Gorka Santamaría ya da puntos al CD Badajoz

El CD Badajoz y el Algeciras se enfrentaron el 29 de enero a las 12:00h en el Nuevo Mirador en uno de los cuatro partidos matinales del grupo 1 de Primera RFEF.

Un CD Badajoz en racha

El CD Badajoz llegaba con la moral por las nubes tras ganar al líder por 2-0 en el Nuevo Vivero con goles de Adilson a la hora de partido y la sentencia de Zelu en el añadido. Los de Salmerón, en los últimos siete encuentros, solo habían perdido un partido, el derbi extremeño ante el Mérida a mediados de diciembre. Sin embargo, nunca habían ganado en el Nuevo Mirador y se encontraban tan solo dos puntos por encima de su rival.

Ni antes ni después de la refundación de 2012 el Badajoz había logrado el triunfo en Algeciras. El equipo pacense no había sido capaz de vencer en las quince veces en las que se había al conjunto local. Lo máximo que había logrado el CD Badajoz había sido empatar en cinco ocasiones. Además, en la primera vuelta, el conjunto blanquinegro cayó por la mínima tras el gol de Álvaro Romero a la hora de partido.

Por su parte, el Algeciras no ganaba desde el 10 de diciembre cuando consiguió la victoria por 0-2 contra el San Fernando. Tras ello, dos empates (Linares y Unionistas de Salamanca) y dos derrotas (Pontevedra y Real Madrid Castilla) le habían hecho acercarse a los puestos de descenso.

Salmerón no podía contar con Pérez Acuña esta jornada, además, seguían lesionados Borja García y Edu Sánchez. Tampoco estaba presente Burlamaqui, quien había cortado su cesión con el club pacense, por lo que la convocatoria la completaban los canteranos: Müller, Daniel Cordero y Fernando Moreno. Por ello, el técnico blanquinegro se vio obligado a hacer una sustitución respecto al último once en el que Alfaro entró en lugar de Acuña.

Gorka Santamaría adelantó al CD Badajoz

El partido empezó muy trabado, pero pasado los minutos, el Algeciras tomó el control del partido, aunque sin crear peligro sobre la portería defendida por Kike Royo. Intentó internarse por la banda izquierda Tomás Sánchez a los 10 minutos de partido, pero estuvo muy atento Carlos Calderón para mandar el esférico a córner.

La primera gran ocasión fue para el Algeciras, un balón recogido en el área por David Martín hizo que Kike Royo tuviese que emplearse para salvar a los suyos, el rebote fue otra vez rematado por David, pero estuvo atento Juanmi para despejar el esférico con la cabeza.

El Algeciras monopolizaba el esférico y las jugadas de ataque, aunque sin excesivo peligro para los visitantes. El CD Badajoz estaba siendo superado tras las numerosas pérdidas. Pero si hay un jugador que te puede cambiar un partido es Adilson. Balón en largo para el extremo portugués, que se zafa de la defensa y es derribado por Admonio dentro del área. El colegiado murciano señaló penalti sobre el jugador blanquinegro y Gorka Santamaría no perdonó desde los once metros, adelantando así al CD Badajoz a la media hora de partido.

Gorka Santamaría celebrando el gol// Foto: CD Badajoz

Tras el gol visitante, el Algeciras perdió fuelle y el CD Badajoz se mantuvo firme en defensa, por lo que el encuentro se fue al descanso con victoria para los de Salmerón tras el penalti anotado por Gorka Santamaría a la media hora de partido, siendo este su primer tanto tras su vuelta el equipo pacense.

Empató el Algeciras a 15 minutos del final

El segundo tiempo comenzó igual que el primero. Posesión para el Algeciras, pero con un CD Badajoz muy sólido en defensa que no permitía a los locales crear peligro sobre la portería defendida por Kike Royo. Y la más clara fue para los visitantes. En el minuto 51, Gorka Santamaría, se aprovechaba de un rechace dentro del área, regateó al guardameta, pero la sacó en última instancia Tomás Sánchez, impidiendo que los blanquinegros pusieran tierra de por medio.

Respondió el Algeciras con una gran jugada individual de Ferni por banda derecha, pero el centro fue repelido por Kike Royo en el primer palo y Mariano sacó el rebote del área pequeña cuando ya se relamía el delantero local pensando en el empate. El conjunto de Iván Ania se volvió a hacer con el control del esférico e insistía constantemente en ataque intentando marcar el gol del empate. Pero Kike Royo, como en todos los partidos, estaba para salvar a su equipo a la hora de partido. Tuvo el empate Álvaro Romero tras una excelente jugada del Algeciras, a pesar de plantarse solo delante del guardameta, `El Santo` mandó el esférico a córner manteniendo a los suyos por delante.

Pero nada pudo hacer Kike Royo en el tanto de Siddiki. Centro de Ferni desde la banda izquierda que fue rematado en carrera por Siddiki tras ganarle la carrera a Cordero. Empató el Algeciras en el minuto 73. Se vino arriba el conjunto de Iván Ania tras el tanto del empate buscando el gol de la victoria. Además, Jesús Alfaro recibió la tarjeta roja directa, por lo que los visitantes iban a jugar con uno menos durante 15 minutos. Sin embargo, en el minuto 82, Ferni vio la segunda amarilla, por lo que las fuerzas se igualaron.

El electrónico no se volvió a mover y ambos conjuntos sumaron un punto (1-1). El Algeciras sigue sin ganar en el 2023, mientras que el CD Badajoz no conoce la derrota aun este año.

Ficha técnica:

Algeciras CF: Flere, Albarrán, Tomás, J. Figueras, Admonio, Borja Fernández, Iván T., Ferni (Benítez, min 83), David Martín (Siddiki, min 63), A. Romero y Roni (Elejalde, min 54).

CD Badajoz: Kike Royo, Carlos Cordero, Mariano, Carlos Calderón (Soto, min 83), Mancuso (José Más, min 83), Jannick Buyla (Zelu, min 66), Raúl Palma, Juanmi García, Adilson, Alfaro y Gorka Santamaría (Ferrón, min 83).

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité territorial murciano). Amonestó en los locales a Albarrán (min 35, min 82), Ferni (min 45) y en los visitantes a Buyla (min 45), Carlos Cordero (min 47), Gorka Santamaría (min 68), Jesús Alfaro (roja directa, min 78).

Goles: 0-1 (Gorka Santamaria, penalti, min 33), 1-1 (Siddiki, min 73).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada del grupo I de la Primera Federación disputado en el Estadio Nuevo Mirador.