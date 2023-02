Courtois: "Lo más importante son los tres puntos"

Ha sido una jornada de lo más especial para Thibaut Courtois, quien no solo logró mantener su valla invicta una vez más, sino que alcanzó la cifra de 150 partidos disputados con la camiseta del Real Madrid. El portero belga llegó en verano de 2018 al Santiago Bernabéu y, tras cinco temporadas, ha sido fundamental para ganar dos Ligas y la UEFA Champions League de la última campaña.

“Llevamos tres partidos con la portería a cero. Hubiera preferido encajar contra la Real Sociedad y haber ganado. Lo más importante son los tres puntos”, reconoció el portero, aunque destacó que "en defensa hemos mejorado contra el Athletic, la Real y el Valencia. Hoy ellos no han tenido ocasiones. Ha sido un buen partido, en el que no hemos logrado marcar en la primera mitad. Pero en la segunda lo hemos conseguido. Después, con la expulsión, ha sido fácil”.

Consultado sobre el gol anulado a Antonio Rüdiger, Courtois señaló: “A veces se puede tener razón y otras no en las jugadas de los goles anulados. Vi la acción en el descanso y Benzema sin querer le da con la mano. Pero el árbitro dice que es con el codo y eso no lo he visto. En el área hay forcejeos, que pueden ser a nuestro favor o en nuestra contra. Es lo mismo que pasó contra la Real Sociedad. Si el jugador va al suelo, el VAR va a ver algo y más aún con la cámara lenta. Lo importante es que no nos ha afectado en la victoria y hemos jugado nuestro partido en la segunda parte”.

"Hay que proteger a Vini"

También, en su rol de líder, dejó un fuerte mensaje sobre lo que fue la expulsión a Gabriel Paulista por una dura entrada contra Vinicius: “No sé por qué le ha pegado la patada. Hay que proteger a Vini. Es un chico muy expresivo en el campo y hace muchos regates que a los defensas no les gustan. Es su manera de jugar y le necesitamos para desequilibrar a las defensas. En muchos partidos le dan patadas y hoy el árbitro ha tenido valentía para expulsar por una patada sin balón, sin sentido y sin intención”.

Desde su arribo al Real Madrid, el ex Chelsea y Atlético de Madrid suma dos Ligas, una UEFA Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España, además de ser el ganador del último Trofeo Lev Yashín, galardón que entrega la FIFA al mejor portero de cada año.