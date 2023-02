El palo impide sumar los tres puntos al CD Badajoz

El CD Badajoz y el Rayo Majadahonda se enfrentaron el 5 de febrero a las 18:00h en el Nuevo Vivero en uno de los dos partidos que cerraban la jornada 22 del grupo 1 de Primera RFEF.

Dos equipos en buena dinámica

El CD Badajoz llegaba tras empatar a uno en casa del Algeciras, después de adelantarse en la primera mitad con un tanto de penalti de Gorka Santamaría tras una excelente jugada individual de Adilson. Los de Salmerón, en los últimos ocho encuentros, solo habían perdido un partido, el derbi extremeño ante el Mérida a mediados de diciembre. Además, sumaban cinco jornadas sin conocer la derrota.

En la primera vuelta, el partido concluyó con empate a dos en el marcador. En aquel partido, Alfaro y Müller fueron los artífices de los goles blanquinegros. Sin embargo, en este encuentro Alfaro no pudo estar presente, ya que vio la tarjeta roja directa el pasado fin de semana en el Nuevo Mirador. Con quien sí pudo contar Salmerón fue con el nuevo fichaje, Josete Malagón, quien fue directo al once.

Por su parte, el Rayo Majadahonda llegaba al Nuevo Vivero tras sumar los tres puntos contra Unionistas con un gol del exblanquinegro Javi Ros. El conjunto madrileño llevaba un gran comienzo de año, donde solo se había dejado puntos contra el Deportivo de la Coruña, sumando nueve de 12 puntos posibles. Además, ambos conjuntos estaban separados únicamente por dos puntos antes de comenzar la jornada.

Salmerón no podía contar Jesús Alfaro tras su expulsión contra el Algeciras, además, seguían lesionados Borja García y Edu Sánchez. Sin embargo, recuperaba a Pérez Acuña. Por ello, el técnico blanquinegro se vio obligado a hacer una sustitución respecto al último once, por lo que Zelu entró por Alfaro. También salió del once Raúl Palma dejando su lugar a Josete Malagón.

Entrenamiento del conjunto blanquinegro// Foto: CD Badajoz

Una primera parte muy trabada

Tras unos primeros minutos sin control del esférico para ninguno de los dos conjuntos, la tuvo el CD Badajoz. Adilson se internó por la banda izquierda, dejó atrás a los defensores visitantes y la puso para que los delanteros blanquinegros solo tuvieran que empujarla, sin embargo, la zaga majariega la sacó bajo palos.

Tras esta primera ocasión, los locales se hicieron con el control del partido. Los blanquinegros gozaron de otra gran oportunidad, esta vez por banda derecha. Carlos Calderón colgó el balón al punto de penalti, pero se le quedó atrás el esférico a Gorka Santamaría, quien no pudo rematar con claridad.

La presión adelantada del CD Badajoz impedía sacar el balón controlado desde atrás al Rayo Majadahonda. Intentó sorprender el conjunto de Salmerón tras una contra conducida por Adilson, pero el disparo de Gorka Santamaría le salió mordido y atrapó abajo Lucho. Recuperó el balón en campo contrario Gorka Santamaría tras una gran presión de Adilson al guardameta, pero el tiro de Zelu fue repelido por Pinillos.

Tras unos minutos de parón por el choque entre Zelu y Mancuso, donde el extremo salió mal parado, el partido perdió fuelle. Se perdieron las ocasiones y ningún conjunto pudo hacerse con el control del partido, transformándose en un encuentro muy trabado. Por lo que el marcador no se movió en la primera parte, donde las únicas dos ocasiones del partido tuvieron lugar en los 10 primeros minutos y fueron para el conjunto local.

El palo evita el tanto de Raúl Palma

La primera aproximación en la segunda parte fue para el Rayo Majadahonda con un tiro desde la frontal de Alayeto que se marchó muy desviado. El peligro del CD Badajoz llegaba cuando Adilson cogía el balón, el extremo era imparable por banda izquierda y las dos primeras ocasiones de los locales en la segunda parte llegaron tras dos internadas del portugués.

Mucho toque en campo contrario, pero escasas aproximaciones por parte de ambos equipos. El Rayo Majadahonda no había conseguido disparar a puerta y el CD Badajoz lo había hecho, pero sin peligro alguno. Numerosos centros laterales, pero no eran rematados por ningún jugador. Por ello, Salmerón dio entrada a Ferrón y a David Soto para intentar cambiar la dinámica del encuentro.

Lo intentaban los locales, pero al igual que en el primer tiempo, el peligro llegaba únicamente a través de las botas de Adilson. A falta de 10 minutos para el final, el CD Badajoz puso numerosos centros laterales para intentar adelantarse en el marcador, pero no encontraban rematador. Pese a ello, la tuvieron en el minuto 81. La recuperó en campo contario Ferrón, este para Adilson, de nuevo para Ferrón y apertura para Raúl Palma para que este acabase rematando, pero el esférico fue repelido por el palo.

Pudo adelantarse el equipo de Salmerón a falta de 10 minutos para la conclusión del encuentro, pero el palo salvó al Rayo Majadahonda de irse de vació del Nuevo Vivero. El marcador no se movió en los 90 minutos y ambos conjuntos sumaron un punto, por lo que el CD Badajoz mantiene la ventaja de dos puntos sobre el conjunto madrileño. Además, se coloca cinco puntos por encima del Talavera que es el que marca los puestos de descenso. Por su parte, el Rayo Majadahonda se mantiene tres puntos por encima de esos puestos de descenso. El CD Badajoz visitará al San Fernando la próxima jornada, mientras que el conjunto madrileño recibirá al filial del Celta en Majadahonda.

Ficha técnica:

CD Badajoz: Kike Royo, Carlos Cordero, Mariano, Carlos Calderón (José Más, min 74), Juanmi García, Gianluca Mancuso (Raúl Palma, min 45), Jannick Buyla, José Malagón, Adilson, Zelu (David Soto, min 62) y Gorka Santamaría (Ferrón, min 62).

CF Rayo Majadahonda: Lucho G., Aldalur, Félix Ofoli, Mario, Néstor, Zozulia (Jeisson, min 64), Javi Ros (Ozkoidi, mon 74), Pinillos, Alayeto (Nando, min 64), Iván Rodríguez (Rahim, min 45) y Sergio Llamas (David Rodríguez, min 84).

Árbitro: Juan Antonio Manrique Antequera (Comité territorial andaluz). Amonestó en los locales a Mancuso (min 22) y en los visitantes a Aldalur (min 25), Félix Ofoli (min 72) y Sergio Llamas (min 76).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada del grupo I de la Primera Federación disputado en el Cívitas Nuevo Vivero.