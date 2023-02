Previa Villarreal B - Granada CF: cambiar la dinámica a domicilio para continuar en playoff

La Liga Smartbank afronta este fin de semana su jornada número 27, que medirá en el Estadio de la Cerámica al Villarreal B y al Granada CF. Un nuevo partido exigente para el conjunto granadino, que quiere conseguir su tercera victoria consecutiva y poner fin a su mala dinámica a domicilio, donde no gana desde la primera jornada, y poder así seguir escalando posiciones en la tabla para estabilizarse en los puestos de promoción. Por su parte, el Villarreal B buscará seguir con su progresión tras vencer fuera de casa y volver a ganar como local, algo que no hace desde más de dos meses.

Volver a la senda de la victoria en casa

El Villarreal B llega a este encuentro después de conseguir un buen triunfo a domicilio en el Carlos Tartiere por 0-1 ante el Real Oviedo, en un encuentro en el que se adelantó el equipo amarillo en el primer cuarto de hora con un gol de Fer Niño, y en el que supo mantener el resultado durante el resto del encuentro sin sufrir demasiado. Tras este importante triunfo, el Villarreal B se sitúa en una buena décima posición, con una ventaja de ocho puntos con respecto a los puestos de descenso. De esta manera, el equipo amarillo se encuentra en un buen estado de forma si se tiene en cuenta que acumula dos triunfos de manera consecutiva, ya que también consiguió llevarse los tres puntos de su visita al Anxo Carro al vencer al CD Lugo por 1-2.

La temporada del Villarreal B está siendo de momento plácid. Desde el inicio de la campaña, el equipo ha estado situado en la parte media de la clasificación y no ha experimentado problemas con los puestos de descenso, y tiene un balance de nueve victorias, siete empates y nueve derrotas. En cuanto a su rendimiento como local, es cierto que en las últimas semanas ha experimentado un pequeño bache, pues no gana desde el pasado 20 de noviembre, cuando venció a la UD Ibiza por 1-0, acumula de esta manera cuatro partidos consecutivos sin ganar, pues cayó derrotado en los dos últimos encuentros ante la UD Las Palmas y el Real Zaragoza. Ahora, el Villarreal B tiene la oportunidad de volver a la senda de la victoria en casa ante un rival que no tiene buenos resultados lejos de su estadio.

Para este encuentro, Miguel Álvarez Jurado podría presentar una alineación parecida a la de la última jornada, con la entrada de De La Fuente, que está siendo esta campaña uno de los jugadores más determinantes del filial del submarino amarillo. Por otro lado, Iker Álvarez sería el guardameta. El andorrano está realizando una buena temporada tras haber empezado como suplente, pero la subida de Jorgensen al primer equipo ha propiciado una situación idónea para que el guardameta se haga un fijo en la portería. Otro jugador que podría tener su oportunidad en la alineación es Álex Millán, que ha llegado en el último mercado de invierno procedente del Familicao portugués y ya ha disputado tres encuentros.

Mejorar a domicilio

El Granada CF afronta este encuentro tras ganar en Los Cármenes por 2-0 al FC Andorra en un buen encuentro de los rojiblancos, que se adelantaron en el primer tramo de juego con dos buenos goles de Uzuni, que se consolida como el jugador que más goles lleva en Segunda División, con un total de 14. De esta manera, el Granada CF se encuentra actualmente en sexta posición con 41 puntos, con una ventaja de dos con el Burgos CF, que es el primer equipo que se encuentra fuera de los puestos de promoción. Por el contrario, el conjunto rojiblanco está a una distancia de seis con respecto a los puestos de ascenso directo marcados por la SD EIbar. Así pues, el Granada quiere conseguir un triunfo que le permita consolidarse en los puestos de playoff para seguir acercándose a las posiciones de ascenso directo, aunque llegar a estas se presume un reto complicado.

