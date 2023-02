Análisis del rival: así juega el FC Barcelona de Xavi Hernández

El FC Barcelona de Xavi Hernández viene rozando la perfección en sus últimos encuentros con un juego y una solidez para resolver los partidos que hacen recordar incluso al Barcelona de Pep Guardiola. Los culés llevan 15 partidos sin conocer la derrota, claro ejemplo del nivel cualitativo en el que se encuentran. Tras un mes perfecto de enero con pleno de victorias y la consecución de la Supercopa de España, el mes de febrero no iba a ser menos. La semana pasada se enfrentaron casualmente al eterno rival sevillista, el Real Betis. El conjunto de Manuel Pellegrini no pudo hacer nada ante el gran juego desplegado por los catalanes que prácticamente en ningún momento les dio la posibilidad de ganar el partido. El Barcelona es un equipo que hace muchas cosas en los partidos y la mayoría de ellas las hace bien, no hacen un futbol perfecto pero sí eficaz, lo que le venía faltando años atrás.

El estilo está evolucionando

Los azulgranas siempre han tenido una idea de juego clara: 4-3-3 y un juego de posesión hasta encontrar el juego, sin embargo, Xavi Hernández ha conseguido mejorar este sistema potenciando exponencialmente el rendimiento de todo jugador. El entrenador culé llegaba a esta temporada con las dudas de un Frenkie De Jong que no acaba de explotar, el lateral izquierdo renovado, pero con poco conocimiento del juego del equipo y una portería lejos de su mejor nivel. A estos problemas, Xavi ha sabido perfectamente como solucionarlos. Marc-André ter Stegen ha mejorado de manera increíble sus acciones y ha vuelto al nivel de 2019 en el que sus paradas daban tres puntos.

En el lateral zurdo aparece Alejandro Balde con un nivel prácticamente de selección en el que su velocidad y capacidad de encontrar el momento de robar el balón le otorgan la titularidad. En esta posición también se encontraba Marcos Alonso, sin embargo, el ex del Chelsea ha sido desplazado al central zurdo e incluso al central lateral en línea de tres defensores. Con De Jong llegaba la duda más difícil de solucionar puesto que todavía no había cuajado muchos partidos consecutivos a buen nivel. El técnico le ha dado un rol importante en el equipo, responsable de la salida de balón y del desplazamiento vertical del juego.

En la zona defensiva, Xavi ha conseguido formar una línea de cuatro prácticamente intocable tanto por nivel como por entendimiento de estilo. El FC Barcelona jugará con Balde en el carril zurdo, Araujo y Christensen en los centrales y con Jules Koundé como lateral diestro. Detrás de ellos estará Ter Stegen defendiendo el arco culé

El FC Barcelona levantando la Supercopa de España / Foto: FC Barcelona

En la sala de máquinas esta la gran duda de este año. El FC Barcelona ha optado últimamente por reforzar el centro del campo con 4 centrocampistas en sus partidos más complicados, mientras que en los de menor dificultad optaba por reforzar el ataque con dos bandas. A pesar de esta diferencia de nivel de dificultad del rival, Xavi Hernández se encuentra muy cómodo con los cuatro centrocampistas y se prevé que vuelva a utilizarlos esta noche. Formarían este centro del campo Busquets, De Jong, Pedri y Gavi formando un rombo cerrado que le da esa facilidad a los azulgranas de completar muchos pases rápidos y consecutivos.

En la zona de ataque si juega con doble delantero veremos sí o sí a Robert Lewandowski, la mayor arma culé y a su lado entra la mayor duda puesto que su mejor compañero de batallas, Ousmane Dembélé está lesionado. Podrían acompañar al polaco jugadores como Ansu Fati y su gol, Raphinha y el desborde buscando centro o Ferrán Torres, este último mucho menos probable que los demás dada su poca participación esta temporada.

Posible once del FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Pedri, Gavi; Lewandoski, Raphinha.