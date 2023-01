Iñaki Bea: "Moha me dejaba frío en la parcela ofensiva"

Iñaki Bea ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del cuadro soriano antes de visitar al Alcoyano. El partido viene marcado por la salida de Moha (con la consiguiente ficha disponible para incorporar un jugador en el mercado de invierno) y la derrota frente al Amorebieta de la semana pasada.

Disculpas por las declaraciones del pasado domingo

Iñaki Bea ha querido matizar sus declaraciones al término del pasado encuentro, donde se quejó del estado del césped por las bajas temperaturas: “Quería pedir perdón si algún soriano se ha ofendido por las declaraciones, me encanta la ciudad, estaba cabreado porque habíamos trabajado una serie de cosas que no podíamos hacerlas porque el campo no estaba en condiciones”. En frente estará el Alcoyano, un equipo que el entrenador vasco ha descrito como “un proyecto de muchos años que empezó muy bien la temporada y que luego ha bajado ese ritmo, son fuertes físicamente y juega un fútbol sencillo y eficaz”.

Al ser preguntado por el objetivo del equipo, no ha querido ponerse ninguno claro, “no nos tenemos que marcar ese objetivo de Playoff o de no bajar, vamos a ir partido a partido, cogiendo sensaciones”. Respecto a la salida de Moha, Iñaki Bea ha explicado cómo se ha gestado: “Él nos pidió salir y le hemos facilitado la salida, estaba contento con él a nivel defensivo pero en la parcela ofensiva me dejaba un poco frío”. La posibilidad de fichar a alguien que refuerce a la plantilla en estos días que restan del mercado de invierno sigue abierta, aunque el entrenador numantino ha sido muy claro, “quiero calidad y estar convencido para incorporar a alguien, no va a venir alguien por ocupar el dorsal de Moha”.

Finalmente, Iñaki Bea se ha mostrado contento con el trabajo de Mario Barco (que volvió a jugar frente al Amorebieta tras lesión), con Gaizka Ayesa (del que ha asegurado que le han preguntado por él dos equipos de la Liga Smartbank), y con Antonio Zarzana (con el que está más contento de lo que creía que iba a estar).