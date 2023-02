El Barça Atlètic especula con el resultado ante el Cornellà y lo termina pagando

Cornellà y Barça Atlètic se medían en el duelo correspondiente a la jornada 22 de la Primera RFEF. El derbi barcelonés de la categoría prometía ser igualado, los cinco últimos enfrentamientos entre ambos dejaban dos victorias culés, dos empates y una victoria del Cornellà.

En esta ocasión, la victoria se la llevaría el Cornellà que tras empatar en tres ocasiones el partido lograrían ponerse en ventaja en los minutos finales.

El XI de Rafa Márquez

El técnico mejicano apostaba por la siguiente alineación: Arnau Tenas, Nuñéz, Pelayo, Chadi Riad, Vega, Carbonell, Marc Casado, Pablo Torre, Luismi Cruz, Víctor Barberà y Estanis.

Festival ofensivo

Si el partido de la primera vuelta nos dejó un cero a cero, se podía prever un duelo de pocos goles entre Cornellà y Barça Atlètic, pero lo cierto es que, en tan solo seis minutos ambos equipos vieron portería. Primero lo harían los azulgranas con un gran gol de Estanis, que tras dos recortes en el interior del área batía a Lucas Anacker cruzando el esférico. Sin embargo, poco duraría la alegría de los azulgranas porque en la siguiente jugada y primera oportunidad de los locales, De Groot igualaba de nuevo el marcador en una buena jugada colectiva.

Tras unos minutos de aparente tregua, los azulgranas volverían al ataque y con una internada al área de Luismi Cruz, el dorsal veinte definía con mucha clase para adelantar nuevamente a su equipo. Parecía que el Cornellà necesitara recibir un golpe para dar también el suyo, y de la misma manera que ocurriría al inicio del encuentro, la acción posterior del gol del Barça, acabaría en gol del Cornellà. En esta ocasión sería un gol en propia de Román Vega ponía el 2-2, con tan solo un cuarto de hora disputado.La efectividad en las ocasiones era máxima, y en la tercera llegada del filial azulgrana, Victor Barberà marcaba el 2-3, tras una maniobra en la frontal y un remate ajustado al palo derecho.

No supieron gestionar la ventaja

El segundo tiempo no iba a tener nada que ver con el primero en cuanto al aspecto ofensivo de los azulgranas que no lograron ni un solo remate a puerta en los segundos cuarenta y cinco minutos. Con el marcador a favor los de Márquez especularon con la mínima ventaja y lo terminaron pagando. El Cornellà igualaría por tercera vez el duelo con un gol de Tavares que enviaba el balón a la escuadra. El empate esta vez no terminó de causar ninguna reacción en los visitantes que seguían con muchas dificultades para generar ocasiones.

A pocos minutos del final, con el Cornellà más volcado en ir a por el partido, el colegiado terminaría señalando un penalti a favor de los locales, el cual Fullana iba a transformar para poner por primera vez en ventaja a su equipo (4-3). El Barça tendría una reacción final, pero no iba a ser suficiente para ni siquiera rascar un punto de un encuentro en el que no fueron perdiendo hasta el minuto 86.