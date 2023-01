Vuelta de Lucas Pérez al Dépor por todo lo alto

El RC Deportivo y su flamante fichaje Lucas Pérez se citaban esta tarde en el estadio Abanca Riazor, hasta aquí viajaban los jugadores de Unionista de Salamanca, un equipo que está en la parte baja de la clasificación, pero que su fútbol y sus últimos encuentros no encajan mucho con la posición en la tabla.

Las expectativas muy altas y el ambiente en Riazor como el de las grandes noches, ya en la previa se veía que el estadio lleno hasta la bandera.

Como era de esperar, el 7 comenzaba el encuentro en el once inicial, algo que era de esperar. El técnico Óscar Cano ante la lesión de Antoñito, recurría a Villares en el lateral derecho, la sorpresa en el once, el canterano Trilli todavía no encuentra su lugar en el once y la decisión muestra una vez más que o bien no se encuentra al 100% o no cuenta con la confianza del míster blanquiazul.

Muchas ocasiones en los primeros compases del encuentro y casi todas ellas para los blanquiazules. A los cuatro minutos de encuentro el Dépor ya introducía el balón al fondo de las mallas de Unionistas, lamentablemente el linier decretó fuera de juego en esa primera jugada. Contestó el equipo salmantino antes de llegar al diez, una llegada peligrosa que terminaría en córner para los blanquinegros.

Quiles antes de llegar a los quince primeros minutos, tenía una clara ocasión, disparo al palo, tras varios recortes en el área. Las malas noticias llegaban para el Dépor al cuarto de hora de encuentro, Raúl Carnero tenía que ser sustituido al lesionarse, posteriormente en rueda de prensa, el técnico blanquiazul confirmaba que se trataba de molestias musculares. Los minutos finales de la primera parte fueron para el Dépor y el campo se inclinó hacia la meta de Salva De La Cruz, el portero visitante tuvo dos buenas intervenciones a Quiles en estos instantes finales.

Sin goles se llegaba al descanso, pero con la sensación de superioridad manifiesta del Dépor, tan solo le faltó esa definición que tanto está fallando en lo que va de temporada.

El guion cambió por completo en la segunda mitad. A los cinco minutos todas las ocasiones que no materializaran en la primera parte empezaron a entrar, el “7” blanquiazul como protagonista, jugada combinativa entre Rubén Díez y Mario Soriano, este último con una gran asistencia dejaba solo a Lucas Pérez delante del guardameta, tras un magnífico recorte, “o neno” abría el marcador.

La ventaja la pudieron ampliar dos minutos después, esta vez el que quería asistir era Lucas, pero su mal pase no encontró a Mario Soriano. Minutos más tarde los visitantes quedarían con un jugador menos, la jugada polémica del partido llegaba a la hora de encuentro, el guardameta De La Cruz tocaba el balón con la mano fuera del área, con dos jugadores blanquinegros por detrás de él, aun así Marta Huerta no lo dudó y mostró cartulina roja. Por si no fuera poco esa expulsión al minuto siguiente, Rubén Díez era empujado dentro del área y nuevamente la árbitra del encuentro era protagonista, decretando los once metros.

Lucas Pérez que en primera instancia cogía el balón, se lo entregaba a Quiles para que esté desde los once metros no perdonara. Una gran jugada de Kuki Zalazar que asiste a Lucas Pérez para que haga su doblete particular. Mejor imposible, la vuelta a casa de “o neno de Monelos”.

Tres puntos y tres goles para mantener al Dépor en la zona alta de la clasificación, la próxima semana el Dépor viajará a Madrid para medirse al Alcorcón, el sábado 14 a las 17:00 en el estadio de Santo Domingo.

Ficha Técnica:

RC Deportivo de la Coruña: Ian Mackay, Villares, Lapeña, Martinez, Raúl García, Isi Gómez, Olabe, Rubén Díez, Mario Soriano, Quiles y Lucas. También jugaron: Jaime Sánchez, Kuki Zalazar, Svensson, Álex Bergantiños y Yeremay.

Unionistas de Salamanca: De La Cruz, Vicente, Mayor, Mario Gómez, Jon Rojo, Nespral, Blázquez, Tropi, Beneit, Chapela y De Miguel. También jugaron: Losada, Mawi, De la Nava y Pedraza.

Goles: 1-0: Lucas Pérez, min.50; 2-0: Quiles, min.65; 3-0: Lucas Pérez.

Árbitro: Marta Huerta de Aza.

Estadio: Abanca Riazor, 23745 espectadores.