Victoria por la mínima en Vallecas

Primer partido de 2023 para el Real Betis Balompié y primera victoria. Al conjunto de Manuel Pellegrini le tocó visitar el Estadio de Vallecas para medirse al Rayo Vallecano. Un gol anulado a Isi Palazón a falta de 25 minutos, permitió la victoria por la mínima del conjunto verdiblanco. Los tres goles del encuentro se anotaron en el primer periodo. Con los tres puntos de vuelta para la capital andaluza, el cuadro andaluz asciende a la cuarta posición a falta de que acabe la jornada.

La primera posesión del encuentro fue para el conjunto visitante, aunque salió mandando el Rayo Vallecano en los primeros instantes. Sin embargo, quién vio puerta fue el Real Betis. Acción precedida por un acción de Luiz Henrique que acabó en saque de esquina. Nabil Fekir botó el córner y tras varios rebotes, Iván Balliu anotó en propia puerta. La salida en falso y el mal despeja de puños de Dimitrievski hizo que el esférico se encontrara con la cabeza del defensa español y se adentrase en la portería rayista.

Trató de reaccionar el cuadro local con un centro de Álvaro rematado por Sergio Camello. El esférico se perdió por la línea de fondo. El Rayo Vallecano propuso la presión alta. Quisieron seguir en la misma tónica del inicio del encuentro, la cuál se vio afectada por el tempranero gol del conjunto bético. Eran sucesivas las llegadas y acercamientos del conjunto de Andoni Iraola.

En el minuto 20 si llegó el premio para el cuadro visitante. Tanta insistencia tenía que dar su fruto. El encargado de poner las tablas en el marcador fue Sergio Camello. La jugada comenzó con un robo de balón de Lejeune y posterior disparo de este. El bote hace que el guardameta portugués del Real Betis Balompié despeje mal y que el madrileño llegue desde atrás en posición legal. Tras el tanto, el Rayo Vallecano siguió dominando el encuentro.

Al borde de descanso, el empate pareció claro, hasta que apareció Luiz Henrique. El brasileño recibió en tres cuartos, dejó atrás a Fran García, se acercó al área y cruzó el balón para batir a Dimitrievski. El 11 adelantó al Real Betis Balompié y puso el definitivo 1-2 en el marcador. Sin nada de añadido, el colegiado señaló el final del primer periodo.

Celebración del Real Betis Balompié tras el autogol de Iván Balliu / Foto: Getty Images

Nada más comenzar el segundo periodo, el conjunto local reclamó mano de Aitor Ruibal, pero no se señaló nada. Posteriormente, Catena estuvo providencial al corte cuando Borja Iglesias iba a marcar tras un gran centro de Álex Moreno. Tras el saque de esquina, el conjunto sevillano pidió mano, pero no se señaló nada.

En el minuto 49, rugió Vallecas y no, no fue un gol del Rayo Vallecano,, fue Raúl de Tomás que salió a calentar. El jugador español llegó a las filas del conjunto rayista en verano, pero no podía disputar partidos hasta el mes de enero. Previo a su re-debut a falta de medio hora, Sergio Camello la tuvo de nuevo para empatar el encuentro.

Posterior a la entrada de RDT en el campo, Isi Palazón puso el segundo y, por tanto, el empate. Rápidamente, los jugadores del Real Betis reclamaron fuera de juego en la jugada que da origen de gol. Tras ser chequeado por Díaz de Mera en el monitor, decretó la anulación del tanto. Todo volvió a estar igual que antes, con 1-2 favorable a los de Manuel Pellegrini. Acto seguido, Canales envió el balón al travesaño.

El delantero madrileño del Rayo Vallecano, Sergio Camello, volvió a tenerla. Esta vez, enganchón n balón y se marchó desviado por la línea de fondo. Diez minutos más tarde, y a falta de otros diez para terminar el encuentro, el Real Betis envió el balón, de nuevo al travesaño, en una doble ocasión. En los minutos finales, nadie llegó a rematar el gran centro de Álvaro que pudo suponer el gol del empate.

Tras siete minutos de añadido, Díaz de Mera señaló el final del encuentro. El Real Betis se impuso por la mínima en Vallecas ante el Rayo Vallecano en el primer encuentro liguero de 2023.

Rodri y Lejeune en la pugna por el balón / Foto: Getty Images

Ficha técnica

Alineación del Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran García (Nteka); Isi Palazón, Óscar Valentín, Unai López (Santi Comesaña), Álvaro García; Óscar Trejo (Raúl de Tomás); y Sergio Camello.

Alineación del Real Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Edgar, Álex Moreno; William Carvalho, Andrés Guardado (Guido Rodríguez); Luiz Henrique (Víctor Ruiz), Nabil Fekir (Juanmi), Canales (Rodri); y Borja Iglesias (Willian José).

Goles: 0-1, Iván Balliu (PP); 1-1, Sergio Camello; 1-2, Luiz Henrique.

Árbitro: Díaz de Mera. Amonestó a Álvaro García, William Carvalho, Trejo, Luiz Henrique y Óscar Valentín.

Incidencia: partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga entre Rayo Vallecano y Real Betis en Vallecas frente a 13.119 espectadores.