Previa Villarreal - Real Madrid: a olvidar la derrota de la Supercopa

El Real Madrid disputa el jueves 19 de enero el partido de octavos de la Copa del Rey en el momento más complicado de lo que va de temporada. Los blancos llegan al Estadio de la Cerámica tras perder la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en uno de los peores partidos de la presente campaña, en el que los blancos estuvieron irreconocibles.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega al partido de octavos de Copa del Rey tocado tras perder la final de la Supercopa de España y no demostrar un buen juego. Son varios los partidos en los que los blancos encadenan un juego irreconocible, con fallos defensivos y falta de concentración. El conjunto de Carlo Ancelotti llega a Villarreal tan solo dos semanas después de su derrota allí, en un partido en el que los blancos no estuvieron finos. Llegan, además, con numerosas bajas: Tchouameni, Alaba, Carvajal y Lucas Vázquez, lo que limita las posibilidades de Ancelotti, que ha convocado a dos jugadores de la cantera: Vinicius Tobías y Mario Martín.

Por su parte, el Villarreal llega en mejor momento que los blancos. 4 victorias y 1 empate en los últimos cinco partidos disputados. El submarino amarillo tiene ganas de repetir la victoria conseguida hace dos semanas. Si bien sobrevuelan las dudas sobre el conjunto de Setién, ya que uno de sus pilares, Danjuma, está en la rampa de salida del mercado de invierno.

Antecedentes

Ambos conjuntos solo se han enfrentado una vez en la Copa del Rey. Fue en los octavos de final de la temporada 1998/1999, hace 23 años. Aquella eliminatoria, que todavía se disputaba a doble partido, terminó por 4-0 (resultado global) para el Real Madrid. Por su parte, en Liga se han enfrentado un total de 47 veces, cuyo balance total es de 26 victorias para el Real Madrid por 16 empates y 5 victorias del Villarreal.

Declaraciones

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido. En ella ha confirmado que tanto Courtois como Benzema jugarán mañana, de igual modo que “Vinicius Tobías está en la convocatoria y puede aportar mañana”. En cuanto a la situación por la que pasa el equipo, el técnico italiano ha dicho que “en enero del año pasado también tuvimos un bajón y salimos bien. No es el fin de un ciclo, es el inicio”. Con respecto a Camavinga, quien fue sustituido al descanso del partido contra el FC Barcelona y ya es la séptima vez que ocurre en la temporada, Ancelotti ha reconocido que “es verdad que he quitado a Camavinga muchas veces en el descanso, a veces no he sido justo con él”.

Convocatoria

El Real Madrid llega a Villarreal con varias bajas sensibles. Ancelotti tendrá que improvisar en defensa, ya que no están disponibles ni Alaba, que ya se perdió los partidos de la Supercopa, Carvajal y Lucas Vázquez. Este último se lesionó en la semifinal contra el Valencia, al torcerse el tobillo, mientras que Carvajal terminó con molestias la final contra el FC Barcelona. En el medio del campo, el Real Madrid también cuenta con bajas sensibles: Tchouameni y Modric no viajan a Villarreal, el primero por lesión, el segundo por descanso.

Para suplir a estos jugadores, Ancelotti ha convocado a dos jugadores del Real Madrid Castilla: Vinicius Tobías, quien podría disputar sus primeros minutos con el primer equipo, y Mario Martín.

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el partido será Isidro Díaz de Mera Escuderos, apoyado desde el VAR por Santiago Jaime Latre.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a los octavos de Copa del Rey se disputará el jueves 19 de enero a las 21:00 horas en el Estado de la Cerámica. El encuentro podrá verse en la 1 de TVE.

Posibles onces

Real Madrid: Courtois, Nacho, Rüdiger, Militao, Mendy, Kroos, Camavinga, Valverde, Benzema, Vinicius y Rodrygo

Villarreal: Reina, Pau Torres, Foyth, Morales, Mandi, Parejo, Mojica, Trigueros, Gerard Moreno, Coquelin y Chukwueze