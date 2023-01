La profundidad de banquillo, la asignatura pendiente del Real Madrid

En uno de los momentos más serios de la temporada en el que el Real Madrid va a disputar nueve partidos en un mes, la necesidad de que toda la plantilla esté disponible es urgente. Ahora mismo siguen en la enfermería Lucas Vázquez, Mendy, Hazard, Tchouaméni y Alaba, si bien Carlo Ancelotti confirmó en la última rueda de prensa que los dos últimos estarán disponibles para el próximo partido contra el Valencia.

Aunque todos estén disponibles para afrontar el mes que viene por delante, hay un problema mayor: Ancelotti no confía en los jugadores que no son habituales y cuando lo hace, no aportan lo que se espera de ellos. Por ejemplo, hace unas semanas, el entrenador italiano dijo que Hazard sería uno de los que más jugará en la segunda vuelta, pero la realidad es bien distinta. Jugó de titular contra el Cacereño en Copa del Rey, pero sus números fueron nefastos. Ningún regate, ninguna jugada de peligro, ningún disparo entre los tres palos. Además, se lesionó.

La defensa, el punto débil

Los laterales son otra de las posiciones que más dolor de cabeza dan a Carlo Ancelotti. Con las recientes lesiones de Lucas Vázquez, Mendy y Carvajal, el técnico italiano tuvo que improvisar la línea de cuatro. Utilizó a Camavinga de lateral izquierdo y a Nacho de lateral derecho. Si bien, con Alaba lesionado, los recambios en la línea defensiva son escasos; de hecho, para el último partido contra la Real Sociedad, solo contaba con Vallejo y Odriozola de recambios. Y, aunque este último podría haber jugado en el lateral, el técnico madridista prefirió utilizar a Camavinga.

El medio del campo es el que mejor parado ha salido después del parón del Mundial. Aunque hubo momentos en los que Toni Kroos y Luka Modric parecían exhaustos y sus refuerzos no daban más de sí, la situación ha dado un giro de 180º. Ceballos es la revelación de enero y sus últimas actuaciones están al nivel de un titular del Real Madrid, por ejemplo en el último partido jugó por delante de Modric, que se quedó en el banquillo. El andaluz está llamando a la puerta de Florentino Pérez para la renovación, ya que él ha confirmado que quiere quedarse. Camavinga también ha vuelto a su mejor nivel y está omnipresente en todo el terreno de juego, ya parta como lateral o como medio.

Falta un nueve

La parte de arriba está bien cubierta con Vinícius, Benzema y Rodrygo, aunque el francés actual Balón de Oro lleva varios partidos en los que no está a su mejor nivel y eso el equipo lo nota. En la eliminatoria contra el Valencia parecía que había vuelto el mejor Benzema, pero fue un espejismo, porque en los siguientes partidos se le ha vuelto a ver sin esa chispa de la temporada pasada, con continuas pérdidas de balón y lento, a veces, en los movimientos. Pero el Real Madrid no tiene otro nueve suplente, no tiene un delantero puro, y esto supone que o bien Rodrygo o Asensio ocupen esa posición. El brasileño ya ha jugado alguna vez ahí y ha dado buenos resultados, pero el mallorquín no ha cuajado.

Cada vez que Ancelotti ha sido preguntado en rueda de prensa por el mercado de invierno, su respuesta ha sido la misma: nadie va a entrar o salir en enero porque la plantilla está completa. Si bien, al analizar los partidos y lo que se viene por delante, así como el rendimiento de los jugadores, esta afirmación no se sostiene. Quizás, de cara a la próxima temporada, el Real Madrid deba pensar en jugadores para reforzar la plantilla o los que están, dar un salto hacia adelante y aprovechar los minutos de los que disponen para, poco a poco, hacerse un hueco en la titularidad.