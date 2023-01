Reparto agridulce de puntos en el Santiago Bernabéu

Eran las nueve de la noche y el Estadio Santiago Bernabéu acogía el segundo partido de los blancos de este año, en su templo, en su casa. El Real Madrid jugó el primer partido liguero de 2023, tras más de 75 días sin pisar Concha Espina.

El Real Madrid y la Real Sociedad se volvían a ver las caras en competición oficial. La última vez fue la temporada pasada y en el mismo escenario. Desde el 6 de marzo de 2022 no se enfrentaban ambos equipos, aunque esta vez no era la misma historia. Un duelo por el segundo puesto es lo que se vivió en Concha Espina.

Las estadísticas a favor del Real Madrid ya que no perdían frente a los txuri-urdin desde mayo de 2019. Pero la Real Sociedad, es mucha Real Sociedad, un equipo que no regala puntos.

​ Twitter @realmadrid

El equipo de Imanol Aguacil fue el que puso en juego el esférico en el verde del Santiago Bernabéu, con un buen comienzo de los visitantes. Una Real con Take Kubo, en un encuentro, en el que el centrocampista japonés tuvo la oportunidad de exhibirse. El “14” de la Real Sociedad es una de las caras positivas del club ofreciendo un juego tan vistoso y en el que pudo demostrar que tenía mucho fútbol para vestir el color blanco.

Duelo segundos vs terceros

Minuto 5 y Sorloth tuvo la primera ocasión del partido. El noruego no pudo llegar al remate. El Madrid no se achantó y respondió de inmediato con la Karim Benzema como protagonista. La puso atrás el francés tras una buena jugada en el área pero Zubeldia acabó sacándola tras no encontrar el francés a algún compañero

La Real Sociedad aguantó, se protegió atrás, pero aún así el Real Madrid se acercó al área de Remiro en diversas ocasiones. Sino era Vinicius, lo hacía Rodrygo, Fede Valverde, Toni Kroos e incluso Dani Ceballos. Pero el esférico no quería entrar en la portería txuri-urdin. Y rozando el descanso un gran error de Brais Méndez pudo haber puesto el primer gol del encuentro a favor de los blancos.

La primera parte acabó con empate a cero. Primeros 45 minutos en los que el Real Madrid no se encontró sometido por el equipo rival, como le ocurrió en los partidos anteriores. Demasiada energía ante una Real Sociedad que se fue desinflando poco a poco reclutándose atrás, aunque, soltando algún susto para los de Carlo Ancelotti.

Vibrante primera mitad entre el Real Madrid y la Real Sociedad, digna de la categoría de ambos equipos y de su situación en la clasificación. Pero los dos perdonaron. Los dos se repartieron momentos del partido de más control y más posesión y otras de esperar atrás, aunque siempre con gran intensidad.

A la vuelta del vestuario, las miradas se hallaron en los banquillos de ambos equipos. En este caso, Carlo Ancelotti mantuvo a los suyos frente a un Imanol Aguacil que hizo uno de sus cambios más recurrentes: entrada de Diego Rico por Aihen Muñoz.

Remiro, el Salvador

El Real Madrid no quiso perder ninguna oportunidad para generar gol. En el 46, los blancos ya alentaron al portero de la Real del poderío y el peligro que te pueden generar de un momento a otro.

Cuando la noche no era la noche, la falta de gol relucía por sí sola. Pero esta vez, era la noche de las ocasiones tras ocasiones. Alejandro Remiro salvó a la Real de varios disparos blancos que iban directos dentro de la portería.

Partidazo sin goles en el Bernabéu. Que parece raro, pero así ha sido. El Madrid tuvo en las cuerdas a la Real Sociedad, pero no fue capaz de darle el golpe de gracia, de enganchar un buen directo, y los de Ancelotti se quedan a cinco puntos del Barça en la clasificación de LaLiga. La Real aguantó atrás y se soltó en las contras, sigue tercero y se lleva un resultado de mucho mérito de Chamartín.

Empate a cero en el Santiago Bernabéu en el que los únicos que han salido ganando han sido el FC Barcelona.

Mañana sorteo Copa del Rey

Este lunes 30 de enero se llevará acabo el sorteo de semifinales de la Copa del Rey, en el que se decidirá el camino hacia la final del torneo del KO. FC Barcelona, Athletic Club, Osasuna acompañaran al Real Madrid en el bombo de unas semifinales que, a diferencia de los cuartos de final, serán a doble partido.

Los partidos de semifinales de la Copa del Rey tendrán lugar entre el mes de febrero y marzo. La ida se disputará entre el 8 y 9 de febrero; mientras que los partidos de vuelta serán el 1 y 2 de marzo. La final se jugará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el sábado 6 de mayo.