Ancelotti: "Estamos teniendo una buena dinámica"

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu luego del triunfo del Real Madrid por 2-0 ante Valencia: "El partido ha sido bueno. Estamos teniendo una buena dinámica. La primera parte fue más floja que la segunda, pero es normal. En la segunda parte el rival bajó la intensidad y nos viene mejor. El partido estuvo controlado".

"Lo malo fueron las lesiones. La de Militão es más seria que la de Karim, que parece más ligera. Militão no estará el domingo y son cosas que pasan en este momento de la temporada. La mejoría viene porque el equipo es más sólido, sufre menos y trabaja más atrás. La mejoría ha estado ahí", continuó el entrenador italiano.

"Enero podía ser complicado"

“Estamos en línea con lo pensado al inicio de la temporada. Se han incorporado bien los nuevos y hemos encajado bien la ausencia de Karim en muchos partidos. Tenemos un punto más que el año pasado y hemos marcado más goles. Enero podía ser complicado por el Mundial, pero ya ha pasado. Hemos comenzado bien febrero y por suerte jugamos el domingo a las 14:00 horas contra el Mallorca y no el sábado por la noche”, analizó.

Consultado sobre los cambios, Ancelotti comentó que “Kroos me pidió el cambio porque tenía cargado el abductor. Son tan buenos profesionales que me piden cambiarles. Si yo cambio a un jugador no es porque no esté jugando bien sino porque tengo recursos en el banquillo. A veces, a Rodrygo no le meto desde el principio porque creo que tengo una opción más para cambiar el partido desde el banquillo y cambiar así la dinámica del partido. Nos permitió ganar una Champions desde el banquillo”.

“Quiero dar más minutos a los que están detrás de Kroos y Modrić teniendo en cuenta que los dos son fundamentales para este equipo. Ceballos lo está haciendo muy bien y todo el mundo lo reconoce. La renovación es un tema contractual que tienen que resolver Ceballos y el club. Todo el mundo sabe lo que pienso yo y creo que si Ceballos sigue así será muy importante”, comentó el italiano sobre el presente del volante.

Respecto de la posición de lateral izquierdo, Ancelotti admitió que “tenemos que evaluarlo. Camavinga ha sorprendido a todos por cómo es capaz de jugar en esta posición. Me está gustando mucho en el aspecto ofensivo y defensivo. Su pareja con Vini Jr. está siendo buena. El domingo vuelve Alaba y es una opción teniendo en cuenta que Nacho lo está haciendo muy bien".

Por último, el míster hizo referencia a la actuación de Vinicius y la jugada que derivó en la expulsión de Gabriel Paulista: “Su nivel físico es impresionante. Sufre más en la primera parte porque los rivales juegan con más intensidad. En la segunda parte se mueve más sin balón y ataca la espalda. Eso marca la diferencia. Los laterales llegan al final del partido agotados porque no para de intentarlo. Lo está haciendo muy bien y pienso que tiene margen de mejora. Su nivel es muy alto y aporta mucho al equipo”.

Para Ancelotti, la expulsión de Paulista “ha sido un momento de frustración y a veces en el fútbol puede pasar. Ha sido la frustración de que no era un buen momento para su equipo. La entrada es un poco fea, pero lo puedo entender como exfutbolista. Paulista siempre ha sido correcto y por eso creo que es un momento de frustración”.