Una victoria de quilates del Granada CF para iniciar la cuesta de enero

El Granada CF ha empezado de la mejor manera la cuesta de enero. El equipo granadino ha sumado una victoria de quilates contra el Cartagena, rival que tenía los mismos puntos que los rojiblancos antes de disputar el partido, 32. El equipo entrenado por Paco López suma ahora 35 puntos y sube hasta la quinta posición de la clasificación. Además, los resultados de la jornada han permitido que se quede a cuatro puntos del segundo clasificado, que es ahora la UD Palmas, que empató en esta primera jornada de 2023 con el Racing de Santander. El líder es el Eibar, con 40 puntos, cinco más que el Granada.

El equipo granadino se impuso al Cartagena con un gol de penalti de Myrto Uzuni. El albanés continúa con su idilio en el Nuevo Los Cármenes, donde ha marcado los 12 goles que lleva hasta el momento. Uzuni ya está entre los nueve máximos goleadores del Granada CF en el estadio Nuevo Los Cármenes con sus 12 dianas, empatado con Bordi y Lucena, según el dato recopilado por @GCFStats.

Los rojiblancos han comenzado con buen pie el año 2023, algo que no siempre ha sucedido así ya que son más las derrotas o los empates en un primer partido de un año del equipo granadino que las victorias que ha podido lograr en las últimas cinco campañas. La temporada pasada, el Granada CF empató a cero con el Elche en el primer duelo del año 2022, mientras que el 2021 lo inició con una derrota por 2-0 en su visita al Eibar. En 2020 sí logró ganar en el primer partido del año, en el que se enfrentó al Mallorca en el Nuevo Los Cármenes y al que venció por 1-0. En 2019, el Granada empató con el Albacete y en 2018 perdió por la mínima en su visita al Cádiz CF.

Tras el triunfo contra el Cartagena, el Granada CF afronta el resto de mes de enero con la moral reforzada. Además porque tendrá dos partidos más en casa, donde no ha perdido todavía esta temporada y solo ha cedido dos empates. El Granada CF visitará en la próxima jornada al Levante, rival directo en la lucha por la permanencia. El duelo será muy complicado y el Granada irá con la intención de romper ya por fin su mala racha a domicilio, donde no ha sido capaz de ganar desde la jornada 1, cuando se impuso al Ibiza en Can Misses, por 0-2.

Precisamente el Ibiza será el siguiente rival del Granada. El equipo ibicenco, ahora entrenado por el granadino Lucas Alcaraz, llegará a Los Cármenes el sábado 21 de enero para medirse al conjunto nazarí a partir de las 18:30 horas. Los rojiblancos volverán a jugar en casa en la jornada siguiente, cuando recibirán al Andorra. Ese partido, con horario aún por definir, cerrará el mes de enero de un Granada CF que quiere conseguir buenos resultados para da un paso de gigante y acercarse más a los puestos de ascenso directo.