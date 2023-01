El Madrid va a la final con sufrimiento y gracias a Courtois

El King Fahd International Stadium acogió la primera semifinal de la Supercopa que enfrentaba al Real Madrid y al Valencia como Campeón de Liga y subcampeón de Copa del Rey respectivamente. Los blancos, en busca de su decimotercera Supercopa, salieron en un 4-3-3, con Nacho y Lucas Vázquez en defensa y Valverde en el medio en sustitución del lesionado Tchouameni, y Rodrygo en la delantera junto con Benzema y Vinicius. Por su parte, el Valencia salía con un 4-4-2 con Lato, Kluivert y Almeida a destacar en el once.

Dominio madridista

El partido comenzó con un asedio del Real Madrid que no encontraba premio, con muchas ocasiones y presencia constante en el área de Mamardashvili. La más clara, una jugada personal de Benzema, para confirmar que ha vuelto a su mejor forma: una bicicleta más un caño para dejar atrás a media defensa valencianista. Pero falló en el tiro, que se fue alto. Una vez que el Valencia superó esos minutos de asedio, pudo adelantarse en el marcador, primero con un cabezazo flojo de Cavani y, luego, una llegada de Lato que terminó pidiendo penalti, pero Hernández Hernández no vio nada punible.

Poco a poco, el partido que había comenzado con dominio blanco, cambió de color y las jugadas eran a favor del conjunto ché. El Real Madrid echaba de menos a Rodrygo y Vinicius, que estaban desaparecidos. El equipo de Ancelotti comenzó a despertar dudas, como en los últimos encuentros. El partido se rompió a la media hora. Un pase largo de Militao sirvió para que Benzema dejara atrás a la defensa y Cömert, en un intento por pararle, cometió penalti. El delantero madridista no se puso nervioso y engañó a Mamardashvili para poner el 1-0 en el marcador, justo cuando el equipo había perdido el dominio.

Fallo defensivo y empate del Valencia

La segunda parte comenzó con un cambio en las filas madridistas. Camavinga, con una bolsa de hielo en el muslo y amonestado con tarjeta amarilla, fue sustituido por Modric, pero no tuvo el inicio de partido deseado. En la primera jugada de la segunda parte, el Valencia anotó el tanto del empate. Otra vez la pasividad defensiva y un fallo en el marcaje por parte de Lucas Vázquez provocó que el centro de Lato llegara a Samuel Lino, que remató a placer para batir a Courtois.

El gol le vino bien al Valencia, que controló el partido, mientras que los inconvenientes no paraban para el Real Madrid. Primero fue Lucas Vázquez, que en un resbalón se torció el tobillo y tuvo que ser sustituido por Carvajal. Después Militao, quien minutos antes había recibido un golpe en la cabeza, se mareó y fue sustituido por precaución. Los de Ancelotti no conseguían generar peligro por las bandas ni por dentro, ya que solo Kroos se mostraba inspirado.

Últimos minutos de infarto, pero el marcador no se movió

El Valencia también se encontró con inconvenientes, ya que Samuel Lino se lesionó. Tras un gran esfuerzo sin recompensa, el conjunto ‘ché’ llegó al final del partido exhausto, algo que aprovechó el Real Madrid para intentar una de sus remontadas. La tuvo Benzema en un cabezazo que se le fue alto. La tuvo Vinicius en un mano a mano con Mamardashvili. Nada pudo evitar la prórroga.

Salvadores Courtois y Mamardashvili

Ancelotti quitó a Valverde, quien no ha vuelto fino del Mundial, para dar entrada a Ceballos. También entró Asensio en sustitución de Rodrygo, que no tuvo su día. La prórroga pudo haber visto varios goles si no hubiera sido porque Courtois y Mamardhasvili se vistieron de salvadores. El portero del Valencia paró un tiro de Vinicius ajustado al palo en el minuto 92, nada más comenzar la prórroga. Después, la tuvo Hugo Duro en el área blanca, pero Mendy le molestó lo justo para que su disparo se fuera por encima del larguero. El partido seguía de un lado a otro y Mamardashvili volvió a salvar al Valencia tras parar un tiro a bocajarro de Kroos. Cuando ya se vislumbraban los penaltis apareció Courtois que, con la parte superior del hombro, paró el tiro de Fran Pérez.

Y llegaron los penaltis y Courtois apareció

La suerte estaba echada y los penaltis comenzaron. Empezó tirando el Valencia y, aunque las estadísticas dicen que quien tira primero, gana, en esta ocasión no fue así. Ambos equipos marcaron el primer lanzamiento, pero Cömert falló el segundo y Modric marcó el suyo. 1-2 para el Madrid. Los siguientes lanzamientos de ambos equipos fueron dentro, hasta que Courtois apareció para parar a Gayá el quinto. No fueron necesarios más lanzamientos y el Madrid ya espera rival en la final del domingo 15, que saldrá del partido que disputarán el FC Barcelona y el Real Betis.