El Real Madrid femenino sueña con su primer título

Casi tres años han pasado desde el primer partido del Real Madrid femenino. Tres años en los que el equipo blanco ya ha experimentado lo que supone un cambio de entrenador y la marcha de jugadoras importantes. Si bien, algo que la afición madridista no ha vivido todavía es la sensación de levantar y celebrar un título. En estas temporadas, lo más cerca que han estado ha sido en la Supercopa de España de esta temporada y la pasada, donde cayeron en semifinales tras perder contra el FC Barcelona, y en la Copa de la Reina de la campaña pasada, donde fueron eliminadas en la misma ronda contra el mismo rival.

Alineación indebida del Barça y mayores posibilidades para el Real Madrid

Este año, gracias a ese rival, el Real Madrid tiene más cerca la conquista de su primer título. ¿Cómo es eso posible? Porque este año el Barça no es el verdugo, sino la víctima. El equipo culé ganó 0-9 a Osasuna , si bien cometieron alineación indebida. Geyse Ferreira, que el año pasado jugaba en el Madrid CFF, fue expulsada en el último partido que disputó en la Copa de la Reina. El partido de sanción no lo había cumplido todavía y Jonathan Giráldez la alineó para ese encuentro, e incluso marcó, pero la el Juez Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol confirmó el martes 24 de enero la eliminación del conjunto azulgrana de la competición.

El Real Madrid no ha conseguido ganar ningún partido al Barça en ninguna competición y las veces que han sido eliminadas de la lucha por un trofeo, han sido las culés las que las han apartado del camino. Es por ello, que en cuanto se supo de la eliminación del Barça, las de Alberto Toril pasaron a ser consideradas como las mayores favoritas para levantar el título.

Buen estado de forma actual

Si bien es cierto que todavía queda el partido de cuartos y la semifinal, el madridismo ya sueña con celebrar un título de su equipo femenino. Además, la situación en las otras competiciones no es mala, por lo que conseguir la Copa de la Reina, podría ser un buen broche a la temporada. Aunque quedan muchos partidos por delante, el Real Madrid va tercero en la Liga por detrás del Barca y del Levante, con un partido menos que las primeras y dos partidos menos que las segundas. Además, no ha perdido ningún partido a domicilio y si gana los dos partidos que le quedan y mantiene la buena racha, el Real Madrid podría clasificarse por tercera vez consecutiva para la Champions, algo que no ha conseguido ningún equipo en su primeros años de vida.

Con respecto a la máxima competición europea, las blancas fueron eliminadas en fase de grupos, si bien el cambio con respecto a la temporada anterior fue notable y a punto estuvieron de ganar a equipos como el PSG y el Chelsea. En la Copa de la Reina ganaron con una senda goleada (6-0) al Fundación Albacete y en la Supercopa de España llevaron al Barça a la prórroga, aunque finalmente perdieron y no pasaron a la final. Además, los registros goleadores de este año superan con creces a los del pasado. Las blancas están a tan solo dos goles de igualar el total de tantos que marcaron en toda la liga el curso pasado.

Estos datos demuestran el buen estado de forma en el que se encuentran las madridistas y que si siguen de esta manera, el sueño de llevar el primer título a las vitrinas puede hacerse realidad.