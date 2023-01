Diédhiou: "Me voy a dar a fondo por el club y la afición"

Famara Diédhiou ha sido presentado este viernes en Los Cármenes como nuevo jugador del Granada CF. El delantero senegalés ha declarado que se siente "contento de estar en Granada", dado que el proyecto que se le ha presentado le ha gustado mucho.

"Estoy para cumplir el objetivo que se me ha propuesto. Quiero ayudar al equipo a cumplirlo. Espero jugar y dar todo lo que tengo. Me voy a dar a fondo por el club y la afición. Voy a dar todo lo que tengo y puedo dar", ha expresado el futbolista, que ha causado furor entre los aficionados en su presentación.

Famara es experto en adentrarse en nuevas aventuras. "Es el cuarto país al que me tengo que adaptar. Voy a dar lo máximo que tengo, como hago siempre", ha señalado.

Cuestionado sobre su estado físico, el primer refuerzo invernal rojiblanco ha confirmado que ha entrenado "aparte porque fue una decisión del entrenador", aunque cree que está "bien físicamente como para poder jugar con el grupo".

"Doy las gracias al equipo. Están haciendo todo para que me sienta bien. Me estoy adaptando bien. La conversación que he tenido con Paco López ha sido normal. Está contento de que esté en el equipo y espera que lo de todo", ha dicho.

Diédhiou en Los Cármenes | Foto: Juan Pérez

Nico Rodríguez: "Se están gestionando las salidas de Luis Abram y Pepe"

El director deportivo del Granada CF ha confirmado que Famara es un futbolista que conoce desde el 2016, cuando jugaba en el Clermont. "Siempre lo he intentado llevar a los equipos donde he estado. Hemos podido cerrar su contratación, aunque ha sido compleja. Es un jugador mundialista. No es fácil hacer una operación así", ha comentado al respecto.

"Además de lo deportivo queríamos hacer un grupo humano como el que tenemos, y él encaja a la perfección. Tiene un físico imponente. Va a ser un complemento perfecto a lo que tenemos. Va a dar presencia en el área, en campo contrario, destacando su juego aéreo y la continuidad que le da. Es un jugador top para la categoría", ha argumentado.

Nico Rodríguez ha suscrito que en verano "este fichaje no se podía hacer". "Meses más tarde hemos tenido la disponibilidad por su parte para poder estar aquí", ha indicado.

Asimismo, ha afirmado que se están gestionado dos salidas, la de Luis Abram y Pepe. "Estamos abiertos tratando varias vías en los días que quedan. Hasta el último momento estamos abiertos a reforzar y completar el equipo"

Sobre Arezo ha confesado que espera "que siga creciendo y que venga siendo un mejor jugador". "Su gran objetivo es volver siendo mejor de lo que ha sido", ha añadido.