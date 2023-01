Paco López: “Estamos contentos por ganar a un rival que pelea por los mismos objetivos“

Paco López ha comparecido en rueda de prensa posterior al encuentro frente al FC Cartagena, en el que el conjunto nazarí ha conseguido sumar los tres puntos para seguir de lleno en la lucha por el ascenso a Primera División. Esta victoria le ha colocado quinto en la clasificación empatado a 35 puntos con el Burgos, y en puestos Play-Offs.

“Más cosas no se pueden hacer bien en una primera parte contra un gran rival" ha expuesto el técnico valenciano, quien considera que les ha faltado un poco de fortuna en referencia al acierto granadinista frente a la portería.

Sobre la revolución en el once, con Soro y Uzuni arriba, Paco López ha revelado que escondía dos ideas: "Sin balón, sabíamos que era un equipo que intentaba salir de atrás y queríamos apretarles tanto a los centrales como a los mediocentros, sin que ello supusiera saltar de forma alocada nuestros mediocentros". La segunda tiene que ver con el dinamismo y el juego que caracteriza a ambos jugadores: "Con balón, queríamos tener mucha movilidad. Nos ha salido casi perfecto". Ha puntualizado que lo importante es sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores para que puedan ayudar al equipo.

Respecto a Rubén Rochina, ha confirmado que el centrocampista puede sufrir una lesión de gravedad tras haberse tenido que retirar del terreno de juego en el minuto 9, sin poder apoyar su pierna derecha tras una fuerte acción: “No sabemos aún el alcance de la lesión, pero no tiene buena pinta. Ojalá se quede en lo menos posible, pero es una pena porque había hecho una semana de entrenamientos espectacular”. El centrocampista valenciano volvía a la titularidad, pero no de la mejor forma.

Asimismo, Paco López ha comentado el tema de las tarjetas rojas: “Parece que las llevamos detrás. No sé si hemos acabado un partido con un once contra once, vamos a intentar mejorar lo que esté en nuestra mano”.

Por último, cuestionado sobre el mercado de fichajes, Paco López ha afirmado que hay comunicación con la dirección deportiva de forma constante, aunque ha explicado que "los mercados invernales están por si encuentras algo que te vaya a ayudar ya que firmar por firmar no merece la pena". “Si hay que fichar, que sea algo que entendamos que nos va a ayudar a conseguir los objetivos", ha concluido.