Mismos números en diferente temporada

El Real Madrid concibe el final de la primera vuelta, a falta de un encuentro, con los mismos números que el año pasado. Estadísticas que parecen un mero espejo. El empate a cero en el Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad llegó de la manera más injusta posible. De los mejores partidos, hasta el momento, de los blancos y que no se ve reflejado en el resultado. El Madrid fue mucho Madrid desde el minuto 1 tirando un total de 20 veces. Tuvieron las mejores oportunidades, pero se toparon con un heroico Remiro y la falta de puntería.

Los números blancos no reflejan una mala primera vuelta ni un mal rendimiento, sino que, se ven marcados por un auge más que notorio en las estadísticas del FC Barcelona.

En el día en el que estaba prohibido fallar, los de Ancelotti volvieron a atascarse y el Barcelona se escapó a cinco puntos en la clasificación. El equipo de Xavi, a falta de un partido para acabar la primera vuelta, ya es campeón de invierno. El Madrid lleva 42 puntos en 18 partidos: 13 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Están segundos mientras que en la temporada 2021-2022 eran primeros de diferencia.

Estos números no terminan de relucir ya que se comparan con los del Barça que ha dado el pistoletazo. Llevan 47 puntos: 15 victorias, 2 empates y 1 derrota, y hace un año con 28 puntos eran séptimos. Un aumento visible que les permite estar en un gran momento para liderar la clasificación.

“Matagigantes”

Rayo y Villarreal han sido los únicos 2 equipos capaces de poner el marcador blanco en negativo al final del encuentro. Dos partidos en el que los blancos no mostraron su mejor cara y mucho menos su fútbol.

Osasuna, Girona y Real Sociedad, otros 3 equipos en la lista negra del Real ya que contra ellos se tuvieron que dejar 6 puntos de los 9 posibles a conseguir.

Frente a todo esto, el Real Madrid continúa generando y recibiendo los mismos tantos. Su producción defensiva y ofensiva es prácticamente igual de una campaña a otra. 39 goles a favor y 15 en contra frente a los 38 goles a favor y 6 en contra de esta temporada. El balance solo ha variado de 24 a 22.

Próximos partidos ligueros

Jueves 21 de febrero, en el Santiago Bernabéu, contra el Valencia

Jornada 20, domingo 6 de febrero a las 14 horas frente al Mallorca

Jornada 21, miércoles 15 de febrero contra el Elche a las 21 horas

Jornada 22, sábado 18 de febrero ante Osasuna a las 21 horas

Torneo K.O

El conjunto de Carlo Ancelotti han jugado tres partidos y los 3 han salido victoriosos certificando su pase a octavos. Octavos frente al Villarreal y cuartos contra el Atlético de Madrid, consiguieron la victoria tras remontar en la segunda parte y prórroga.

Partidos en los que la afición madridista ha recordado los triunfos que llevaron a los de Ancelotti a conseguir la decimocuarta Copa de Europa. Un Real Madrid que se transforma en el descanso y realiza un fútbol totalmente diferente. La denominada “técnica del cansancio rival”.

Eso sí para que los blancos se puedan quitar la “maldición” copera, tendrán que ganar al FC Barcelona en una semifinal a doble partido. Ida en el Santiago Bernabéu y vuelta en el Camp Nou. Los madridistas, con la pérdida de la Supercopa ante los culés, afrontarán este encuentro con más ganas que nunca de ganar a los de Xavi Hernández.

Competición reina

El “Rey de Europa” quiere volver a hacer historia aunque repetirla no es tan fácil. Pasaron como primeros de Grupo F y el azar decidió que el Liverpool fuese el primer reto para conseguir la 15ª Champions League. Los ingleses no tienen buenos recuerdos en estos choques y su situación no es la más acertada.