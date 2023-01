Simeone: "Nuestros 70 minutos finales fueron los 20 primeros del Barcelona"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al FC Barcelona celebrado este domingo 8 de enero, correspondiente a la 17º jornada de LaLiga Santander.

La falta de contundencia en las áreas y la baja intensidad presente en el juego atlético durante el primer tercio del encuentro fueron los temas más destacados tras la derrota.

Mal inicio del equipo

El Atlético de Madrid intentó plantar cara al rival a través de la contundencia defensiva, pero los errores condenaron a una zaga que desordenada en el primer y único tanto blaugrana.

"Los primeros 20 minutos, no porque hayan creado ocasiones, no podíamos salir de esa situación que sí habíamos esperado salir. No pudimos controlar a partir de la recuperación de la pelota y atacar", declaró Simeone, que añadió: “Tras el gol, los cuerpos se sueltan y apareció lo que queríamos. Después, se jugó un partido muy bueno que deja cosas muy claras, muy claras, y me sirve a mí".

Ineficacia en las dos áreas

A partir del 0-1 en contra, el Atleti intentó plantar cara al rival a través de la presión y del balón, logrando quitar la pelota en varias fases del partido al equipo de Xavi Hernández.

"La realidad es que perdimos, pero es verdad que el equipo hizo méritos para llevarse otro resultado que no llegó. Las áreas siguen siendo determinantes. Nos quedamos con la sensación de que hicimos más cosas buenas que malas", comentó el Cholo.

Pérdidas de balón que condenaron al equipo

La baja intensidad al inicio del encuentro provocó un hándicap en el marcador para los rojiblancos, que pese a tener más ocasiones que el rival no logró ponerse por delante.

"Hay dos equipos, uno entra con más seguridad, más confiado, tiene más juego posicional como comenzó el Barcelona, hizo que defendiésemos, no lo hicimos mal, pero cuando perdimos la pelota tuvimos muchas pérdidas, no hacía que el equipo crezca. Cuando no comenzamos a perder el balón empiezas a jugar mejor y cambia la película".

Pedri regateando a jugadores del Atlético de Madrid. Foto: @FCBarcelona

"Nuestros 70 minutos finales fueron los 20 primeros del Barcelona, lástima que nosotros no la metimos", añadió Simeone, aludiendo a la falta de contundencia de la que el técnico ya ha hablado más veces durante esta temporada. "Se tiene, está claro, se puede entrenar, pero la tienes o no la tienes".

Un mal inicio que ensucia el gran partido atlético

A pesar de mejorar y superar con su juego al FC Barcelona durante la mayor parte del encuentro, el mal inicio del Atlético de Madrid fue clave para que los culés se llevaran el triunfo.

"Me voy con la sensación de dejar escapar puntos importantes para la liga. Después de los 20 minutos iniciales jugamos como queríamos jugar, me quedo con esos 70 minutos de jugo de trabajo individual y colectivo. Fue un partido competo que no acompaña con lo más importante, los tres puntos ", comentó Simeone, que admitió que no se esperaba dominar durante gran parte del encuentro. "Si me vuelven a plantear que ellos dominan 20 minutos y nosotros 70, seguro que te digo que es el partido que quiero jugar", añadiría el técnico de forma sincera.

Pablo Barrios no pierde la confianza de su técnico

El gran rendimiento del canterano Pablo Barrios en los partidos en los que Simeone ha contado con él, le dio la oportunidad de iniciar como titular el encuentro.

Pablo Barrios frente al FC Barcelona. Foto: Página oficial del Atlético de Madrid.

"Sabíamos que podía suceder, que no tuviera el partido de otras ocasiones, pero la inversión en futbolistas como Pablo seguro que trae consecuencias buenas en un futuro. Tiene que aprender a jugar contra rivales superiores y seguro que de todos los partidos que ha jugado este es el que más le va a servir. Busca lo que mejor le va al equipo, no piensa en lo individual", comentó Simeone en relación al joven canterano.