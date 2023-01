Previa Las Palmas vs Mirandés: hora de echar el cerrojo en la isla

El maratón de la Segunda División no permite respiros ni celebraciones. Se avecina una nueva jornada y con ella un compromiso de gran exigencia para la UD Las Palmas. El conjunto amarillo quiere volver a hacerse fuerte en casa tras los últimos tropiezos y seguir manteniendo el pulso al líder, el Eibar. El duelo se antoja de enorme dificultad, puesto que su rival es el Mirandés de Joseba Exteberria. El equipo en mejor forma de la categoría pretende mantener su marcha triunfal y continuar escalando posiciones.

Llega el momento de la verdad para la UD. Quizás no en cuanto a resultado pero sí en sensaciones, la escuadra grancanaria no atraviesa su mejor situación. La buena noticia es que pese a ello sigue siendo uno de los rivales a batir. Con esta ya serán siete jornadas consecutivas en puestos de ascenso directo y la distancia con el Eibar es de solo un punto. Misma diferencia con el Levante, que se encuentra de dulce y amenaza esa posición de privilegio de los amarillos.

Los pupilos de García Pimienta vienen de salvar un match ball contra el Ibiza en Can Misses. La UD realizó frente al Ibiza una de las peores primeras partes del curso, con errores individuales graves y llegando tarde al choque. Un fallo garrafal de Álex Domínguez costó el gol local, obra de Mateusz Bogusz. Sin embargo, el cuadro canario se repuso y dio la vuelta al marcador en la segunda mitad. La expulsión de Gonzalo Escobar dio alas a Las Palmas, que remontó en menos de quince minutos. Un gran gol de Sandro Ramírez y otro de Jonathan Viera consumaron la remontada.

Jonathan Viera celebra su gol al Ibiza | Fotografía: La Liga

Este triunfo en tierras baleares confirmó la realidad amarilla fuera de la isla. La UD es, con diferencia, el mejor visitante de la categoría y ya son seis victorias lejos de su feudo. Pese a ello, la imagen del equipo en Gran Canaria cambia radicalmente. Las Palmas no gana en casa desde el derbi contra el Tenerife y solo ha vencido una vez de sus últimos cinco compromisos en el recinto de Siete Palmas. En sus anteriores dos citas, el Albacete dio la campanada (1-2) y el Racing de Santander rescató un empate en los últimos minutos (1-1).

El equipo que pondrá a prueba a los grancanarios es el Mirandés. El conjunto dirigido por Joseba Exteberria vive su mejor momento de la temporada, acumulando seis partidos sin perder. Contando únicamente las diez últimas jornadas, los burgaleses son el mejor equipo de Segunda División. Con un juego directo y alegre, los rojillos quieren prolongar su marcha triunfal en la isla.

Como viene siendo habitual en las últimas jornadas, el momento de forma del Mirandés viene dado sobre todo por lo que le falta ahora mismo a Las Palmas, hacerse fuerte en casa. Anduva sigue siendo un campo que impone a todo aquel que lo visita. La última víctima fue el Lugo y los verdugos tienen pasado amarillo. Una extraordinaria asistencia de tacón de Óscar Pinchi, jugador cedido por la UD, supuso el primer tanto, obra de Raúl García de Haro. El delantero del Real Betis se encuentra en un gran estado de forma y también asistió en el segundo, de otro ex, el central Raúl Navas.

Jugadores del Mirandés celebran el gol de Raúl Navas al Lugo | Fotografía: CD Mirandés

¿Qué ocurrió en la primera vuelta?

El balance de la UD como local ante el Mirandés invita al optimismo. De seis visitas de los jabatos, los canarios han vencido en cuatro ocasiones. En el último enfrentamiento entre ambos en la isla, un extraordinario gol de Jonathan Viera dejó los tres puntos en casa y suponía otro paso de gigante para acabar la temporada en promoción de ascenso. La única victoria de los burgaleses fue en la 20/21, con tantos de Aythami Artiles en propia portería y Erik Jirka.

Eso sí, los amarillos tienen como advertencia el choque de la primera vuelta. Sin duda, uno de los más locos en lo que se lleva de curso. Por primera vez en su historia, la UD hizo consiguió sumar puntos en Anduva, aunque la sensación fue de haber perdido dos. El Mirandés se había adelantado en la primera parte con gol de Raúl García de Haro, pero los tantos de Álvaro Jiménez, Sandro y Jonathan Viera dieron la vuelta al electrónico. Sin embargo, a Las Palmas se le hizo largo el partido y en los últimos minutos los locales rescataron un empate. Manu García en un córner y nuevamente Raúl pusieron el 3-3 definitivo.

Otro precedente de gran recuerdo para la UD fue en la 2013/14, donde los amarillos se impusieron por 3-1. Fue una tarde histórica en el Gran Canaria, pues se pudo ver el primer y único doblete de Juan Carlos Valerón en su carrera profesional.

