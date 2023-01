Paco López: "El Levante quizás ha sido justo ganador, pero nos ha faltado ser eficaces"

Paco López se mostró frustrado y dolido tras la derrota del Granada CF ante el Levante UD (3-1). Hizo especial énfasis en las pocas situaciones de finalización que se han aprovechado y el entrenador nazarí se mostró emocionado por su regreso a su antigua casa.

"La clave de la derrota ha estado en que no hemos salido como debemos en un partido de este nivel, y si le das ventaja a un equipo como el Levante, con el potencial que tiene, pues más. El equipo ha reaccionado y hemos hecho el 2-1, haciendo cambios en la estructura tras encajar el segundo gol y con tres centrales hemos tenido el dominio y la bola rondaba por la zona del Levante, pero nos faltaba eficacia. En la segunda parte, intentamos atraer y buscar la espalda. Nos ha costado mucho más, pero cuando más igualado estaba, nos han vuelto a marcar y prácticamente nos han matado", ha analizado el míster del equipo granadino como resumen del duelo.

Cuestionado por los problemas fuera de casa, Paco López ha reconocido que es verdad que es un factor importante, pero "los partidos anteriores no tienen nada que ver con este". "Hoy el Levante quizás ha sido justo ganador, pero nos ha faltado ser eficaces. Seguimos llegando, y generamos situaciones de finalización, pero luego faltan los tiros a gol. Si no estás acertado y luego tienes los diez primeros minutos donde regalamos los dos goles, pues te vas con una derrota contra un equipo que lo normal es que esté arriba", ha afirmado.

Calificándolos como "el equipo con más potencial de Segunda" ahora mismo, el entrenador del Granada ha manifestado que al regresar al Ciutat de Valencia, donde dirigió al Levante muchos años, se acuerda "de muchas tardes y noches de recuerdos", aunque ha señalado que "cuando entras al vestuario solo estás focalizado en tu equipo y el partido".

Un jugador que no ha tenido protagonismo en este partido ha sido Uzuni, quien ha reconocido que "terminó con una molestia en el entreno de ayer por la tarde y se ha decidido que lo mejor era no que no viajara, ya que tiene una lesión muscular".

"La derrota de hoy es dolorosa, porque era un rival directo con el que hay que pelear, aunque Segunda es muy larga, y no toca otra cosa que mejorar", ha concluido Paco López.