

Situación del Atlético de Madrid

En los últimos 5 partidos de liga, los del Cholo Simeone cuentan con 2 victorias, 2 derrotas y un solo empate. Han conseguido anotar 7 goles y recibir 6 en dichos partidos. Los colchoneros son cuartos en liga, empatado a puntos con el quinto y a tan solo dos puntos del tercer puesto.

El único empate en los últimos cinco partidos ocurrió ante el Espanyol de Cornellá. El resultado final fue de 1-1 con goles de Joao Félix y S. Darder.

Las victorias han sido ante el Real Betis en el Benito Villamarín y Elche. En Sevilla, el resultado fue de 1-2, con goles de Nabil Fekir y A. Griezmann. Ante el actual colista de LaLiga Santander, consiguieron imponerse por 2-0 y sumar tres puntos gracias a goles de Joao Félix y Morata.

En cuanto a las derrotas, han sido ante Cádiz y Mallorca. Frente al conjunto andaluz el partido fue muy movido y con hasta 5 goles. Los anotadores fueron Bongoda, Álex y R. Sobrino para el Cádiz y de Joao Félix y L. Hernández en propia meta para los colchoneros. El resultado final fue de 3-2. El conjunto balear tan solo necesitó un gol para conseguir tres puntos ante el conjunto del Cholo Simeone. El gol de Muriqi fue el único del encuentro, que acabó 1-0.

Situación del FC Barcelona

Los de Xavi son el equipo menos goleado de toda la competición, en sus últimos cinco partidos ligueros tan solo han recibido 2 goles, habiendo anotado ellos 10. De estos cinco partidos no han perdido ninguno, contabilizando 4 victorias y un empate.

El club blaugrana durante el trascurso del Mundial ha podido recuperar a varios de sus jugadores que sufrían lesión, como Memphis Depay, Sergi Roberto o R. Araujo. Estos eran claves para el juego de Xavi Hernández, tanto en el once inicial como para rotaciones y evitar sobrecargas por cansancio acumulado.

También es importante recordar la situación europea del club para analizar su situación. Los culés fueron eliminados de Champions tras caer en el grupo de la muerte y actualmente van a jugar el play-off para entrar a los octavos de final de la Europa League, donde ya están tanto el Betis como la Real sociedad. Para ello, deberán enfrentarse al Manchester United.

Salvando el empate ante el Espanyol (1-1), el FC Barcelona ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos, en los que ha anotado 9 goles (10 contando el empate en el derbi catalán). Llama la atención la defensa del conjunto dirigido por Xavi, ya que es el equipo menos goleado de LaLiga Santander con tan solo 6 goles en contra. Además son los segundos con más goles a favor (34) a tan solo un gol del Real Madrid.

Rueda de Prensa

Xavi Hernández ha comparecido ante los medios como es habitual y ha hablado sobre las sanciones hacia Jordi Alba y Robert Lewandowski: "No me ha condicionado en ningún momento. Tengo bastante claro el once, la verdad. Balde jugará y será importante. Tenemos 24 jugadores en la plantilla y hay muchos partidos. Balde será importante, seguiremos apostando por él".

El técnico blaugrana también le ha dedicado unas palabras a su compañero de profesión que el próximo domingo será su contrincante: "Son una roca. El 'Cholo' es un entrenador que trabaja a la perfección defensivamente. Tendrán un juego directo buscando los dos puntas, aunque últimamente va cambiando bastante el sistema, es un equipo camaleónico en este sentido".

Posibles onces

Atlético de Madrid: Oblak, M. Llorente, Savic, Giménez, Felipe, Carrasco, Barrios, Konfogbia, Griezmann, Joao Félix, Morata.

FC Barcelona: Ter Steguen, S. Roberto, Chrisensen, M. Alonso, Baldé, Gavi, De Jong, Pedri, Raphinha, Depay, A. Fati.