Rompecabezas en la sala de máquinas

Una de las grandes incógnitas para este duelo se encuentra en el centro del campo. Aunque no hay parte oficial del club, todo apunta a que Las Palmas no podrá contar una jornada más con Nuke Mfulu. Según La Provincia, se espera que el franco-congoleño reaparezca en Burgos, por lo que tampoco estaría para la siguiente jornada contra el Huesca. Destaca también la baja de Enzo Loiodice, que cumplirá ciclo de tarjetas. Estas dos importantes ausencias suponen un quebradero de cabeza para García Pimienta, que deberá dar vueltas a la pizarra para alinear un once de garantías.

Volverá a ser de la partida Fabio González, que ha aprovechado la oportunidad y ha firmado buenas actuaciones siendo el ancla del equipo. Con Alberto Moleiro y Jonathan Viera alternando entre la izquierda y el centro, el gran interrogante es la posición del otro interior. Se especula con el ingreso de Óscar Clemente, que ya tuvo minutos por dentro en Ibiza. Tampoco se descarta el debut de Wifrid Kaptoum, nuevo fichaje invernal y que llega precisamente para ser el recambio de Enzo. Pimi ha confirmado que si no ocurre ningún imprevisto, el camerunés entrará en la convocatoria pero no está para la titularidad.

Pinchi regresa a la isla en su mejor momento

Uno de los grandes alicientes de este partido está en la figura de Óscar Pinchi. Estríctamente hablando, el gallego es ahora mismo el segundo máximo goleador de la UD. Su préstamo al Mirandés está siendo todo un éxito. Sin hueco en la isla, el jugador necesitaba minutos y volver a sentirse importante. Cinco tantos y una asistencia es su balance de rojillo. Será titular de la misma manera que lo fue en la ida, ya que Las Palmas no incluyó la famosa cláusula del miedo en el contrato de cesión.

Pero sin duda la gran esperanza de este Mirandés se encuentra en Raúl García de Haro. El atacante, cedido por el Real Betis, es el segundo máximo goleador del campeonato y ya en la ida le marcó dos tantos a la UD. Precisamente el equipo amarillo tanteó su incorporación en mercados anteriores, aunque no llegó a buen puerto. Contando también las asistencias, el catalán suma 14 participaciones de gol.

¿Y los rivales directos?

La necesidad de Las Palmas por conseguir la victoria viene dada por las complicadas citas que afrontan sus rivales directos, El Eibar, actual líder, visita El Toralín para medirse a una necesitada Ponferradina. El cuadro del Bierzo suma dos victorias consecutivas en casa y ahora mismo ocupa puestos de descenso. El Levante viaja a Butarque, feudo de un Leganés y donde no pierde desde el 2 de octubre. El Burgos acudirá a la Roselada, donde el Málaga de Pepe Mel tiene otra final. Granada-Ibiza y Alavés-Racing son los otros duelos que interesan a los amarillos.

El Mirandés, que llega a este partido siendo undécimo, sabe que desde su posición a la decimoséptima que ocupa el Tenerife solo hay tres puntos. Los blanquiazules deben de ganar en Cartagonova para espantar los fantasmas del descenso. Real Oviedo y Huesca, empatados a puntos con los rojillos, se enfrentan entre sí en El Alcoraz. Justo por encima, el Andorra recibe en el Principado al Albacete Balompié, equipo que ahora mismo marca la zona de promoción de ascenso.

El árbitro: Sánchez López (comité murciano)

Muy mal recuerdo guarda la UD del colegiado designado para este partido. En la memoria amarilla todavía recuerda la actuación de Sánchez López en Castalia (4-0), donde el murciano señaló un penalti más que dudoso de Dani Castellano y expulsó Araujo por una doble amarilla también muy protestada. El último partido donde árbitro y equipo se encontraron fue esta temporada, en la eliminación de Las Palmas contra La Nucía. Hubo también una roja, esta vez a Enrique Clemente.

En toda su carrera, el equipo al que más veces ha arbitrado Sánchez López es precisamente el Mirandés. Tres victorias, tres empates y cuatro derrotas es el balance de los jabatos con él. Esta temporada ya se cruzaron en el Nuevo Los Cármenes, con triunfo para el Granada (2-1).

Declaraciones de los entrenadores

García Pimienta (UD Las Palmas): "Si tenemos el balón, que es nuestra intención, ellos pueden sufrir. Son un equipazo similar a lo que sería un filial y son el mejor equipo de Segunda División en las últimas diez jornadas. Vitolo no estará y ya Mfulu veremos. No vamos a correr ningún tipo de riesgo porque queda muchísimo".

"Kaptoum no está para salir de inicio pero si no pasa nada raro irá convocado. Si tenemos la necesidad de que nos ayude, está preparado para ello. Sobre la portería, Álex Domínguez lo ha hecho más que bien, todos cometemos errores. Pase lo que pase voy a ser justo e injusto, porque los dos porteros se merecen jugar".

Joseba Exteberria (CD Mirandés): "Vamos con la intención de quitarle el balón a Las Palmas y estamos capacitados para ello. Asumimos que habrá fases del partido que nos toque estar en bloque bajo, pero esperemos que sea durante el menor tiempo posible. Tienen una forma de jugar muy definida, ya lo vimos en Anduva".

"Ganar sería una victoria de prestigio, aunque sabemos que va a ser un partido complicado. Ellos tienen jugadores de mucha calidad, creo que estamos preparado para ese partido".

Alineaciones previsibles