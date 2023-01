Ancelotti: "Queremos volver a casa con otro título"

El técnico del Real Madrid atendió a los medios de comunicación de cara al partido contra el Valencia, que se jugará este próximo miércoles 11 de enero en el King Fahd Stadium por la semifinal de la Supercopa de España.

En rueda de prensa Ancelotti aseveró que este título fue clave en la confianza de su equipo el año pasado: "Los títulos son siempre importantes para este club. El año pasado nos ha dado confianza para la temporada. Ojalá pueda ser lo mismo en esta Supercopa y estamos muy cerca. Hay que preparar bien el de mañana y jugarlo bien. Luego intentar volver a casa con otro título".

Postmundial

Tras el regresó de las competiciones locales, el Real Madrid ha ganado dos partidos y perdido uno, este último le costó tres puntos que lo dejan como segundo en la tabla general de LaLiga, y demostrando un bajo rendimiento de los jugadores en cancha: "Creo que era previsible no estar a tope en este momento de la temporada. Las señales del entrenamiento eran buenos, me ha sorprendido el partido del Villarreal. Tenemos que trabajar aunque no tenemos tanto tiempo, pero hacer las cosas bien. Sabemos defender mucho mejor de lo que mostraron ante Villarreal. Mañana hay que aplicarse, es importante la fase defensiva para nosotros. Delante tenemos la calidad necesaria".

Sobre el tema añadió: "No noto que haya sido una carga mental excesiva. Puede ser que algunos estén afectados anímicamente, pero tenemos que esperar un poco para sacar conclusiones. Estamos dolidos por lo del Villarreal y espero que el equipo reaccione mañana. Es un examen muy importante".

La histórica alineación

Ante el Villarreal el cuadro merengue alineo por primera vez en su historia un equipo sin ningún español en el 11 titular: "Fue casual. La matriz de este equipo es española y es un club universal. Los españoles los tenemos en la cantera. Es el club que más jugadores ha producido para la Liga".

"Hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions. Recuerdos para siempre. Después no siempre la relación sigue siendo buena, hemos tenido problemas personales pero no quiero hablar de esto", comentó ante los medios el técnico italiano y agregó que "los equipos de Gattuso tienen una identidad muy clara y son intensos".

La defensa y su nivel

La línea defensiva quedó retratada en el último partido que disputó el cuadro blanco: "El aspecto defensivo no es problema de calidad, es de concentración y sacrificio. No hay tiempo de descanso. Hay que arreglar las cosas de manera distinta. Este bajón es porque no hemos jugado bien. Este es un bloque compacto, sólido, que nos ha dado mucho éxito".

Penaltis

"Los penaltis la verdad que no lo entrenamos mucho. Los jugadores tiran penaltis al final, yo voy valorando para elegir los cinco que tiran teniendo en cuenta los que quieren y no quieren tirar. A veces es complicado escoger cinco sobre todo al entrar al aspecto mental. O recrear el ambiente de una tanda", mencionó el italiano.

Arabia, y ex-jugadores blancos

Finalmente Ancelotti concluyó su intervención asegurando que jugar la Supercopa en el país de medio oriente genera muy buen ambiente: "La afición está con nosotros. Cristiano ha sido un fichaje fantástico para el Al-Nassr, le deseamos lo mejor. Igual que a Bale, que se retiró ayer. Siempre estarán en el corazón de los madridistas".