Ceballos, renovación a la vista

"¡Ceballos quédate!, ¡Ceballos quédate!", este era el cántico que se oía ayer en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido entre el Real Madrid y el Valencia CF. El templo blanco era un clamor pidiendo al utrerano que renovase su contrato y se quedase en la capital de España, y es que se el mediocentro se está ganando una extensión de contrato a pulso con sus últimas actuaciones, en las que está demostrando un compromiso, calidad y esfuerzo dignos de un club como el Real Madrid.

Un cambio de guión

El sevillano empezó el año pasado con una difícil lesión de tobillo que sufrió en los Juegos Olímpicos contra Egipto y que le alejó muchos meses de los terrenos de juego, pero trabajó para recuperarse y volver a ser importante para el técnico madridista tras su cesión en el Arsenal.

Su esfuerzo valió la pena, y ya desde los últimos partidos de la temporada pasada, Ceballos se convirtió en un cambio habitual para Ancelotti, que hasta le dio minutos en la final de la Champions League contra el Liverpool, en la que el mediocampista español se hizo con su segunda Copa de Europa después de aquella que consiguió en 2018, también contra los 'reds'.

Esta temporada empezó con dudas sobre si el jugador se quedaría en la disciplina blanca o no, pero finalmente se mantuvo en la plantilla y siguió siendo un jugador importante en la rotación para el entrenador, aunque seguía sin gozar de una gran cantidad de minutos. Sin embargo, el Mundial y las lesiones hicieron que el utrerano entrase en el once y este no desaprovechó la oportunidad. A medida que han ido avanzando los partidos, Ceballos le ha puesto cada vez más difícil a Ancelotti quitarlo, dejando unos minutos impresionantes, como los que jugó contra el Villarreal en Copa del Rey o contra el Athletic Club en la liga. El ex del Betis aportó energía, garra, entrega y calidad al equipo cuando más lo necesitaba, lo cual le ha hecho tener el reconocimiento del Bernabéu.

Ahora es unanimidad la que pide su renovación y parece que el club está por la labor de ofrecerle un nuevo contrato.

La voluntad del jugador

Ceballos también parece querer permanecer en el conjunto merengue y prueba de ello son las declaraciones que dejó en zona mixta en San Mamés al término del encuentro entre leones y madridistas, en las que dijo que lo iba a dejar todo en el campo para demostrar que puede ser importante en el actual campeón de Europa: "No hay un club más grande que el Real Madrid. Ahora es el momento de apretar los dientes. Me quedan 4 meses de contrato, donde finalizo esta etapa en el Real Madrid, pero tengo muchos partidos por delante para demostrar el nivel que tengo para seguir en este club".

Además, parece que la sintonía entre el utrerano y el club es evidente, y si sigue jugando a este nivel, lo más probable es que el medio español acabe prolongando su estancia en el Real Madrid de manera más que merecida. Aún así, los próximos meses determinarán el futuro de Ceballos, pero, a día de hoy, todo parece indicar que los caminos del sevillano y del club blanco seguirán estando ligados más temporadas.