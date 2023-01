Previa Real Madrid vs Valencia: el primero de los dos pasos

Tras el tropiezo liguero ante el Villarreal en LaLiga, el Real Madrid viaja hasta Arabia Saudí para dar comienzo la Supercopa de España. Una competición a la que se la ha dado de maravilla en estos últimos años, ganando dos de las últimas tres ediciones.

Ambos equipos llegan en una forma lejos de lo ideal, sobre todo sabiendo que necesitarán ganar dos partidos seguidos para levantar el trofeo. Ambos equipos van a necesitar sacar su mejor versión para estos partidos decisivos.

El partido ya está calentado tras las declaraciones de Carlo Ancelotti en la que comentó que él y su compatriota Gennaro Gattuso han tenido sus más y menos. Una de las razones, la destitución de Ancelotti en el banquillo del Napoli y Gattuso convirtiéndose en su sustituto.

El ganador se enfrentará el 15 de enero ante el ganador de la otra eliminatoria entre el FC Barcelona y Real Betis.

Real Madrid: un toque de atención para lo que viene

Los hombres de Ancelotti llegan una forma inconsistente. En las cinco últimas jornadas, tan solo se han llevado los tres puntos en dos ocasiones y perdiendo otras dos. Una cifra lejos de lo que buscan para ganar su título liguero. A pesar de estar a tres puntos del FC Barcelona, el juego desde la terminación del mundial ha estado por debajo de las expectativas.

Un Benzema en racha goleadora podría ser la clave para el camino hacia la victoria. Desde que se terminó el Mundial, ha marcado tres goles en dos partidos. Una estado de forma que le conviene y mucho al Real Madrid tras sus últimas actuaciones.

Benzema en el entrenamiento previa al choque. | Foto vía Twitter: @realmadrid.

Este siguiente tramo de la temporada será vital para los vikingos, que tienen que superar esta competición para después vencer en la Copa del Rey y en febrero disputar la Champions League. Un mes de lo mas exigido en los últimos años y cargado de partidos de alta intensidad.

A ello se suma las bajas para el torneo. Tchouameni y Alaba no viajarán a Arabia Saudí junto a sus compañeros mientras se recuperan en Madrid de sus lesiones. Además, Ferland Mendy no jugará ante el Valencia tras una sobrecarga en un gemelo y Álvaro Odriozola trabaja al margen del grupo.

Valencia CF: Gattuso quiere su primer título

Por otro lado, el Valencia es incapaz de levantar cabeza. En sus últimas ocho jornadas de liga, tan solo ha ganado un choque (vs Betis) y perdido cuatro. Gattuso, un hombre con mal genio a la hora de la verdad, no está satisfecho con el rendimiento que están dando sus jugadores.

Desde Paterna no quieren que se repita lo sucedido en la semifinal de la Supercopa de 2020 cuando el Real Madrid pasó por encima de ellos con un abultador resultado por 3-1. Los chés no son los mismos desde aquel entonces, sino que se lo pregunten a Jose Luis Gayá. El capitán es el único jugador del once inicial de aquel partido que sigue en pie.

El Valencia no gana un título desde la temporada 2018/2019, cuando venció al FC Barcelona en la final de la Copa del Rey. Los chés, en busca de una revancha en una hipotética final ante el Betis.

Antecedentes Real Madrid vs Valencia

El Real Madrid se lleva el duelo sin ninguna duda. El Real Madrid – Valencia es ya un clásico en el fútbol español, pero el equipo de Ancelotti se ha llevado los tres últimos partidos y cuatro de los últimos cinco.

Para recordar la última vez que el Valencia derrotó a los blancos, hay que retroceder hasta 2020 cuando Mestalla se convirtió en una caldera y termino por vencer por 4-1 en un partido loco.

Aun están por enfrentarse en esta temporada. En liga aun no se han visto las caras debido a que se enfrentarán en la jornada 17, pero al coincidir con la Supercopa, se aplaza al 2 de febrero.

Alejandro Hernández Hernández, árbitro del Real Madrid vs Valencia

El cuadro arbitral esta preparado para dirigir el partido. Hernández Hernández será el colegiado principal, un árbitro con experiencia en la élite, en la primera división desde 2012. Su último partido fue el Cartagena – Villarreal en la Copa del Rey.

La última vez que arbitró al Real Madrid fue el partido liguero en octubre ante el Sevilla mientras que al Valencia fue en la final de la Copa del Rey que se llevo el Betis en la tanda de penaltis.

En la sala VOR se encuentra Xavi Estrada Fernández.

Convocatorias

Real Madrid: