El resurgir del campeón

Eran las nueve de la noche y el Estadio de la Cerámica acogía el último partido de octavos de la Copa del Rey 2022-2023. El Real Madrid jugó su segundo partido en el torneo tras la victoria en Cáceres.

El Villarreal y el Real Madrid se volvían a ver las caras en competición oficial. La última vez fue hace 12 días en la Liga. El Real Madrid visitaba el Estadio de la Cerámica, un Estadio en el que el conjunto blanco se ha dejado muchos puntos a lo largo de estos últimos años.

Uno de los peores campos que peor se le ha dado a los de Carlo Ancelotti en este siglo XXI. Teniendo en cuenta todos los que ha visitado el club blanco, este sin duda, es el peor en porcentaje.

Jesús Gil Manzano daba el pitido inicial del partido. El balón empezó a rodar por parte del Real Madrid.

Defensa inexistente

Primera parte, El Real Madrid no defendió, el Madrid flojeó y al Real Madrid le vino el gol en contra. Ni 5 minutos pasaron y el Villarreal se puso por delante. Primer gol del partido y un golazo de Capoue con el que adelantó al submarino amarillo. Dejó a los blancos sometidos y con poca participación de cara al gol.

Los problemas en defensa se siguieron notando en el equipo con el paso de los mitos. Errores, errores y más errores que no siempre Courtois en los que no siempre Courtois puede dar la cara por el equipo y ser el salvador de los merengues.

Sin excesos y sin gol

El Madrid quería demostrar, quería lucir su juego, pero no se encontraron. Vinicius, Rodrygo y Valverde dirigían las ocasiones más claras para los blancos. Hasta que en el minuto 41 Chukwueze ponía el broche a una gran jugada de Gerard Moreno. El nigeriano puso las alarmas en el conjunto blanco al marcharse a los vestuario con esa ventaja de dos goles.

Segunda parte en el Estadio de la Cerámica en la que los locales fueron los que pusieron en juego el esférico. Quique Setién empezó moviendo su once para darle ese frescor en el que no se notara el cansancio. Tras una primera parte inoperable de los blancos, Carlo Ancelotti decidió no mover el banquillo hasta el minuto 55. Doble cambio en el que salieron Kroos y Rodrygo para darle oportunidad a Dani Ceballos y Marco Asensio. Cambio que no sentó nada bien en los titulares.

Si la primera parte fue para el Villarreal, la segunda parte se tiñó de blanco. Los locales no se rindieron, buscaron en varias ocasiones el gol pero la suerte estuvo del lado del Real Madrid.

Y el gol llegó

Minuto 56, el Real Madrid conseguía meterse de lleno en la lucha por lo imposible. Un error de Capoue en la salida de balón que castigaron los madridistas. Un buen balón le metió Ceballos al espacio y lo aprovechó el brasileño definiendo a la perfección en el mano a mano con Jörgensen.

El gol equilibró la balanza y el Real Madrid volvió a demostrar, con el paso de los minutos, que nunca hay que darlo por muerto.

Tras el gol, el portero del Villarreal se volvió a dormir ante la gran presión de Vinicius, que se lanzó con todo y a punto estuvo de conseguir el empate. El balón rebotado por el choque salió rozando el palo.

Los cambios de Carlo Ancelotti dieron su efecto y 13 minutos después, Militao ponía el empate a 2 en el marcador. Centro que puso Ceballos para Benzema, cuyo cabezazo se encontró con un paradón de Jörgensen. Sin embargo, en el rechace apareció Militao marcando a puerta vacía.

Un Villarreal de más a menos frente a un Real Madrid de menos a más

A cinco minutos del añadido, el Real Madrid consiguió la enésima resurrección. Lograron darle la vuelta al 2-0 de la primera parte. Pase atrás de Asensio para un Ceballos que se sacó un disparo ajustado al palo derecho.

La tensión del partido se vivió tanto el banquillo del Villarreal que tuvo que ver la expulsión de Pepe Reina tras un encararse con Vinicius.

Se añadieron 5 minutos y el marcador ya no se movió. Un 2-3 a favor del Real Madrid que remontó lo irremontable.

Twitter @realmadrid

Ejemplo de resurrección

Los madridistas dependían de un hilo y han recuperado parte de la versión 2022. El Villarreal se fue al descanso con un 2-0 favorable gracias a los goles de Capoue y Chukwueze, ambas asistencias de Gerard Moreno.

Todo cambió en el segundo tiempo que llegó aparecer un partido totalmente diferente. Las salidas de Albiol y Foyth en el Submarino, figuras claves en la defensa, sumadas a las entradas de Ceballos y Asensio en los blancos, se dió la remontada. El 2-1 lo puso Vinicius. El 2-2 lo anotó Militao. Mientras que el tercer y último tanto lo coronó Ceballos. Premio merecido para el andaluz.

E S T E E S C U D O

Q

U

I

P

O pic.twitter.com/I19InSKU1k — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2023

Sorteo y a cuartos

El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey tendrá lugar el próximo viernes 20 de enero a las 13 horas desde el Salón de Actos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El sorteo ya será puro, es decir, el estadio donde se disputará el encuentro se elegirá según el orden de extracción de las bolas. Los encuentros seguirán siendo a partido único, si en los 90 minutos de juego hay empate, se disputará prórroga y penaltis si fuera necesario.

Los cuartos, que se disputarán también a partido único, se jugarán los días 24, 25 y 26 de enero.