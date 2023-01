Ancelotti: "Tenemos que luchar y sufrir"

Otra de las mágicas noches de Copa en el Santiago Bernabéu, pero esta vez no fue por la UEFA Champions League. En Cuartos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid recibía al Atlético Madrid en una nueva edición del derbi, con un ‘Merengue’ que buscaba reencontrarse con su mejor versión y un ‘Atleti’ con la imperiosa necesidad de un triunfo.

Finalmente, fue 3-1 para el Madrid, dando vuelta el marcador. Una vez concluido el encuentro, Carlo Ancelotti, ya un abonado en esto de los remontadas, reconoció: "Ha sido un partido difícil, muy difícil, han jugado un gran partido y hemos reaccionado en la segunda parte y al final ha salido bien".

"La clave es que ha habido más compromiso por parte de todos. El banquillo nos está ayudando mucho y este momento de la temporada exige un banquillo en el que todos puedan aportar. Tenemos demasiados partidos. Hoy ha sido un partido muy duro y competido ante un rival muy fuerte. Ellos han estado mejor en la primera parte y la segunda fue muy buena por nuestra parte y pusimos toda la energía posible. Una jugada de calidad individual nos permitió igualar la eliminatoria y el apoyo de nuestra gente, encarrilar bien la prórroga", añadió.

"Hoy no necesité enfadarme"

Al ser consultado sobre su charla al descanso, luego de un flojo primer tiempo de sus dirigidos, Ancelotti apuntó: "Me enfadé mucho contra el Villarreal en el descanso, pero hoy no necesitaba enfadarme, el ritmo ha sido bajo, hemos sufrido un poco el hecho de que el Atlético manejaba bien el balón. El equipo no ha jugado bien en la primera mitad, pero tenemos los recursos para mejorar. Cambié la posición de Luka poniéndole más arriba, pero más que un cambio de estrategia ha sido un cambio mental tras el descanso. Es muy difícil entender cómo un equipo juega tan mal la primera parte y tan bien la segunda".

Sobre el planteo del Atlético, el italiano rescató: "Han manejado bien la salida desde atrás, Correa y Griezmann estaban bien entre líneas"

"Lo que pasó con Vinicius fue lamentable"

Por supuesto, Ancelotti fue consultado sobre las horas previas de Vinicius y la penosa situación con el muñeco del brasileño colgado sobre un puente frente a la Ciudad Deportiva, junto a una pancarta que decía ‘Madrid odia al Real’: "Vinicius, lo de siempre. Estaba con mucha ilusión y ganas de jugar frente a su afición. Ha hecho un partido muy bueno, luchando hasta el final. Su gol ha sido el premio a un gran trabajo y lo que ha pasado antes del encuentro ha sido lamentable, pero él estaba centrado en el partido”.

"Es una temporada muy exigente, demasiado, pero es lo que hay. Tenemos que luchar, sufrir, tenemos lesiones nosotros y todos los equipos, no podemos hacer nada, tenemos que jugar y nada más. Por mi parte, estoy contento, cansado y pensando en el próximo partido", concluyó el entrenador que busca romper la racha del Real Madrid sin levantar la Copa del Rey.