Paco López: “El motivo de no ganar lejos de casa es la falta de gol”

Paco López, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del sábado 14 de enero frente al Levante UD, donde el Granada CF busca reencontrarse de nuevo con la victoria lejos de Los Cármenes en la Liga SmartBank, algo que aún no ha sucedido desde la llegada del técnico levantino al club.Para comenzar la rueda de prensa, el entrenador del equipo rojiblanco no ha querido olvidarse del recientemente lesionado de manera grave Rubén Rochina, ya que para él, es una baja más que importante en este momento de temporada.

A la pregunta de cuál es la manera en la que se afronta el encuentro contra el Levante, el técnico lo ha catalogado como un partido clave en este momento de la temporada, además ha querido dejar un bonito mensaje para el que fue su club varias temporadas: “Lo bonito de este deporte es ver cómo vuelvo a la que yo considero mi casa”.

A esto le ha seguido la manera que Paco López cree necesaria para competir de una manera plena el encuentro: “Para plantear el partido lo importante es ser sólidos con el balón, no dejar espacios y además estar listos para defender en el momento que recuperan”.

En referencia a los lesionados, con la ya mencionada baja de Rochina, el técnico también ha comentado la baja de Meseguer por molestias y la de André, ya que aún no está al 100%. También hay que sumar la de Bodiguer por sanción. Además, ha querido comentar que “Raúl vuelve a la convocatoria, a no ser que en el entrenamiento de hoy no se note al 100%”.

Además, Paco López ha añadido que tenía clara la manera en la que el Levante afrontará el partido: “Ellos buscarán desde el principio anotar y controlar el partido en su estadio”.

El técnico del equipo nazarí también elogió la racha que mantiene invicto al Levante desde hace meses con estas palabras: “No me sorprende que el Levante lleve sin perder desde el mes de octubre, ya que tiene una plantilla espectacular y un técnico con un nivel muy alto”.

A la pregunta de qué es lo que está faltando para lograr la victoria lejos de Los Cármenes, Paco López ha comentado que el principal motivo es "la falta de puntería" y además la “mala suerte” a la hora de las expulsiones.