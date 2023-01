La UD despierta a tiempo y remonta en Ibiza

Sufrida victoria de la UD Las Palmas en Can Misses ante el Ibiza. El cuadro dirigido por García Pimienta tuvo que remontar un marcador adverso tras una muy mala primera mitad. Un gran gol de Sandro y una buena definición de Jonathan Viera, tras un error defensivo hace que los amarillos mantengan su plaza de ascenso directo y además les hace dormir líderes.

Revolución total la que planteó García Pimienta en el once de Las Palmas. El técnico catalán sentó a los dos Cardonas, Marc y Sergi, para dar entrada a Enrique Clemente y Sandro Ramírez. Volvían al once también Eric Curbelo (regresaba tras sanción) y sobre todo Jonathan Viera, que disponía de su primera titularidad después de su lesión.

En el otro lado, el Ibiza de Lucas Alcaraz salió con un once más que competitivo para lograr revertir su delicada situación en la tabla. Ekain partía como punta escoltado por Bogusz y con Nolito y Christian Herrera en los costados.

La UD llegó tarde al partido

Los primeros minutos del partido salieron a pedir de boca para el cuadro local. La UD llegó tarde a Can Misses y vio cómo los celestes ponían la intensidad y la actitud que exigen un duelo de esta categoría. Los amarillos no se encontraban cómodos, perdían la mayor parte de los duelos individuales y apenas conseguían hilvanar un par de pases seguidos.

El primer aviso del Ibiza (y posteriormente el gol) llegaron a través de dos errores groseros en la zaga de Las Palmas. Un resbalón de Saúl Coco en el control del balón propició un mano a mano de Ekain con Álex Domínguez. Excelente intervención del meta de Granollers que minutos después sería el desafortunado protagonista. Centro de Joseda por banda derecha, el balón a priori parece sencillo de atrapar pero al portero de la UD se le resbala de las manos. El regalo lo aprovecha Mateusz Bogusz, que a placer puso el 1-0.

Fotografía: La Liga

Fue a partir del gol cuando la escuadra grancanaria empezó a tener más posesión pero sin apenas peligro. Las asociaciones de peligro no llegaban, la pelota se perdía con bastante facilidad y las pocas ocasiones llegaron desde la larga distancia. Destaca sobre todo un buen disparo de Fabio que se marchó muy cerca de la escuadra izquierda.

Sea como fuere, estaba claro que a la UD le faltaba un lavado de cara si quería cambiar la dinámica del partido. Tenía a prácticamente todos los jugones en el campo y no conseguía generar peligro. Sensación completamente contraria en las filas baleares. El plan de partido estaba saliendo a las mil maravillas para Lucas Alcaraz y no solo se veía por delante en el marcador, sino que sus jugadores no estaban sufriendo.

Antes de la reanudación, García Pimienta agitó el banquillo. Salieron del campo Enzo Loiodice, que estaba amonestado, y también Álex Suárez. Entraba Lemos para intentar dar más profundidad a la banda derecha y con la incorporación de Marc Cardona la UD empezaba a tener dos delanteros.

La expulsión de Escobar cambió el choque

Los cambios surgieron efecto. La UD empezó a combinar con facilidad y al poco tiempo de la segunda parte Sandro tuvo en sus botas el empate tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, el mano a mano lo ganó Fuzato con una intervención decisiva.

El choque cogió más picante con la expulsión por doble amarilla de Gonzalo Escobar. El lateral del Ibiza, que había sido amonestado en la primera parte, sacó a pasear el brazo en un salto con Pejiño. Casi toda la segunda parte estaría la UD con superioridad numérica. Las consecuencias de ello no tardarían en llegar.

Fotografía: La Liga

Sandro Ramírez, que no había estado fino en la primera mitad, se asoció con Alberto Moleiro y desde el pico del área se sacó un derechazo imparable. Sin duda, uno de los goles de la jornada en Segunda División. Minutos después, un error individual de Marcos Mauro en la salida del balón lo aprovechaba Jonathan Viera para robar y definir en el uno contra uno. En apenas un cuarto de hora, la UD pasó de ir perdiendo a estar ganando con uno más en el campo.

Por delante en el marcador, Las Palmas ahora sí que pudo respirar y poder dormir el encuentro. El Ibiza parecía que había bajado los brazos pero tuvo buenas tentativas para empatar, ambas desde la pelota parada. Hasta el último minuto las tuvo el cuadro ibicenco, con Daniel Fuzato subiendo a rematar saques de esquina. Sin embargo, el marcador ya no volvería a moverse y los tres puntos se marcharon para Gran Canaria.

Sufriendo hasta el último minuto contra el colista y además teniendo superioridad numérica. Con una primera parte nefasta donde el marcador estaba en contra. Pese a todo ello, la UD despierta a tiempo y se lleva de Can Misses tres puntos vitales de cara al tramo final de la temporada. Por su parte, el Ibiza se queda sin premio tras haber hecho unos primeros 45 minutos de grandísimo nivel. La expulsión pasó factura a un cuadro balear que no supo reponerse.