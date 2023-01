Paco López: "Sin un gran trabajo colectivo del equipo este partido no se puede hacer"

Paco López, el entrenador del Granada CF, ha valorado en rueda de prensa la victoria que ha logrado su equipo sobre el Andorra este sábado, por 2-0, con un doblete de Myrto Uzuni. El técnico valenciano ha destacado el trabajo colectivo que ha realizado su equipo y ha señalado que sin él "este partido no se puede hacer".

El técnico del Granada CF ha resaltado que sus jugadores han interpretado el plan de partido "a la perfección". "Queríamos desde el inicio apretarles arriba. Es un equipo que la mayoría de los partidos tiene un dominio abismal en cuanto a posesión. Muchos equipos deciden meterse atrás. Pero desde el inicio, la idea era provocarles el error, ir a por ellos de manera ordenada, con sentido. La idea era meterles ese miedo en los primeos minutos y tratar de que se equivocaran. Lo hemos hecho así", ha comentado Paco López, que ha resaltado que han estado "acertados en la finalización".

Para el entrenador valenciano, en el segundo tiempo han perdido "un poquito de energía". "Son buenos a nivel individual, tienen la pausa necesaria para buscar ese tercer hombre. Salvo eso, luego el equipo con los cambios ha vuelto a tener esa energía. Han generado dos o tres ocasiones y Raúl ha estado sensacional. También hemos tenido ocasiones claras para marcar más. Estoy muy contento porque desde el compromiso, con un gran trabajo colectivo, lo recalco en mayúsculas, hemos ganado a un equipo que está siendo difícil para todos los rivales", ha subrayado.

Sobre la actuación de José Callejón, que ha dado las dos asistencias a Uzuni, Paco López ha dicho que "demuestra el compromiso que tiene con este club y esta ciudad con el partidazo que ha hecho hoy". "No me gusta hablar individualmente, lo hago porque es muy merecido", ha resaltado López, que ha añadido que los compañeros necesitan a Callejón y él necesita a sus compañeros. "Hoy hemos sido lo que pretendemos ser y hemos sido un fantástico equipo", ha agregado.

Pero Paco López también ha señalado que "siempre hay margen de mejora", aunque el partido ha salido "dentro del plan previsto". "Creo que la grandeza de un equipo está en saber interpretar los momentos de los partidos, lo que requiere cada momento, cada rival", ha señalado. El técnico ha comentado también que ha apostado de nuevo por Víctor Díaz de mediocentro por los problemas que tiene, ya que tanto Sergio Ruiz como Meseguer vienen de lesión. "Con Víctor sin balón íbamos a ser más agresivos por las condiciones del rival. Sabíamos que quizá con balón nos iba a faltar dinamismo y soltura. Queríamos que los mediocentrros atrajeran y jugar profundo con Bryan y con Myrto. El plan ha salido y nos vamos satisfechos por cómo lo han interpretado", ha apuntado.



Paco López también ha querido felicitar a la afición y darle las gracias por su apoyo: "Es una delicia, ya antes de iniciar el partido con el himno. Sabemos cómo es la gente, los hemos enganchado al principio y nos han empujado. El plan de los primeros minutos ha salido", ha reiterado.

La buena racha en casa continúa y el Granada tiene que mejorar fuera. Cuestionado por esto, Paco López ha dicho que fuera tienen que "ser más afectivos". "No es nada mental, lo puedo garantizar. Es una cuestión de ser efectivos y de hacer más cosas de las que estamos haciendo, y hacerlas mejor. Nos llevaría un día entero para analizar bien el porqué. No soy adivino ni gurú, pero estoy convencido de que van a llegar. El equipo es fiable. Soy positivo y tenemos que serlo y dar confianza a la gente de que va a llegar. Cuanto más hablemos, se genera algo que no nos va a afectar, y entendemos que la gente se preocupe porque no llegan las victorias fuera de casa, pero llegarán", ha comentado.

Sobre el partido de Jonathan Silva, que ha sido titular por la baja de Carlos Neva en el lateral zurdo, el técnico del Granada ha dicho que "tenía una papeleta muy difícil". "El extremo del Andorra, a cualquier lateral con espacios le genera dificultades. No es una cuestión de Jonathan , es de nivel colecivo, nos faltaba ajustar ese tipo de situaciones", ha señalado. "Él lleva mucho tiempo sin competir, pues puede pasar lo que le ha pasado, que le cueste terminar el partido, es una cosa normal. Y más hoy que el esfuerzo sin balón iba a ser grandísimo. Ha cumplido, ha hecho buen partido. Incluso ha tenido una ocasión de marcar. Hay que darle valor a la gente que menos juega y que de repente juega", ha destacado.

Respecto a Bryan Zaragoza, titular en este partido, Paco López ha dicho que el malagueño "puede jugar tanto a pierna natural como a pierna cambiada y de segundo delantero". "Tiene tanto desequilibrio. Él siempre ha sido de banda izquierda. La cuestión de Bryan es que cada vez sea mejor futbolista, entienda mejor el juego y dará igual que juegue en la izquierda o en la derecha, porque su capacidad le da para jugar en cualquiera de las de arriba. Bryan ha hecho un gran partido. El déficit de él era el juego sin balón y hoy ha cumplido con creces. El esfuerzo también se paga. Hemos considerado a Bryan y a otros dos compañeros", ha explicado López.

Paco López espera algún fichaje más

Por último, cuestionado por los fichajes que necesita el Granada en este mercado de invierno, Paco López ha dicho que "todo lo que venga a sumar, bienvenido sea". "Estos mercados simpre digo que son muy complicados, porque qué jugadores están disponibles que mejoren realmente lo que tenemos. Piensas en jugadores de mayor categoría y no quieren bajar, o son jugadores que no están jugando, sin ritmo. Y no es fácil. Quedan tres días y vamos a esperar a ver", ha indicado. Sobre una posible salida de Uzuni por una oferta irrechazable, Paco López ha comentado, entre risas, que no le estropeen el día. "En el fútbol no me sorprendería nada. Ahora déjame que vaya a cenar tranquilo, hemos ganado. Si hablamos de reforzar, no me hables de que me lo debiliten. Espero que no pase, por supuesto", ha concluido.