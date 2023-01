Dembélé pide pista libre

Nueva prueba de fuego superada en Can Barça. Victoria clave ante una gran Real Sociedad que tuvo que jugar toda la segunda parte con 10 tras un arrebato de Brais Méndez que el VAR interpretó como tarjeta roja. El ex del Celta ya venía de tener sus más y sus menos con Robert Lewandowski, tras recibir un codazo por parte del polaco que no fue sancionado. Aunque el encuentro tuvo nombre y apellido, gran parte del partido nació y murió en las botas de Ousmane Dembélé, absolutamente desatado para conseguir acabar con la racha de nueve victorias de los vascos.

Xavi planteó el partido con el 4-4-2 que tan bien le fue en la Supercopa de España, arropando así a Busquets y dando más libertad a los interiores a la hora de poder realizar las permutas y llegadas desde segunda línea. Los azulgrana encerraron a los de Imanol en su área durante los primeros 20 minutos del partidos, con el 'Mosquito' haciendo estragos en la defensa realista. Lewandowski llegó a anotar, anulado por fuera de juego previo de De Jong, y Remiro evitó sendos goles de Ousmane y Frenkie.

Una de las luchas del partido tuvo lugar en el intento de presión de la Real Sociedad para intentar arrebatarle la posesión al Barça, sin éxito. Aun así, tuvieron sus oportunidades mediante Kubo y Pablo Marín. Poco a poco fue bajando la intensidad del choque hasta que, por lo anteriormente mencionado, Brais Méndez se fue a la ducha totalmente desquiciado en el minuto 40.

Con 10 imperó la pausa

El Barça aprovechó la superioridad numérica y mantuvo el mismo control que en la primera parte. Dembélé continuó siendo una pesadilla por el carril derecho estuviera Rico o Aihén delante y, finalmente, consiguió sacar petróleo de un pase en profundidad de Koundé y con un disparo violento (y casi sin ángulo) romper el equilibrio de la eliminatoria y poner el 1-0. Los de Xavi se notaron tranquilos antes y después del gol, la presencia de De Jong en la medular ha hecho que la presencia de Busquets haya vuelto a ser algo diferencial para el buen juego del equipo.

Asímismo, la Real no se quedó de brazos cruzados y mejoró su fútbol para intentar conseguir el empate. Kubo, que ya había mandado un balón al travesaño en la primera mitad, envió un pase sensacional a Sorloth para que el noruego, de manera incomprensible, errara en la definición con Ter Stegen ya batido.

Tras el arreón visitante, los culés retomaron el control del juego sin mucha dificultad. El único que rompía esa calma en el partido era el de siempre, el '7': esta vez colocó un pase en bandeja para Gavi, pero el remate del sevillano se estrelló en el larguero. Aun así, dentro de la relativa tranquilidad que inspiraba el devenir del encuentro, el Barcelona encontraría la oportunidad de complicarse la vida cuando, tras un fallo de concentración y mal pase de Ter Stegen a Busquets, Robert Navarro tuvo la oportunidad de poner el empate en el luminoso, pero el meta alemán rectificó su error con una buena intervención. Con esta ocasión y una más en el descuento murieron las posibilidades de una Real Sociedad que se plantó como un gran equipo en el Camp Nou y demostró que su proyecto se mantiene intacto.

Por otro lado, el Barcelona consigue otra victoria de confianza y de renombre. En este mes ha vencido a sus tres perseguidores en la lucha por Laiga: Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Cada vez se está asentando más la idea de Xavi y el planteamiento con cuatro centrocampistas para partidos ante rivales de entidad para combinar el control del balón y los tiempos, pero sin perder incisión en ataque.