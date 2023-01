Kirian Rodríguez supera el cáncer y ya tiene el alta médica

Kirian Rodríguez está de vuelta. El talentoso centrocampista de Candelaria ha confirmado ante los medios de comunicación que ha recibido el alta médica tras superar el linfoma de Hodgkin. Ejemplo de superación y de tener siempre una sonrisa en el rostro ante una enfermedad tan delicada, el tinerfeño ve cada vez más cerca su regreso a los terrenos de juego.

El comunicado de Kirian, en sala de prensa y arropado por los capitanes de la UD, García Pimienta y el resto de sus compañeros, pone fin a largos meses de tratamiento donde, tal y como afirmaba Marc Cardona esta misma semana, "siempre ha sido uno más del grupo y lleva siendo uno de nosotros desde el primer día".

Ahora, como ha reconocido el propio futbolista, le queda por delante una readaptación física y competitiva para coger la forma que exige una categoría tan dura como es la Segunda División. Semanas atrás, en una entrevista para Radio Marca Tenerife, el jugador afirmaba que esperaba estar "para febrero o marzo". Sea como fuera, la noticia más importante es que Kirian está de vuelta y que el cáncer ya forma parte del pasado.

Fotografía: UD Las Palmas

"Tengo el alta y puedo volver a mi vida normal"

El comunicado de Kirian Rodríguez es el siguiente:

"Quiero agradecerles a todos, dije al principio que no quería mensajes de pena. Quiero agradecer el trato que he tenido desde que lo comuniqué hasta el día de hoy. Agradecer también a todos los servicios médicos que me trataron durante todo este tiempo y que estuvieron cerca de mí. También a todos mis compañeros, que no me abandonaron en ningún momento y a mi familia".

"Estoy aquí para comunicarles que los médicos han decidido darme el alta y puedo volver a mi vida normal. El club, como teníamos acordado, va a devolverme la ficha y podré volver a la normalidad con mis compañeros. Estoy my contento por ello y ahora toca un proceso de adaptación para ponerme en forma y poder aportar tanto dentro del campo como fuera".