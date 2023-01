La delantera de Las Palmas se reinventa

El fútbol moderno es el deporte de los datos. Si se suman estadísticas, variables y números que se pueden sacar de cada partido, los analistas que trabajan para los clubes manejan una cantidad colosal de información. Estas pesquisas sirven para mejorar el rendimiento de los jugadores y también para prever cómo van a jugar sus rivales. Cada vez resulta más complicado sorprender y más aún en la UD de García Pimienta, fiel a una forma de entender el juego y también a una formación para practicarlo. Es por ello que cualquier nueva pincelada en la pizarra destaca en gran manera.

En las últimas semanas, el aficionado amarillo ha podido ver una pequeña revolución en la zona de ataque del equipo. Lo que comenzó como una anécdota contra al Racing se volvió a repetir en Ibiza y dejó muchas incógnitas. Y es que Pimi puso en el campo a dos puntas sin tocar su característico 4-3-3. Con Marc Cardona en el carril izquierdo y Sandro Ramírez como referencia, la UD intenta dominar más registros y tener más alternativas para seguir en la zona noble de la clasificación.

Lo que ocurrió en Can Misses pudiera parecer puntual y que se justificaba por el marcador adverso. Marc ingresó en el descanso y formó dupla con Sandro en los mejores minutos de la UD. Se consumó la remontada contra el Ibiza, gol incluido del gran canario. Sin embargo, yendo por delante en el marcador en la segunda parte, los dos atacantes también coincidieron contra el Racing de Santander.

La realidad se impone a la lógica

Lo curioso de esta nueva variante táctica es que cuando comparten sitio en la delantera, no ocupan la zona que en principio se prevé. A lo largo de su carrera, la potencia de Sandro ha hecho que sea capaz de jugar en los dos extremos. Marc Cardona, que en ocasiones también ha jugado en banda, se siente mucho más cómodo siendo la referencia. Sin embargo, en estos dos experimentos ha sido el grancanario el que ha jugado como nueve puro, cayendo el catalán al carril zurdo.

De hecho, el gol de Sandro en Can Misses llegó en prácticamente la única jugada donde permutaron. Cardona se encontraba en el medio dentro del área y fue el canario el que apareció en el pico del área para anotar con un excelente disparo con el interior. El gol fue elegido por La Liga como el mejor de la Jornada 23 en Segunda División.

Sea como fuere, lo que está claro es que si el entrenador decide meter a dos puntas, el esquema no sufrirá modificaciones. El 4-4-2 clásico y que usan la mayoría de técnicos de la categoría no se contempla en ningún caso. En los últimos instantes contra el Racing, Florin Andone entró por Marc Cardona y, pese a lo urgente de la situación, Sandro pasó al lado derecho para dejar la punta al atacante rumano. Toda una declaración de intenciones. Se pueden cambiar jugadores y puede haber permutas, pero el dibujo será exactamente el mismo.

Florin Andone, ajeno a los nuevos rumores en la isla

Sin duda, Andone está siendo uno de los nombres propios en la actualidad amarilla. El rumano solo suma 171 minutos en Liga y pese a que su actitud ha sido intachable, parece ser que la dirección deportiva estaría buscando un nuevo delantero.

Según informaciones tanto de La Provincia como de Mundo Deportivo, Las Palmas estaría barajando de manera seria la contratación de Jaime Mata. El actual futbolista del Getafe tiene los días contados en tierras madrileñas y baraja varias ofertas para cambiar de aires. La escuadra grancanaria tiene todas sus fichas profesionales cubiertas y para la llegada del punta tendría primero que salir un jugador. Teniendo ya a tres delanteros en nómina, la lógica hace pensar que el que tiene más papeletas para abandonar la isla es Andone, el que menos ha jugado de los tres.

De momento, Florin sigue entrenándose con normalidad con el resto de sus compañeros. Pese a no haber jugado en Can Misses, el futbolista solo tiene en la cabeza convencer a García Pimienta de que merece más minutos. Solo se contemplaría una salida en caso de que esta situación no se revierte y el punta reciba una oferta que le asegure minutos y un rol de más importancia.

Florin Andone en la última sesión de la UD | Fotografía: UD Las Palmas

Lo curioso es que los números parecen respaldar al 16 de la UD. Solo ha sido titular en cuatro partidos, pero el balance de los amarillos es de tres victorias y un empate. Cuando ha marcado (Ponferradina y Tenerife), Las Palmas ha ganado y tiene, de los tres atacantes, el mejor ratio de goles por minuto (140, por los 245 de Sandro y los 250 de Marc).

Con vistas al futuro

Sea como fuere, la pelota se encuentra ahora en el tejado de García Pimienta. Del míster depende el prolongar esta asociación entre Sandro y Marc. El siguiente paso debería ser ver a ambos saliendo en el once titular. Una decisión que se antoja difícil y más aún con el horizonte que se le presenta a Las Palmas. Dos partidos seguidos como local, escenario donde el equipo intenta tener más el balón. Se espera que el once que forme el próximo viernes contra el Mirandés se parezca bastante al que ganó en Ibiza. La gran incógnita será el sustituto de Enzo Loiodice, que no estará contra sanción.

Aún así, tener esta nueva variante ofensiva hace ver la necesidad que tiene la UD de retocar el juego para mejorar sus números, sobre todo en casa. Las Palmas es el mejor visitante de la categoría pero los números en su feudo dejan mucho que desear (el equipo es decimocuarto en esta particular clasificación). Su próximo rival, el Mirandes de Joseba Exteberria, es el conjunto en mayor forma de Segunda. Si la tabla de la Liga obedeciera a los últimos 10 encuentros, el cuadro burgalés estaría como líder destacado. El duelo de este viernes se antoja fundamental para los amarillos, tanto por la dificultad del rival como para recuperar sensaciones.

Tras este choque, la UD recibirá en la jornada siguiente a otro hueso duro de roer como es el Huesca. Dos envites de vital importancia que medirán si las aspiraciones del equipo para el ascenso siguen intactas.