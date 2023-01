Ancelotti: "El Real Madrid no te permite tener la barriga llena"

El técnico madridista, Carlo Ancelotti, atendió a la prensa en el día previo a la final de la Supercopa de España 2023, en la que su equipo se medirá al FC Barcelona de Xavi Hernández. El conjunto merengue buscará el triunfo contra los blaugranas para hacerse así con el segundo título de la temporada y dar un golpe sobre la mesa después de las dudas que ha despertado su juego en los últimos encuentros.

El italiano repasó la actualidad de los suyos con su calma característica. Trato diversos temas como el estado físico de su plantilla, las ganas de conseguir un nuevo trofeo o la posibilidad de lograr un sextete.

Importancia del título

Al ser preguntado por el valor del trofeo, el técnico blanco explicó que no le quitan importancia a ninguna competición: "Todos los títulos son importantes para nosotros. Hay muchas cosas que nos jugamos en este partido. Los títulos siempre dan buen ambiente."

Ganar al máximo rival

Ancelotti también habló de las ganas y la motivación de sus jugadores de cara a este encuentro: "Nosotros tenemos la misma necesidad de ganar que ellos. Luchamos cada día para llegar a este momento y el equipo está motivado como siempre. Están cómodos y acostumbrados a este tipo de presión y tenemos mucha confianza."

Posible sextete

Ante la pregunta de si van a por el sextete, el entrenador merengue comentó que es algo muy difícil y que no piensan en ello, pero que quieren luchar por todo: "No está en nuestra cabeza este pensamiento de ganar los seis títulos. Nosotros queremos luchar en todas las competiciones y partidos. Eso es lo que tenemos que hacer. No pensar en algo muy complicado y difícil. Hay que seguir paso a paso y llegar bien final de la temporada."

¿Tiene el equipo la barriga llena?

Además, el italiano, al ser preguntado sobre si sus jugadores se pueden haber cansado de ganar, este contestó que los suyos siempre quieren más: "Hablamos de jugadores que no es que hayan ganado el año pasado. Han empezado a ganar en 2013 y nunca se les va a llenar la barriga porque tienen una calidad mental que es muy alta. También porque estamos en un club muy exigente y no te permite tener la barriga llena."

El césped

Sobre el estado del terreno de juego, el técnico prefirió no decir mucho: "Me gustaba el estado del césped el otro día. Entramos en un tema que ha llevado muchos líos y no quiero decir lo que quería decir. Es mejor el césped que el de Cáceres, eso seguro".

La dificultad del encuentro

Ancelotti también comentó que ganar el partido no dependerá solo de la intensidad y que su equipo tendrá que hacer una actuación muy seria: "Hay que hacer muchas cosas bien para ganar al FC Barcelona. No es solo pensar que la intensidad es la llave. La llave es hacer un partido completo en todos los aspectos."

Karim Benzema

El preparador merengue, además, habló del estado físico de su capitán: "Benzema ha vuelto. Esto nos da mucha confianza para los próximos partidos. Es una pieza demasiado importante para nosotros. El equipo ha suplido bien su ausencia y nos va ayudar mucho en esta segunda parte."

Más lesiones

Otro de los temas que trató fue el de las bajas, que han crecido considerablemente en la última semana: "Cuando tenemos lesiones nos preocupa. Pero al margen de los dos que se han quedado en Madrid y Lucas el resto están bien. Camavinga ha recuperado bien y Militao entrenará sin problemas. Te cuesta recuperar una prórroga pero llegaremos bien al partido."

Cristiano Ronaldo

Ancelotti también habló de cómo vio al portugués, que se pasó ayer por el entrenamiento de los madridistas: "Ronaldo está completo, muy motivado. A él le gusta el lugar y el país. Está muy motivado y ha tomado una decisión correcta."

La situación de Xavi

Al ser preguntado por el entrenador culé, habló de la difícil tarea que tiene el técnico de un equipo como el Barcelona: "Si los entrenadores no ganan están en el foco y eso Xavi lo conoce muy bien."

Problemas defensivos

Por último, Ancelotti explicó que espera una mejora del nivel del equipo atrás: "Hay cosas que tenemos que mejorar en defensa. El bloque contra el Valencia estuvo bien pero tuvimos un problema de posición. Ojalá que no se vuelva a repetir".

Después de responder a los periodistas, el técnico abandonó la sala para seguir trabajando en el partido.