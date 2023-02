Carlo Ancelotti: "Ahora llega lo bueno para nosotros"

Carlo Ancelotti se ha sentado en la rueda de prensa de la ciudad deportiva de Valdedebas para atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. En ella, el entrenador italiano ha afirmado que “bien no estamos, hemos fallado algo. Claro que se puede hacer siempre mejor. Creo que estamos teniendo el ritmo del año pasado, pero lo ha hecho mucho mejor el Barça. No sé si son muchos o pocos puntos, pero podemos pelear hasta el final, tenemos confianza. Podemos y vamos a pelear en todas las competiciones, sin duda. Podía ser previsible un mes de enero más complicado y hemos salido bastante bien. Ahora va a llegar lo bueno para nosotros”.

"El límite del calendario se está superando y todos juntos deberíamos hacer algo para pararlo"

Si bien, el Real Madrid se enfrenta a un mes muy complicado, en el que va a disputar nueve partidos, entre Liga, Copa del Rey, Champions y Mundial de Clubes. Por esta razón, Ancelotti ha cargado duramente contra el calendario: “Dosificar jugadores es importante porque es un calendario increíble, aquí no se para. La Liga quiere hacer lo suyo, la Federación lo suyo, la UEFA lo suyo. A quien afecta es a los jugadores. No podemos tener días de descanso. A mí me aburre tener días de descanso, pero yo creo que tenemos que parar un momento y decir: ¿Y los jugadores? Porque si se cansan los jugadores, aquí cerramos. De momento no se han cansado, pero el tema del calendario es muy serio. A nosotros nos gusta pelear por todas las competiciones, pero hay un límite y creo que el del calendario se está superando y creo que todos juntos deberíamos hacer algo para parar esto”. A pesar de ello, Ancelotti es claro y asegura que “este club no tira competiciones ni queremos tirar ningún partido. Estamos muy cerca, estamos en la semifinal de la Copa del Rey, en octavos de la Champions, que para nosotros es la más importante, en la semifinal de un Mundial, a 5 puntos de la Liga”.

Tras el cierre del mercado de invierno, Carlo Ancelotti ha vuelto a explicar que “no vamos al mercado porque no lo necesitamos. La planificación se hace en verano y si hace buena no es necesario entrar al mercado de invierno. A veces, entrar al mercado de invierno significa que algo ha pasado, una lesión, una mala planificación… Hemos pensado que no es necesario entrar al mercado de invierno porque la plantilla está bien. Creo que es bueno que Fran García siga en el Rayo para que siga creciendo”. Por ello, ha sido preguntado por el reparto de minutos y si jugadores como Hazard, Odriozola o Mariano van a jugar más. Ancelotti ha dicho que “mi papel es hacer que el Madrid pueda ganar los partidos. A mí me gustaría dar minutos a todos por la simple razón de que son muy serios y profesionales. A nivel personal, me cuesta mucho dejar fuera a jugadores que entrenan bien y son muy serios. No soy el entrenador personal de Hazard, Rodrygo, Benzema... Soy el entrenador del Real Madrid”.

"El año pasado ni la Champions ni la Europa League las ganó un equipo inglés"

En cuanto al dinero gastado por la Premier en fichajes, el técnico madridista ha sido contundente: “Todos conocemos lo que pasa en la Premier. Los derechos de tv son mucho más altos y yo creo que esto va a ser así. Además tienen ventaja porque la Commonwealth sigue el fútbol inglés, pero no creo que esto termine con la competencia. El año pasado la Champions no la ganó un equipo inglés, ni la Europa League. Puede que la competencia interna sí sea mayor”.

"Ceballos puede reemplazar a Modric? Sí"

Uno de los jugadores revelación del momento es Ceballos, que “tiene muchas de las características de Modric. No le molesta tener el balón, es muy inteligente tácticamente, muy listo, su condición física ahora es óptima, tiene mucha confianza y personalidad. ¿Puede reemplazar a Modric? Digo sí” ha dicho Ancelotti. Por su parte, “Carvajal y Tchouameni están bien. El plan de recuperación ha sido bastante largo, pero hemos cumplido y están al 100% para jugar. A Alaba le falta todavía un poco, estará para el domingo o el Mundial. Tchouameni es posible que juegue, Camavinga lo hará como lateral” ha comentado el técnico sobre los lesionados.

En cuanto a cómo ve al Valencia, ahora que Gattuso ha sido despedido, Ancelotti ha dicho que “mañana vamos a ver un equipo súper motivado. Para un entrenador, el hecho de ser echado es parte de tu trabajo. A mí me han echado de todos los sitios y aquí sigo”.