El rendimiento del Granada CF esta campaña está siendo tremendamente irregular, bien es cierto que es uno de los mejores equipos como local de la categoría, sin haber conocido hasta el momento la derrota y acumular hasta seis triunfos consecutivos. Sin embargo, a domicilio el Granada muestra un rendimiento muy distinto, con una imagen y juego muy pobre y con un déficit goleador muy preocupante, pues ha marcado solamente cuatro goles lejos de Los Cármenes y solamente ha cosechado un triunfo, remontándose hasta la primera jornada de Liga, donde el equipo consiguió ganar en Can Misses a la UD Ibiza por 0-2. Ahora, el equipo de la ciudad de la Alhambra necesita urgentemente volver a ganar fuera para poder continuar escalando posiciones en la tabla en su lucha por el ascenso.

Para ello, Paco López podrá contar con los dos recientes fichajes que han llegado a la entidad en la última semana, Pol Lozano y Weissman, procedentes del RCD Espanyol y Real Valladolid respectivamente. El primero dará frescura al centro del campo, mientras que Weissman llega con el objetivo de aportar gol y determinación a una delantera que no está dando lo que se esperaba al principio de temporada. De esta manera, es posible que el delantero israelí debute en esta misma jornada como la referencia en punta. Por lo demás, Pol Lozano también podría tener su hueco en un centro del campo muy disputado en el que hay varios jugadores que también podrían tener su hueco como Meseguer, Petrovic, Bodiger, Sergio Ruiz o incluso Víctor Díaz, que se ha adaptado muy bien al centro del campo aunque su posición natural sea la de lateral derecho.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez Jurado, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado de la ilusión que supone vencer en La Cerámica: "Queremos ganar y nos ilusiona. En el primer partido en La Cerámica el resultado nos fue adverso por circunstancias. Nos gustaría estar en esa línea de que estamos jugando bien y hemos conseguido victorias fuera de casa, pero el otro día había muchísima gente y no pudimos ofrecerles la victoria". También ha hablado acerca del rival: "El potencial del Granada lo sabemos todos, empezando por su entrenador Paco López y terminando por los fichajes que han hecho en este mercado invernal. Se han reforzado con jugadores muy buenos y será un adversario muy complicado". Por último, ha hablado sobre el camino que debe de seguir el Villarreal B: "Las victorias te dan más tranquilidad y más energía. Pero llevo aquí mucho tiempo y una de las cosas más bonitas que hemos creado es una cultura de trabajo, que no se salgan del camino, pero a todos nos gusta ganar. Los chicos han interiorizado muy bien que el camino es el trabajo. Lo tienen muy claro y se centran en su mejora individual y eso nos hace ser más potentes".

Por su parte, el entrenador del Granada CF, Paco López, también ha comparecido en rueda de prensa, donde no ha querido valorar el mercado de fichajes: "Estoy contento e ilusionado, siempre. La misión de un entrenador no es valorar el mercado. Vamos de la mano el club, dirección deportiva y cuerpo técnico. Pero la misión de un entrenador no es valorar el mercado, sino sacarle rendimiento a la plantilla". También ha hablado sobre el rival: "Prefiero jugar en La Cerámica. Apetece jugar en un estadio así. Nos vamos a enfrentar a un rival peligrosísimo. Tiene jugadores de un nivel técnico muy alto. Chavales con hambre, con ganas de ser jugadores de primer nivel y está demostrando que no es un filial al uso". Por último, ha hablado acerca del problema de los resultados fuera de casa: "Si tuviéramos una varita mágica para detectar... En el fútbol es todo muy difícil. No creo que sea de mentalidad. No estoy en la cabeza de los jugadores para saber qué piensan. Pero sí hemos hecho un análisis. La obsesión no es buena consejera y nos hemos encargado de centrarnos en el trabajo. Por eso decía que el equipo está con mucha confianza, que viene de obtener seis puntos en los dos últimos partidos en casa".

Posibles alineaciones

Villarreal B: Iker Álvarez, Leal, De La Fuente, Pablo Íñiguez, Carlos, Adriano, Del Moral, Terrats, Collado, Lozano y Fer Niño.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Víctor Díaz, Petrovic, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.