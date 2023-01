El Granada CF sucumbe ante el Levante y amplía su maleficio fuera

El maleficio del Granada CF fuera de casa continúa. El equipo granadino ha vuelto a perder en su visita al Ciutat de València contra un Levante que ha prolongado su buena racha, en la que había encadenado 16 partidos sin perder. Duelo de dos rivales directos en la lucha por el ascenso que se ha decantado para el conjunto levantinista, que se ha impuesto por 3-1 al equipo de Paco López, que regresaba a la que fue su casa y de la que se ha marchado con un sabor muy amargo.

El Granada CF tuvo una baja de última hora en este partido y no una cualquiera, ya que no pudo contar con Myrto Uzuni, máximo goleador del equipo granadino y también de LaLiga SmartBank. Con molestias físicas, el albanés se quedó fuera de la convocatoria, que el club rojiblanco anunció poco más de una hora antes del encuentro. Baja sensible para el Granada CF, aunque Uzuni hasta ahora se ha mostrado mucho más eficaz en los partidos en el Nuevo Los Cármenes que en los disputados fuera de casa, ya que todos sus goles han sido como local.

Así pues, el técnico Paco López tuvo que modificar la alineación con esta nueva ausencia, que se unía a la de Bodiger por sanción y a las de André Ferreira, Meseguer y Rochina por lesión. Raúl Fernández volvió a defender la portería del Granada CF, esta vez con una máscara ya que sufría una contusión. En la defensa repitieron los mismos cuatro zagueros que jugaron frente al Cartagena en el partido anterior: Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Cabaco y Carlos Neva. A ellos se unió Víctor Díaz, que actuó de líbero. Petrovic actuó también en la medular y por delante lo hizo Melendo. Arriba, Puertas, Callejón y Jorge Molina formaron la línea de ataque.

El Levante llegó con bajas importantes a este duelo: Iborra, Pepeplu, Joni, Mustafi, Brugué y Rober Ibánez, pero empezó bien el partido. La primera llegada de peligro fue para el conjunto levantinista, con un centro de Son que atrapó sin problemas Raúl Fernández en el minuto tres de partido. Justo después, el Levante abrió el marcador con un gol de Wesley, pero el colegiado acudió al VAR y el tanto fue anulado por fuera de juego.

El Granada CF respiraba aliviado, pero poco le duró la alegría ya que en el minuto 10 el Levante volvió a perforar la portería de Raúl Fernández y esa vez sí el tanto subió al marcador. En otra 'caraja' defensiva de los rojiblancos, que jugaron de verde en este partido, Cantero aprovechó un pase lejano y con dos buenas zancadas se metió en el área y disparó un chut imparable para Raúl Fernández con el que puso el 1-0 en el marcador.

Para más inri, el colegiado señaló un penalti a favor del Levante en el minuto 14 después de avisarle el VAR de una posible mano en el área de Ricard Sánchez tras un remate de Postigo después de un saque de esquina. Campaña fue el encargado de chutar desde el punto de penalti y anotó el 2-0.

Le tocó reaccionar al Granada CF, que en un cuarto de hora había recibido dos goles o tres si se tiene en cuenta el anulado por fuera de juego. El conjunto granadino lo intentó y en el minuto 20 encontró el premio del gol. Carlos Neva cazó un rechace en el área tras un primer disparo de Melendo y envió el balón al fondo de la red de la portería defendida por Cárdenas. Recortó así distancias el conjunto granadino con un tanto de Carlos Neva, el primero que anotaba con la camiseta del primer equipo del Granada CF.

Carlos Neva celebra con Puertas y Ricard su gol | Foto: LaLiga SmartBank

El duelo continuó intenso y con ocasiones para ambos conjuntos. Petrovic probó con un disparo lejano que botó ante Cárdenas, pero el portero detuvo el esférico, y Cantero chutó en el centro del área y Raúl Fernández respondió con una buena parada para desviar el balón a córner. En el minuto 39, el guardameta del Granada CF volvió a ser providencial para evitar que el Levante marcara con un paradón con el que desvió otro disparo de Cantero. Buenas ocasiones para el conjunto levantinista, pero el marcador se mantuvo en ese 2-1 y así se llegó al descanso.

El Levante sentencia

Tras el paso por vestuarios, comenzó la segunda parte de un duelo que continuó con dominio claro del Levante. De Frutos disfrutó de la primera ocasión clara para su equipo en la segunda mitad con un disparo en el minuto 54 que se le marchó fuera. El equipo de Calleja tenía el esférico en su poder, pero no encontraba hueco ante un ordenado Granada que se esforzaba en su trabajo defensivo.

Calleja decidió hacer el primer cambio en el minuto 56, cuando dio descanso a Postigo y puso en liza a Saracchi. El Levante continuó con su dominio. En el minuto 74, el técnico del conjunto levantinista realizó un doble cambio y dio entrada a Musonda y Bouldini por Cantero y Wesley. Lo de Bouldini fue salir y besar el santo, ya que nada más pisar el terreno de juego aprovechó el rechace de un balón que dio en el palo tras golpearlo Víctor Díaz después de un saque de esquina y lo alojó en la portería del Granada CF. Bouldini puso así el 3-1 en el marcador. Una losa demasiado pesada para el Granada.

Paco López no modificó su equipo hasta el minuto 78, cuando hizo cuatro cambios: retiró a Callejón, Molina, Melendo y Víctor Díaz y dio entrada a Soro, Perea, Bryan Zaragoza y Sergio Ruiz. Calleja dio descanso entonces a Campaña, que regresaba tras su lesión, y en su lugar entró Pubill. De ahí al final del duelo, el Levante fue el que tuvo un par de ocasiones más: primero fue un disparo de Álex Muñoz casi sin ángulo, con Andrés Fernández ya encimándole en el segundo palo, que lo mandó alto, y después Bouldini disparó arriba tras aprovechar el Levante una pérdida de balón de Perea al borde del área. En el Granada entró Quini por Ricard en el minuto 87, pero el conjunto granadino no inquietó más al portero de un Levante que amarró un triunfo importante en casa. El Granada amplía su mala racha como visitante y se marcha con otra derrota que le aleja de los puestos de ascenso directo.

Ficha técnica

Levante UD: Cárdenas; Son, Postigo (Saracchi, 57’), Vezo, Álex Muñoz; Róber Pier, Pablo Martínez, Campaña (Pubill, 78’); Cantero (Musonda, 74’), De Frutos y Wesley (Bouldini, 74’).

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard Sánchez (Quini, 87’), Cabaco, Víctor Díaz (Bryan Zaragoza, 78’), Ignasi Miquel, Carlos Neva; Petrovic, Melendo (Sergio Ruiz, 78’); Puertas, Callejón (Soro, 78’) y Jorge Molina (Perea, 78’).

Goles: 1-0, Cantero, min. 11; 2-0, Campaña (penalti), min. 16; 2-1, Carlos Neva, min. 20; 3-1, Bouldini, min. 76.

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez, del comité tinerfeño. No amonestó a ningún jugador.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de Liga de Segunda División, disputado en el estadio Ciutat de València, ante 13.513 espectadores.