La cantera da tres puntos

El conjunto blanquiazul volvía a su casa, volvía a su estadio, volvía a su lugar idílico donde los partidos se cuentan por victorias. Óscar Cano volvía a repetir once inicial, un once en el que Saverio y Lebedenko repetían posición y compartían banda izquierda. La propuesta blanquiazul de jugadores por banda y en búsqueda de profundidad era algo que el club demandó con el mercado de fichajes que realizaron.

Visitaba Riazor la AD Mérida, un equipo en una racha negativa, habiendo perdido los cuatro de sus últimos encuentros, con jugadores muy interesantes como Felipe Alonso, Carlos Cinta o Dani Lorenzo.

Antes del inicio del encuentro destacó el homenaje del RC Deportivo a Álex Bergantiños por sus más de trescientos partidos, entrando en el top 10 de los jugadores deportivistas que más partidos han jugado.

Fuente: Daniel Otero

Comenzaba el partido con una ocasión del equipo visitante, un remate de cabeza de Cinta era atrapado por Ian Mackay. Respondió de inmediato el conjunto herculino, dos remates de cabeza del Dépor pusieron en apuros al guardameta Palomares, el primero de Pablo Martínez, cabezazo que hizo intervenir al guardameta blanquinegro. El segundo, en esa misma jugada, de Olabe, este se encontró con el larguero.

Las ocasiones del Dépor en esta primera mitad empezaron a desaparecer y el Mérida tuvo su momento en el tramo final de esta mitad, un disparo de Álvaro Ramón que hizo intervenir a Ian Mackay, providencial el guardameta blanquiazul, salvó el arquero coruñés al Dépor de encajar el tanto a falta de cinco minutos para el descanso.

Fuente: Daniel Otero

Reproches y murmullo del respetable que acudieron al estadio herculino, más de diecinueve mil personas que se dieron cita en el encuentro de hoy, y todos ellos con el miedo de que se pudieran escapar puntos de Abanca Riazor.

A la salida de vestuarios, la AD Mérida salió más valiente y dispuso de una buena ocasión llegada la hora de encuentro, un disparo de Cinta que volvía hacer intervenir a Ian Mackay. El murmullo se apoderó de Riazor y Óscar Cano empezó a mover al equipo, Svensson, Yeremay Hernández y Mario Soriano para revolucionar el partido.

Fuente: Daniel Otero

A partir del minuto setenta comenzó el asedio blanquiazul a la portería de Palomares. Lucas, Soriano y Svensson comenzaban a probar al meta visitante. El primero en tener opción de adelantar al equipo fue Svensson, nada más entrar el ariete blanquiazul dispuso de dos balones que rechazaría Palomares. El siguiente en probar al cerrojo merideño fue Lucas Pérez, una asistencia de Soriano a Lucas, este tras entrar en área, disparó con potencia, entre Palomares y el larguero evitaron el primer tanto.

Soriano sería el siguiente en probar fortuna, internada desde la izquierda del madrileño y disparo raso, el palo volvía hacer de las suyas y salvaba a los visitantes.

Cuando el empate parecía que no se iba a mover, apareció la figura del canterano Yeremay, el joven extremo blanquiazul con una internada por la izquierda, dejando atrás a su par, este no lograba detenerlo y lo arroyaba cuando el canario pisaba el interior del área, el colegiado Carlos Fernández Buergo decretaba los once metros. Un penalti muy protestado por los merideños y sobre todo por su entrenador, posteriormente en rueda de prensa. No perdonaba Quiles desde los once metros, el delantero blanquiazul engañaba completamente a Palomares, el guardameta que hasta el momento había cuajado un gran encuentro y que le ganará la titularidad a Javi Montoya en esta jornada.

Fuente: Daniel Otero

Igual que la pasada jornada, el Dépor dejaba escapar dos puntos en el último minuto y desde los once metros se llevaban dos importantes puntos que lo colocan a rebufo del líder, la AD Alcorcón, que mañana tiene un complicado encuentro ante el Real Madrid Castilla en Valdebebas. El Dépor tendrá una serie de encuentros lejos de Riazor, en San Sebastián de los Reyes y en Talavera, complicados encuentros, pero que tendrá que solventar con victorias si quieren seguir en la parte alta de la clasificación.

- Ficha Técnica:

RC Deportivo: Mackay, Antoñito, Jaime, Martínez, Lebedenko (Yeremay, min. 88), Rubén Díez, Olabe (Mario Soriano, min. 58), Diego Villares, Quiles, Lucas y Saverio (Svensson, min. 63).

AD Mérida: Palomares, Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón, Meléndez, Acosta, Larrubia (Diego Parras, min. 89), Dani Lorenzo (Busi, min. 80), Nando Copete (Sandoval, min. 70) y Carlos Cinta (Chuma, min. 70).

Gol: 1-0 Quiles, de penalti (min. 90+4).

- Árbitro: Fernández Buergo (c. asturiano).

Estadio: ABANCA-RIAZOR ante 19.970 espectadores.