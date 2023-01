João Félix, rumbo a Londres

Tras unos meses llenos de especulaciones, declaraciones cruzadas y rumores, ha llegado el día en el que João Félix, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, se marcha del club rojiblanco. Y lo hace cedido, sin opción a compra y hasta final de temporada al Chelsea FC de la Premier League. Esta operación, además, consta de una renovación hasta 2027 por parte del Atleti con el fin de reducir la amortización de su fichaje allá por el verano de 2019.

Su paso por el Atleti

Tras deslumbrar a toda Europa en su temporada de debut con el Benfica, liderando a las águilas a remontar más de 10 puntos al Porto en la clasificación para al final hacerse con el título liguero, João Félix aterrizó en el Metropolitano para llenar un vacío difícil de llenar: la baja de Antoine Griezmann, que había marchado rumbo al FC Barcelona. La cifra final fueron 127 millones de euros, siendo así el fichaje más caro de la historia del club rojiblanco, quien hizo un gran esfuerzo para traer al luso para liderar su nuevo proyecto deportivo.

Foto: Atlético de Madrid

Y no pudo tener mejor comienzo, pues en la pretemporada siguió soprendiendo a todos siendo la figura de aquel sonado amistoso entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se saldó con un contundente 3-7 a favor de los colchoneros. De su debut en LaLiga nadie podrá olvidar aquella jugada de fantasía que se sacó de la chistera para provocar un penalti que posteriormente erró Álvaro Morata, siendo esta jugada la antesala de lo que sería su paso por el club: mucho ruido y pocas nueces.

En sus 4 temporadas vistiendo la rojiblanca, el luso ha dejado una infinidad de detalles de calidad en forma de regates, pero tan solo unas escasas cifras de 34 goles y 18 asistencias en los 131 partidos que disputó, terminando con peores promedios que delanteros como Kevin Gameiro, que pasó por el club sin pena ni gloria. Una de las posibles causas de este bajo rendimiento han sido las lesiones, acumulando un total de 12, que le han hecho perderse hasta 32 encuentros del equipo a lo largo de su periplo en el Atleti.

Foto: Getty Images

Su mejor temporada en el Atleti fue la 20/21, en la que una impresionante primera vuelta junto a Luis Suárez en la punta de ataque allanó el camino para la posterior consecución del título liguero. Además, João fue el iniciador de aquella histórica remontada en una agónica penúltima jornada ante CA Osasuna, poniendo un exquisito balón a Renan Lodi, quien empató el encuentro que posteriormente Luis Suárez decidió con aquel recordado tanto.

Cambio de aires necesario

A ninguno le sorprende a estas alturas cualquier declaración envenenada que se lanzan entre sí tanto Diego Pablo Simeone como João Félix, pues uno de los grandes causantes del deseo de salir por parte del luso es, sin duda, su mala relación con la leyenda rojiblanca. El portugués le acusa, desde casi sus inicios en el club, de que no ha podido mostrar todo su potencial debido a su posición retrasada en el terreno de juego. Ambos, personajes de fuerte carácter, no han dudado en mostrar públicamente su disconformidad con el otro, con un Simeone al que no le ha temblado la mano para sentarle en el banco y con un João Félix que ha dejado la hemeroteca llena de gestos, caras y enfados.

Foto: Cordon Press

Es por ello por lo que era evidente que tanto club como jugador debían separar sus caminos con vistas a poder sacar un mejor rendimiento deportivo o económico en el futuro. Según diversas fuentes, uno de los motivos por los que no existe opción de compra en la cesión al Chelsea es debido a que el luso confía en la salida de Diego Simeone en verano, hecho que le haría plantearse su continuidad en la entidad rojiblanca. En el caso de que esa salida no se diese, la Premier League es el escaparate perfecto para que João se revalorice y vuelva en verano estando en el punto de mira de muchos gigantes europeos, lo que haría ingresar al Atleti una buena cantidad de su inversión de vuelta.

¿Qué pierden los colchoneros con su marcha?

João Félix es la segunda baja de los rojiblancos en este mercado de invierno a la Premier League, tras la marcha de Matheus Cunha al Wolverhampton Wanderers. Con el luso, los colchoneros pierden a uno de los jugadores con mayor calidad de toda la plantilla, alguien capaz de agitar un encuentro apareciendo una única vez y de aportar algo diferente a lo existente, todo ello pese a su escaso esfuerzo defensivo y en la presión.

Foto: Atlético de Madrid

En cuanto a cifras, el luso se marcha como el tercer máximo goleador y el segundo máximo asistente del equipo en esta campaña, por lo que el club deberá peinar el mercado en busca de algún jugador capaz de, al menos, igualar la aportación del delantero hasta Junio como mínimo. Muchos son los nombres que suenan y sonarán hasta el cierre del mercado, ya que no sólo se debe reemplazar a João, si no que es necesario buscar alternativas ante una temporada tan irregular como la que están firmando los pupilos de Simeone.

Más allá de toda polémica, desde Atleti VAVEL deseamos a João Félix la mayor de las suertes en su corto periplo en la Premier League. ¡Mucha suerte João!