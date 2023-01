Previa Levante UD - Granada CF: ganar para acercarse a puestos de ascenso directo

La Liga Smartbank llega esta semana a la celebración de su jornada número 23, que enfrentará al Levante UD y al Granada CF en el Ciudad de Valencia. Dos equipos que llegan a este encuentro con la intención de conseguir un nuevo triunfo para poder seguir en los puestos altos de la clasificación. El Levante UD quiere continuar con su gran rendimiento como local, mientras que los visitantes buscarán poner fin a la mala dinámica a domicilio para poder acercarse a los puestos de ascenso directo.

Seguir con buen nivel como local

El Levante UD llega a este partido después de empatar 1-1 a domicilio ante el Real Sporting de Gijón en un encuentro igualado, en el que se adelantaron con un gol de penalti de Montiel, pero que finalizó con tablas en el marcador después del tanto marcado por Otero para el club asturiano nada más empezar la segunda parte. De esta manera, el conjunto granota se encuentra actualmente en tercera posición con 37 puntos, a tan solo dos de los puestos de ascenso directo marcados la UD Las Palmas, y a tres del liderato que ocupa la SD Eibar, tras un balance de nueve victorias, diez empates y tres derrotas. Así pues, el club valenciano quiere seguir en los puestos altos de la clasificación y aspirar a entrar dentro de los puestos de ascenso directo.

La temporada del Levante UD no empezó de la mejor manera posible con Mehdi Nafti en el banquillo, cuando cosechó varios empates de manera consecutiva y con malas sensaciones en cuanto a juego se refiere. Esta mala dinámica provocó la destitución del técnico tras la jornada 9 después de la derrota como local frente al Racing de Santander. Tras la marcha de Nafti y dos partidos dirigidos por el director deportivo Felipe Miñambres, llegó Calleja al banquillo, con el que el equipo granota ha experimentado una clara mejoría en juego y en resultados. De hecho, el Levante todavía no conoce la derrota con el entrenador madrileño al frente del banquillo, pues un balance de seis victorias y seis empates. Además, el Levante todavía se encuentra participando en Copa del Rey, donde se enfrentará la próxima semana en el Ciudad de Valencia al Atlético de Madrid en octavos de final.

Para este encuentro, Calleja tiene las bajas en el centro del campo de Pepelu, Montiel e Iborra, todos por sanción. Esto hace que el técnico tenga que reinventarse para poder sacar un centro de campo de garantía. Todo parece indicar que Campaña se ha recuperado de las lesiones que arrastraba y podrá salir desde el inicio y a su vez estará acompañado de Pablo Martínez, aunque tampoco es descartable que pueda partir desde el inicio Hugo Redón, jugador del filial que está en dinámica con el primer equipo, o Rober Pier, que aunque su posición natural es de defensa, ya ha jugado en carias ocasiones en el centro del campo. Por lo demás, es posible que la alineación del Levante sea parecida a la de las últimas jornadas, con Bouldini de referencia en el ataque y acompañado en bandas por De Frutos y Franquesa.

Poner fin a la mala dinámica a domicilio

El Granada CF afronta este partido tras vencer en la pasada jornada al Cartagena FC por 1-0 en Los Cármenes en un duelo entre rivales directos en la parte alta de la clasificación. El conjunto rojiblanco consiguió tres grandes puntos gracias al gol marcado por Uzuni de penalti y acabó el partido con 10 jugadores tras la expulsión de Bodiger por doble amonestación. Así pues, los granadinistas han conseguido escalar posiciones en la tabla para poder estar actualmente en quinta posición con 35 puntos, con una ventaja de dos con el CD Leganés, que es el primer equipo que se encuentra fuera de los puestos de promoción, mientras que está a cuatro de los puestos de ascenso directo a Primera División, por lo que una victoria en esta jornada ante un rival directo ayudaría a reducir distancias con los equipos de arriba.

Uno de los objetivos desde la llegada de Paco López al banquillo granadinista, que se enfrentará en esta jornada a su exequipo, es el de mejorar el rendimiento del Granada a domicilio, donde lleva sin ganar un partido desde la primera jornada, cuando venció en Can Misses a la UD Ibiza. Así pues, el Granada no ha conseguido todavía ganar como visitante con el nuevo entrenador en el banquillo, aunque empató en su visita a La Rosaleda por 1-1 frente al Málaga CF. En este sentido, el Granada necesita recuperar la imagen que muestra con frecuencia en Los Cármenes para poder sacar beneficios de sus partidos a domicilio con el fin de poder seguir luchando por ocupar los puestos delanteros de la tabla clasificatoria.

Para este importante partido, Paco López tiene las bajas por lesión en el centro del campo de Meseguer y Rochina. Este último tuvo que ser sustituido en la última jornada y esta semana se ha confirmado su lesión de larga duración tras sufrir una rotura del ligamento lateral exterior de la rodilla derecha. Además, también se suma la baja por sanción de Bodiger, por lo que es posible que la dupla en la medular sea la formada por Petrovic y Sergio Ruiz. Por otro lado, está la duda de quién será la referencia en el ataque, y podría regresar al once inicial Jorge Molina, aunque también podría repetir otro jugador de referencia en el ataque como Uzuni, mientras que en las bandas podrían estar el propio Uzuni y Callejón, o incluso podrían entrar jugadores como Soro o Alberto Perea.

Declaraciones de Calleja y Paco López

El entrenador del Levante UD, Javier Calleja, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de las bajas en el centro del campo: "Es donde más bajas tenemos, por sanción en este caso. Hugo es una opción que barajo porque lleva tiempo con nosotros. Rober ya ha jugado ahí y me da confianza. Es un perfil diferente. Campaña, a pesar de no tener continuidad, es capaz de jugar desde el principio hasta que el cuerpo aguante". También ha hablado sobre el rival: "El Granada tiene una gran plantilla, un gran entrenador y desde que ha venido Paco le ha dado otro aire al partido. Para ellos también es un partido clave". Por último, ha hablado sobre el mercado de fichajes: "Pedir no he pedido nada. Estoy muy contento y me mantengo en ello. Mejorar nuestro equipo es muy complicado. Las salidas dependen de cada jugador e intentaremos llegar a la mejor solución para todas las partes".

Por su parte, también ha comparecido el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre cómo es el plan de partido: " Hay que ser muy sólidos sin balón, dejarles poco espacio porque es un equipo con muchos recursos, no sólo te hace daño con el juego posicional, sino que es muy peligroso cuando te recupera. Si somos capaces de seguir en la dinámica de los últimos partidos fuera en cuanto a llegadas al área rival, ser más efectivos". También ha hablado acerca del rival: " No sé qué ha cambiado. No me sorprende que tenga esa dinámica porque tiene muy buen equipo. Lo importante son los futbolistas y los tiene. Ahora además tiene muy buen entrenador". Por último, ha hablado sobre lo que falta para ganar fuera de casa: "Sobre todo efectividad. Tanto en Leganés como el Lugo los pequeños detalles de las expulsiones que hay que mejorarlos. Esos dos nos está faltando, estoy convencido que van a llegar".

Posibles alineaciones

Levante UD: Cárdenas, Son, Rober Pier, Vezo, Álex Muñoz, Pablo Martínez, Campaña, De Frutos, Franquesa, Wesley y Bouldini.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Neva, Petrovic, Sergio Ruiz, Callejón, Melendo, Uzuni y Jorge Molina.